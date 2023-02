13 NUOVE informazioni con un salto sulla bilancia: più smart di così (-40%)

Se sei alla ricerca di un modo per poter controllare la tua massa corporea in modo intelligente, non devi andare molto lontano. In realtà ti basta fare un salto nel tuo bagno se hai una bilancia smart come questa che ho scovato.

Come una bilancia diventa smart e utile in casa

Che tu sia un fanatico della vita sana e della palestra, o semplicemente ti piaccia stare in forma, di sicuro non potrai fare a meno di questa straordinaria Bilancia Smart di Healthkeep. In pochi secondi potrai avere tutta una serie di dati non solo riguardante al tuo peso ma anche ad esempio sulla massa muscolare e sulla massa grassa. In questo modo avrai sempre sotto controllo un quadro generale sulla tua salute.

Questa straordinaria bilancia smart vanta una tecnologia Bluetooth con cui si collega al tuo smartphone tramite l’applicazione, la quale a sua volta può sincronizzare con le tue app dedicate: Fitbit App, Google Fit e Apple Health. Così facendo avrai sul tuo smartphone ben 13 biometrie sulla tua misurazione corporea tenendo traccia dei tuoi progressi. Puoi inoltre creare diversi profili in modo da poter essere usata da tutti i membri della famiglia.

Poiché è dotata di quattro elettrodi ad alta sensibilità, hai una misurazione sempre accurata con un margine di errore di soli 0,05 grammi.A tal punto ti faccio sapere che ha un solo difetto: ha un limite di misurazione che è di 180 kg. Per poter funzionare non devi far altro che inserire 2 batterie in formato AAA che sono già incluse nell’acquisto.

