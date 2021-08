Start XPlus Reward è la promozione di 1Mobile a meno di 5 euro al mese che è stata prorogata fino al 15 Agosto 2021.

1Mobile Start XPlus Reward: i dettagli

L'offerta telefonica di questo MVNO su rete Vodafone gode di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS sempre verso tutti e 20 Giga di internet in 4G a soli 4,99 euro al mese. Questo prezzo e traffico dati sarà valido per i primi tre mesi, successivamente la promozione disporrà di 30GB, minuti illimitati e 30 messaggi a 4,49 euro mensili.

Start XPlus Reward è disponibile per tutti i clienti che intendono passare da Iliad, TIM, WINDTRE e da tutti gli operatori virtuali oppure per chi intende attivare una nuova scheda. Inoltre, tutto il quantitativo voce e dati disponibile in Italia potrà essere utilizzato anche in Europa senza limitazioni.

Come abbiamo detto prima, 1Mobile utilizza la Giga Network di Vodafone con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è di soli 10 euro una tantum. A questo ammontare bisognerà aggiungere il costo del primo mese e quello relativo alla spedizione che ammonta a 14,99 euro. Dunque, la prima volta è previsto un contributo iniziale pari a 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Vodafone

Tariffe