1 anno di NordVPN a soli 37€ su Amazon

Approfitta subito della mega offerta firmata Amazon per acquistare 1 anno di NordVPN a soli 37,99 euro, invece di 69,90 euro. Si tratta di un’ottima occasione perché con questa VPN non hai solo privacy e sicurezza, ma anche tanta ottimizzazione. Naviga online protetto da qualsiasi minaccia e pericolo. La versione è digitale e ti arriverà via email il codice di attivazione. Cosa stai aspettando? Sta andando letteralmente a ruba.

NordVPN: VPN, anti-malware, anti-tracker e ad-blocker

NordVPN Standard è una soluzione 4 in 1 che assicura il massimo della privacy e della protezione online. L’app si installa facilmente su tutti i dispositivi ed è molto intuitiva. Include una VPN con oltre 5900 server in 60 Paesi di tutto il mondo per criptare le tue informazioni personali e cambiare il tuo Indirizzo IP e la tua Posizione Virtuale. Inoltre, hai dalla tua parte un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker.

Acquistala subito al 46% di sconto su Amazon. L’offerta è disponibile per i clienti Prime. Se ancora non lo hai fatto ti consigliamo di attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.