La migliore zanzariera elettrica è fondamentale da avere in casa o in ufficio, per eliminare le fastidiose zanzare e insetti.

Le zanzariere a differenza dell’insetticida, sono prive di sostanze chimiche perché utilizzano una lampadina UV o ultravioletta progettata per fulminare le zanzare, senza produrre alcun odore, proteggendo te e bambini.

Vediamo in questa guida i migliori modelli scelti per voi.

K KEMPER GROUP

Doppia lampada attinica

La zanzariera elettrica K Kemper Group, ha una lampada insetticida con interruttore integrato, zanzariera a scarica elettrica da 3000 V dotato di 2 lampade attiniche da 10W. La comoda catena di sospensione permette di appendere gli elettro insetticidi Zap. Grazie ai pratici cassetti estraibili in dotazione, la pulizia risulta facile e veloce.

La catena di sospensione permette di appendere il prodotto. Ideale per ambienti fino a 30 mq. La più venduta su Amazon a 21,8 euro

YUNLIGHTS

Zanzariera con tecnologia bionica

Yunlights propone una zanzariera dotata di lampada anti-zanzara e lampadine UV da 20W, emette una lunghezza d'onda di 365nm attira tutti i fastidiosi insetti volanti, per poi catturarli e ucciderli subito dalla potente rete di 2000 V ad alta tensione. La lampada anti-zanzara è stata progettata per funzionare in 4 direzioni, le direzioni a 360 ° attirano gli insetti.

Grazie alla catena in dotazione, il prodotto può essere appeso liberamente ovunque, come camere da letto, giardini, fattorie, campi, ecc. Può essere vostra a soli 36,99 euro

EastPoint

Zanzariera alimentata tramite USB

Alla zanzariera elettrica della EastPoint è possibile collegare il prodotto con un adattatore, una power bank, un computer o qualsiasi dispositivo con una porta USB. Dimensioni piccole, è comodo da usare sempre e ovunque.

Questo insetticida elettronico USB plug-in è completamente innocuo, ecologico, non tossico, sicuro al 100% per bambini, donne incinte, famiglia e animali domestici senza radiazioni. E' progettato con un vassoio rimovibile sul fondo del dispositivo per raccogliere gli insetti morti.

Ideale da mettere nella camera dei bambini con sonno leggero: il rumore di funzionamento del nostro mosquito killer mosquito fly killer è inferiore a 30 dB. Ottimo anche il prezzo su Amazon, disponibile in 2 colori, a 12,99 euro

Balippe

Ruota a 360°

La zanzariera della Balippe ha una luce UV che attira insetti volanti senza sostanze chimiche e le griglie metalliche li uccidono. Viene fornito il telecomando che può impostare il tempo di avvio o spegnimento. E' facile da smontare e sostituire i tubi eh una ha una catena per appenderlo.

Ha il vassoio staccabile per una facile pulizia e una custodia in plastica robusta e resistente. Ha una potenza di ben 200 watt.

Ottimo per case di superfici di oltre 100 m², ma anche per giardini, ad un prezzo vantaggioso, 15,99 euro

Qxmcov

La lampada di questa zanzariera ha una durata fino a 8000 ore

Ultimo modello proposto, il più economico, in questa guida, è la zanzariera elettrica della Qxmcov: essa è composta da un tubo fluorescente UVA di alta qualità da 4 W e una rete elettrica da 1000 V. Comodo e semplice da usare, posizionarlo su un tavolo, sul pavimento o appenderlo alla parete o al soffitto tramite la maniglia. Il metodo di uccisione delle zanzare è puramente fisico, senza fumo, inodore, senza radiazioni, è ecologico e sicuro per donne incinte, bambini e animali.

Da comprare se volete un prodotto che non costi molto, solo , ma con buone prestazioni, adatto a case piccole.