15 cose tech a meno di 15€ che ti faranno IMPAZZIRE (solo su Amazon)

Scommetti che non crederai a quello che leggi? Con queste 15 cose tech a meno di 15€ su Amazon, c'è solo da impazzire. Si parte da meno di 5€ e sembra assurdo che costino così poco.

Caricatore da auto super rapido con doppio ingresso USB a 4,99€ appena.

Caricatore in stile MagSafe per gli iPhone più recenti, funziona anche come supporto auto magnetico. Vera chicca a 12€ circa (spunta l’offerta in pagina).

Cavo USB C lungo ben 3 metri, realizzato in corda robustissima e anti rottura. L’ideale per chi ricarica e contemporaneamente utilizza il dispositivo, lo prendi a meno di 6€.

Porta PC di design, robusto e ultra elegante. Il prezzo è imbarazzante: lo prendi a 8€ circa (smarca il coupon in pagina).

Auricolari Bluetooth con design in ear, super compatti e con estetica particolare. Li prendi a 7€ circa appena (spunta l’offerta in pagina).

Il supporto auto più comodo del mondo, quello che lascia in pace i bocchettoni dell’aria. Lo agganci dietro al volante e non dovrai più girare lo sguardo per controllare il navigatore satellitare. Stabile e sicuro, lo porti a casa a 14,95€.

Eccellente webcam con risoluzione 2K, copertura dell’obiettivo e molteplici opzioni di posizionamento. Arriva con in dotazione il tuo treppiedi, da usare solo se lo desideri. Con lo sconto del 70%, la prendi a 12€ appena (spunta il coupon!).

Speaker Bluetooth bello, compatto e potente. Resistente all’acqua, integra un microfono e puoi usarlo anche come piccolo sistema di vivavoce. Anche in questo caso, lo sconto è del 70% e puoi averlo a 12€ appena.

Caricatore 65W perfetto per i MacBook di nuova generazione, completo di cavo. A questo prezzo non si trova da altre parti! Spunta il coupon in pagina e prendilo a 14,99€.

Torcia compatta e potente, a doppia lampada, con batteria ricaricabile e magnete di supporto. Da avere sempre con sé, ora a prezzo piccolissimo: la prendi a 9,99€.

Mini telecamera, piccolissima e in grado di diventare invisibile. Risoluzione FHD, batteria integrata ricaricabile e possibilità di conservare i video all’interno di memorie esterne (microSD). Non manca la visione notturna, garantita dalla tecnologia infrarossi. Uno spettacolo che ti accaparri a 14,44€.

Eccezionale set per la pulizia dei tuoi auricolari. Perché si, sono difficili da pulire, incluso il case. Con questo sistema, ci metti poco e ottieni ottimi risultati. Lo prendi a 9,99€.

Lettore di microSD minuscolo. Perfetto da attaccare direttamente allo smartphone, grazie all’uscita USB C, arriva con due adattatori per il collegamento tramite porta USB A. Il prezzo è assurdo: prendilo a 4,99€ spuntando il coupon.

Accessorio per aggiungere il Bluetooth per cuffie alle tue console. Connessione contemporanea con due cuffie, praticissimo! Lo porti a casa a 12€ circa appena (spunta l’offerta).

Una lampada senza fili perfetta per portare luce proprio dove, puntualmente, manca. Sotto i pensili della cucine, negli scaffali, nell’armadio: dove preferisci. Non servono cavi (se non per la ricarica), c’è il sensore di movimento per l’accensione automatica (puoi escluderlo se non desideri usarlo) e persino il telecomando e la mini staffa per il posizionamento magnetico. A questo prezzo è un affare: spunta il coupon e prendilo a 11€ circa appena.

Hai letto? Sono oppure no prezzi assurdi? Con prodotti così interessanti a prezzi così bassi, c'è da impazzire! Si tratta solo di 15 delle tantissime cose tech utili che da Amazon puoi prendere a meno di 15€.

NB: molti di questi oggetti sono in offerta a tempo limitato. Nel momento in cui te li segnalo, il prezzo è corrispondente all’inserzione. Tuttavia, nel momento in cui leggi l’articolo, potrebbe essere variato (in rialzo o in ribasso).

