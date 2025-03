100 Giga a 5,99€ al mese: è l'offerta del mese

Tanti Giga a meno di 6 euro. È quanto propone l’operatore virtuale ho. Mobile con la sua ultima offerta: 100 Giga in 4G a 5,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati. La promozione scadrà venerdì 28 marzo, con il costo di attivazione a partire da 2,99 euro al mese per i nuovi clienti e per chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Daily, Kena e altri MVNO.

Tutte le offerte 4G di ho. prevedono una velocità fino a 60 Mbit/s, dunque una connessione più che sufficiente per navigare in Internet e sui social, guardare i propri contenuti preferiti in streaming e divertirsi con i migliori titoli di gaming. A questo proposito ricordiamo che ho. Mobile si appoggia alla rete Vodafone, tra le più potenti in Italia per velocità di connessione e infrastruttura.

L’offerta di ho. Mobile da 5,99€

Ricapitolando, la nuova offerta di ho. da 5,99 euro al mese include 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati. Numerosi anche i servizi compresi, tra cui la navigazione in hotspot, utile per condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo come computer, tablet o smartphone, indipendentemente da chi sia il proprietario.

Un’altra funzionalità a disposizione degli utenti è ho. Riparti: compare in automatico quando stanno per terminare i Giga e permette di rinnovare in anticipo l’offerta così da avere nuovamente a disposizione tutti i Giga senza più la preoccupazione di finirli. Va da sé che lo stesso discorso vale anche nell’eventualità si dovessero consumare i Giga disponibili prima della scadenza dell’offerta.

Sempre a proposito di navigazione in Internet, ho. Mobile offre la possibilità di provare il 5G con l’opzione ho. Il Turbo: costa 1,29 euro al mese e garantisce una navigazione alla massima velocità grazie alla rete 5G. Infine, in fase di acquisto l’utente può scegliere se prendere l’eSIM al costo di 1,99 euro.