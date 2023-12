106€ per Motorola moto g13 è l'OCCASIONE D'ORO che stavi aspettando

Il weekend parte decisamente con il piede giusto su eBay, l’unico store online in cui è possibile acquistare l’eccellente budget phone Android Motorola moto g13 a un prezzo davvero conveniente. Infatti, prendendo al volo lo sconto scioccante del 44%, il device del colosso hi-tech può essere tuo investendo la cifra ridicola di appena 106€ – con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore.

Motorola moto g13 non è solo uno degli smartphone Android più economici sul mercato, ma è anche uno dei pochi con un eccellente rapporto qualità/prezzo che gli permette di confrontarsi con altri device senza scendere a compromessi.

Il budget phone Motorola moto g13 è in super sconto su eBay a un prezzo davvero conveniente

Il device di Motorola monta un buon pannello da 6.53 pollici super smooth a 90Hz, un modulo NFC per i pagamenti contactless, è dual SIM ed è anche presente Android 13 a bordo; a tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche un processore octa core piuttosto scattante e speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente. Come se non bastasse, Motorola moto g13 è pronto a stupirti con un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da ben 50MP per foto e video di qualità.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello di eBay lo smartphone Motorola, quest’oggi in super sconto al prezzo più conveniente di sempre; non solo lo paghi appena 106€, ma hai la certezza di riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.