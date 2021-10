Sarà pur vero che l’estate sta finendo, tuttavia c’è sempre tempo ed occasione per fare campeggio, o anche solo una scampagnata all’aperto, pertanto non è una cattiva idea valutare l’acquisto di una tenda da campeggio. Si tratta di un oggetto che può sempre rivelarsi utile, anche solo per avere un posto comodo in cui poter riporre le proprie cose in comodità in spiaggia, senza contare altri molteplici usi, dal campeggio, ai weekend in montagna, a viaggi low-cost in cui si è risparmiato su eventuali hotel e altre sistemazioni per la notte, finanche a festival della durata di più giorni. Quali che siano le occasioni, l’acquisto di una tenda da campeggio non si rivelerà mai inutile.

Si tratta di una vera e propria abitazione portatile, il cui spazio è variabile a seconda dei modelli.

Di tende da campeggio ne esistono davvero moltissime in commercio, e si diversificano non solo per lo spazio al loro interno, determinato dalla quantità di persone che tali tende possono ospitare, ma anche per altri optional e comfort messi a disposizione. Dallo spazio per stipare i propri bagagli ed effetti personali, alla disposizione interna delle zone notte, all’eventuale presenza di una zona adibita anche per l’uso diurno, come potrebbe essere uno spazio living, o una sezione in cui poter montare un tavolo per il pranzo. Le dimensioni sono, pertanto, molto variabili, e in base a queste, ovviamente, cambia anche il valore economico del prodotto, di conseguenza, il range di prezzi è molto vario e si può adattare alle diverse esigenze del consumatore.

Le tende da campeggio sono adatte a qualsiasi unità familiare: dai single, alle coppie, finanche a famiglie numerose, viste le tante diverse dimensioni messe a disposizione dalle aziende produttrici.

Se fino a qualche decina di anni fa era considerata un lusso, l’attuale presenza, in commercio, di tende da campeggio economiche ha reso questo hobby accessibile ormai quasi a tutti.

A prezzi competitivi è possibile trovare un prodotto valido che possa accompagnare anche per svariati anni in vacanze, campeggi, escursioni in montagna e tanto altro.

Qui di seguito verranno proposti 5 tra i migliori modelli di tende da campeggio, il cui range di prezzo vario potrà rispondere alle più svariate esigenze. I prodotti sono tutti disponibili su Amazon.

Tenda Lumaland

La tenda da campeggio prodotta da Lumaland è un ottimo compromesso di qualità e prezzo, è leggera ma anche resistenze, in grado di ospitare 3 persone e proteggerle da svariate condizioni atmosferiche: pioggia e temporali, forte vento, vortici di sabbia e molto altro. Disponibile in svariate colorazioni per incontrare i gusti di più persone, questa tenda da campeggio è adatta ai più diversi ambienti: bosco, spiaggia, giardino. Per una vacanza immersi nella natura, un’escursione in montagna, un weekend in riva al mare, la tenda da campeggio pop-up Lumaland è una delle alternative migliori attualmente disponibili in commercio.

Questo prodotto ha implementato un sistema pieghevole comodo e pratico da usare, dotato di montaggio quick up che rende il processo di assemblaggio della tenda velocissimo. Questo prodotto può essere montato e smontato con pochissimi step, in modo estremamente semplice e veloce, mediante l’impiego della comoda e pratica corda di sicurezza fornita in dotazione, aprendo le stanghe della tenda e dunque fissando i picchetti per farla aderire completamente al suolo.

I materiali sono di ottima qualità, garantiscono un’impermeabilità completa, senza tuttavia rinunciare ad un sistema di areazione e ventilazione adeguato, che in questa tenda si presenta sotto forma di apposite aperture di ventilazione presenti sulla parte superiore. Oltre alla protezione dalla neve e, in generale, l’acqua piovana, la tenda è anche fornita di una zanzariera per bloccare l’ingresso di fastidiosi insetti. Il prodotto è particolarmente spazioso, consentendo a ben 3 persone di dormire comodamente. È fornita in dotazione, oltre le funi e i picchetti, anche una comoda e pratica borsa con cerniera.

La tenda Lumaland è dotata di una superficie d’appoggio che non si situa direttamente sul suolo, ma che è rialzata di qualche centimetro, di modo da poterla usare comodamente anche su terreni polverosi o fangosi. Il prodotto è inoltre dotato di una tasca, al suo interno, adibita al contenimento degli effetti personali come cellulari, chiavi, creme, occhiali, riviste e molto altro.

Le dimensioni della tenda interna sono di 210 x 190 x 110 cm, mentre quelle della tenda esterna sono di 215 x 195 x 120 cm; il materiale in cui è realizzato è 190T poliestere, ed è collegato da due inserti in fibra di vetro, dalle dimensioni, nella parte superiore, di 6,9 mm, e di 8,5 mm in quella inferiore. I pavimenti sono impermeabili come l’esterno.

La tenda Lumaland è disponibile su Amazon a partire dal prezzo di 67,99 euro

Tenda Skandika

La tenda proposta da Skandika è una tenda da campeggio leggermente più grande di quella Lumaland, visto che consente di ospitare comodamente fino a 4 persone. Si tratta di una tenda veranda ampia e spaziosa, dotata di una superficie dalle dimensioni di 500 x 220 cm, con un’altezza complessiva di 200 cm, che fornisce una zona abitabile dall’estensione di ben 9 m². Adatta sia all’uso esterno che interno, questo prodotto può essere impiegato sia in un qualsiasi spazio aperto, che su un furgone per renderlo abitabile, trasformandolo così in un vero e proprio camper.

La zona notturna è grande abbastanza per accogliere il riposo di 4 persone, ed è dotata di 4 entrate, di cui 3 coperte da zanzariera, di modo che lo spazio sia correttamente ventilato grazie alle 2 finestre fornite di tende oscuranti. Sarà, dunque, possibile decidere quando fare entrare la luce solare e quando, invece, avere un po’ di buio e privacy. L’assemblaggio e il fissaggio della tenda Skandika è veloce e sicuro, adatto e ottimizzato al montaggio sul veicolo, di modo da non danneggiarlo.

Il materiale è di buona fattura e qualità, così come le cinghie fornite in dotazione, e l’involucro che contiene la tenda, il quale ha dimensioni di 68 x 24 x 24 cm ed un peso di soli 9,3 Kg, rendendo il prodotto molto facile da trasportare ovunque si desideri. La tenda Skandika è inoltre fornita di una impermeabilità misurabile in una colonna d’acqua di ben 3.000 mm, grazie al materiale della tenda esterna, ovvero il poliestere 190T dotato di rivestimento PU, che si differenzia dal poliestere 190T presente nella tenda interna poiché quest’ultimo ha qualità traspiranti, per facilitare la circolazione dell’aria all’interno della stessa. Oltre ad essere ottimi, i materiali sono fissati con cuciture nastrate e inserti in fibra di vetro; il pavimento, inoltre, è completamente cucito oltre ad essere molto resistente. Questo prodotto è realizzato in un’unica colorazione, che prevede l’insieme di grigio scuro, grigio chiaro e verde.

La tenda Skandika gode di ottime recensioni e su Amazon è attualmente disponibile al prezzo di 159 euro

Tenda Coleman

Quella di Coleman è un’alternativa particolarmente spaziosa visto che si tratta di una comoda e pratica tenda a tunnel compatta per tre persone, sviluppata, cioè, più in lunghezza che in altezza, di modo da ottimizzare gli spazi nella maniera migliore possibile. Questa tenda da campeggio è infatti dotata di una ampia veranda, la quale è divisa in una zona diurna e una notturna.

La zona dedicata al giorno è particolarmente spaziosa, consente di passare il tempo in compagnia anche durante la giornata, mangiando o praticando altre attività ricreative. Si tratta, insomma, di una tenda che non è ottimizzata al solo unico scopo esclusivo di fare da luogo in cui dormire la notte, ma che funge da vera e propria abitazione, come un camper o una roulotte.

Si tratta di un prodotto di qualità, semplice da assemblare, che in dotazione fornisce tutto l’occorrente per montarla: dai pali realizzati in fibra di vetro, quindi leggeri ma anche flessibili, capaci di resistere anche ai forti venti, alle corde e i picchetti. È un prodotto completo e dotato di molti optional, come le tasche interne per ospitare tutti gli effetti personali e un apposito e pratico alloggiamento per i cavi.

I materiali sono ti ottima qualità, resistenti e totalmente impermeabili, con una resistenza misurabile in una colonna d'acqua di 3000 mm, e sono assemblati e uniti insieme da ottime cuciture nastrate, così come il pavimento costituito da un telo cucito ed impermeabile.

La veranda fornisce, inoltre, altro prezioso spazio utile per stipare attrezzature, bagagli, borsoni da escursione o stivali sporchi di fango. La ventilazione all’interno della tenda è garantita dalle tre ampie aperture presenti.

Per quel che concerne i dati tecnici, la tenda Coleman ha delle dimensioni di 4.4 x 1.9 x 1.5 m, con una zona notte dall’estensione di 4.2 m² , la quale si somma alla zona diurna di ben 3.8 m², per uno spazio totale di ben 8 m². Da chiusa, nella borsa di trasporto fornita in dotazione insieme a tiranti e picchetti, occupa uno spazio di soli 66 x 18 x 18 cm, per un peso di 7.2 kg. La tenda da campeggio Coleman è disponibile su Amazon al prezzo di 169,99 euro

Tenda FP-Tech

Quella di FP-Tech è l’alternativa più economica di questa classifica. Si tratta di una tenda da campeggio dalle dimensioni variabili, che può essere di 3, 4 e 6 posti, e pertanto ha un prezzo che parte da 19,99 euro per la più piccola, e che raggiunge i 39,99 euro per quella da sei posti. Si tratta, insomma, di un prodotto estremamente economico, ma comunque valido visto il discreto rapporto qualità prezzo.

Si tratta di un classico modello da igloo, sviluppato cioè più in altezza che in larghezza, ed è caratterizzato da dimensioni piccole e compatte, quindi dal peso leggero, le quali riducono anche l’ingombro una volta che la tenda viene smontata e riposa nell’apposito involucro. Adatta a campeggi, escursioni in montagna, weekend all’aperto, grazie al suo assemblaggio facile e veloce. La FP-Tech vanta di proporre l’alternativa più economica attualmente disponibile sul mercato italiano, senza però risparmiare sulla qualità dei materiali impiegati, e sulla velocità di montaggio, il quale richiede solo pochi secondi.

La tenda è dotata di protezioni dagli insetti, ovvero zanzariere dotate di cerniere, le quali garantiscono comunque una certa ventilazione. È disponibile in svariate colorazioni. Il materiale della copertura è il poliestere, mentre il pavimento è dotato di una protezione rinforzante. Le dimensioni variano a seconda dei posti scelti, se da 3, 4 o 6. Il modello da 3 posti ha dimensioni di 200 x 150 x 110 cm. Quella di 4 posti ha dimensioni di: 200 x 200 x 135 cm. Infine, quella da 6 posti ha dimensioni di 220 x 220 x 150 cm. Sono forniti in dotazione picchetti, fune e involucro con cerniera per il trasporto, che da chiuso ha dimensioni di circa 60 x11 cm in base al modello scelto.

Nonostante il prezzo competitivo e conveniente questo prodotto gode di buone recensioni su Amazon, le quali sottolineano soprattutto la velocità di assemblaggio, la qualità dei materiali in rapporto al prezzo esiguo, e l’ingombro da chiusa, particolarmente piccolo. Si tratta di un prodotto leggero ed economico, solo 19,99 euro , adatto a viaggiatori e campeggiatori dell’ultima ora, i quali non hanno molta disponibilità economica o di spazio.

Tenda Forceatt

Anche Forceatt presenta più alternative, poiché mette a disposizione tende da campeggio dalle dimensioni variabili, che vanno dai 2 a 4 posti. Il prezzo varia, per questo, ma nella sua versione più piccola, la tenda da campeggio firmata Forceatt ha un prezzo di soli 81,99 euro

Si tratta di un prodotto piccolo e compatto, leggero e pratico, grazie alle dimensioni della tenda interna di soli 86,6×51,1×43,3 pollici, ovvero 220x130x110 cm, le quali consento di ospitare comodamente fino a due persone contemporaneamente. Da chiusa, lo spazio occupato da questa tenda da campeggio è di soli 41 x 14 cm, con un peso record di 2,58 kg, che la rende sia facile da trasportare che da conservare in casa quando non la si usa. Il materiale impiegato per la tenda è di ottima qualità, si tratta di fibra di poliestere 75D, la quale è montata su un'asta di alluminio capace di resistere al vento. Il pavimento è saldato e resistente. La qualità antivento della tenda può essere ulteriormente migliorata poiché vengono fornite in dotazione ben 4 corde extra per il fissaggio.

La tenda è dotata di due porte a forma di D, la ventilazione è garantita grazie alla grande finestra con zanzariera collocata nella zona superiore. Il tessuto della finestra è costituito da una micro rete che ha una elevata densità, capace di bloccare gli insetti, resistere agli strappi e, al contempo, fornire un adatto apporto d’aria all’interno della tenda. La casa di produzione dichiara che sono necessari solo 3 minuti per montare completamente la tenda da campeggio, a fronte dei 2 minuti che ci servono per smontarla e riporla nell’apposito involucro. Inoltre, è disponibile anche la restituzione gratuita e il rimborso in caso di insoddisfazione del cliente.

Per quel che concerne il modello da 4 posti, il prezzo, in questo caso, è di 81,99 euro , ed ha delle dimensioni di 260 x 240 x 160cm, a fronte di un ingombro, da chiusa, di soli 45 x 25 cm per un peso di soli 4.4 kg.

Quella di Forceatt è una tenda da campeggio affidabile e resistente, realizzata con ottimi materiali e con un rapporto qualità-prezzo difficile da battere.