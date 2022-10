12€ per avere le scarpe sempre PROFUMATE: sterilizzatore portatile

Se bazzichi su TikTok sono convinta che almeno una volta nella vita ti sei imbattuto nel video di tutte quei gadget asiatici fantastici. Ad esempio hai visto la ragazza tornare a casa dopo una giornata intera e mettere dentro le scarpe qualcosa di strano. Beh, sappi che si trattava di uno sterilizzatore e l’ho trovato su Amazon per te.

Con un prezzo talmente riduttivo che non provarlo sembra quasi un peccato mortale, collegati immediatamente sulla pagina per completare l’acquisto con soli 12€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sai benissimo che con un account Amazon Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Scarpe profumate sempre e comunque: ti serve questo prodotto qui

Semplicissimo da utilizzare, i due dispositivi che vedi si infilano direttamente all’interno delle scarpe una volta che le hai tolte e fanno tutto da loro. Sembrano delle piccole navicelle spaziali quindi sono anche carine a vedersi.

Come funzionano? Le colleghi semplicemente alla corrente e loro fanno il loro dovere. In poche parole riscaldano dall’interno le scarpe così se sono bagnate o umide dopo un allenamento, vengono completamente asciugate ed eviti problemi di muffa, funghi e tutto il resto.

Questo ovviamente ti aiuta anche con l’odore: se la scarpa è asciutta non produce brutto odore quando infili il piede dentro.

Non ti preoccupare perché non rischi di rovinare le tue calzature, questo dispositivo produce calore ma non così tanto da poter sciogliere o scottare i materiali.

Non perdere un secondo in più e porta a casa il tuo sterilizzatore e profumatore di scarpe praticamente portatile. Solo su Amazon, se ti colleghi ora, completi l’acquisto con appena 12€. Come già detto, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.