Smartwatch nuovo, ma budget limitato? Ci pensa Amazon a farti un super regalo: puoi portarne a casa uno ad appena 13,5o€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Un wearable bellissimo sotto il profilo estetico, perfetto per l’abbinamento a qualsiasi outfit praticamente. Sul suo ampio display da 1,28″ potrai sempre leggere tutti i dati che ti servono, senza dover prendere lo smartphone.

Si tratta del perfetto assistente da polso, pronto a mostrarti le notifiche delle chiamate, di Facebook, Instagram, WhatsApp e non solo. Ovviamente, è anche un ottimo compagno per lo sport, grazie a diverse modalità supportate: tienilo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance.

Infine, come non trascurare la sua vocazione per la cura della tua salute: monitora il battito cardiaco e anche la qualità del riposo notturno; si tratta di un wearable così leggero che sarà un piacere tenerlo al polso anche di notte.

Insomma, se cerchi un nuovo smartwatch che costi poco e non riservi sorprese, l’hai trovato. Devi approfittarne subito però perché le scorte sono limitate. Per averlo subito su Amazon a 13,50€ devi solo ricordarti di spuntare il coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime! Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch