Migliori tablet Samsung 2022 (prezzi e offerte speciali)

Nonostante Samsung sia indubbiamente una delle produttrici di tablet Android più costanti e ricercate, non è sempre facile scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Sfruttando questa guida, cercheremo quindi di fare un po’ di chiarezza e soprattutto di elencare quelli che, secondo la nostra opinione, sono i migliori tablet Samsung da acquistare nel 2022.

Per semplificare la ricerca e la lettura dell’articolo, abbiamo suddiviso il tutto sulla base di tre categorie differenti: migliori tablet Samsung 2022, migliori tablet Samsung da 10 pollici e tablet Samsung con penna. In questo modo siamo sicuri che sarete in grado di trovare immediatamente ciò che state cercando.

Tuttavia, consigliamo di leggere le caratteristiche di ogni prodotto presente nella lista, poiché potreste anche perdervi qualche dettaglio interessante che non conoscevate, e di cui in realtà avete bisogno.

In conclusione, prima di iniziare, specifichiamo che in questa guida saranno presenti anche tablet Samsung di generazioni precedenti, ma che sicuramente vale la pena considerare per l’acquisto anche nel 2022.

I migliori tablet Samsung 2022

La prima sezione che analizziamo è quella dei tablet Samsung migliori in senso assoluto. I prodotti riportati sono cinque e tutti fanno parte, o lo hanno fatto in passato, della categoria dei top di gamma. Ma a questo punto possiamo chiudere con le premesse e lanciarci alla ricerca del miglior tablet Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

📐 Dimensioni e peso 326.4 x 208.6 x 5.5 mm, 728 g 📱 Schermo 14.6", Super AMOLED WQXGA ⚡️ CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 128 GB, 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 11200 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è sicuramente il meglio che si possa chiedere da un tablet Android nel 2022. Tuttavia, potrebbe non essere il dispositivo per tutti. Basti pensare ad esempio alle sue dimensioni: il suo display Super AMOLED WQXGA da 14.6 pollici non risulta sicuramente essere comodamente portatile.

Si tratta infatti di un prodotto votato alla produttività, soprattutto grazie all’integrazione con l’opzione DeX e al supporto dei due accessori più professionali della categoria: la tastiera hardware con trackpad integrato e la S-Pen. Sul retro è inoltre disponibile un modulo a doppia fotocamera da 13 Mp e 6 Mp, perfetto per la scansione dei documenti o per l’utilizzo di applicazioni in realtà aumentata.

La CPU alla base di tutto è Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile.

Pro Contro Pro Prestazioni da top di gamma

Penna inclusa nella confezione

Display di ottima qualità Contro Versione cellulare molto costosa

Posizione di ricarica della penna un po' scomoda

Samsung Galaxy Tab S8+

📐 Dimensioni e peso 285 x 185 x 5.7 mm, 572 g 📱 Schermo 12.4", Super AMOLED WQXGA ⚡️ CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 128 GB, 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 10900 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo

Giusto un gradino più in basso troviamo il Samsung Galaxy Tab S8+, anch’esso appartenente alla categoria dei top di gamma di ultima generazione. A differenza del modello precedente, troviamo in questo tablet Samsung un display leggermente più piccolo, esattamente da 12.4 pollici, cosa che potrebbe effettivamente far piacere a molti utenti.

La tecnologia del display rimane sempre Super AMOLED WQXGA, sempre luminosa e definita. Il chipset rimane praticamente identico: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM.

La memoria interna è da 256 GB sempre espandibile. Anche la fotocamera è molto simile: doppio modulo da 13 Mp e 6 Mp. Rimane sempre presente anche il supporto alla S-Pen e alla tastiera hardware.

Pro Contro Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa

Display di ottima qualità Contro Versione cellulare piuttosto costosa

Posizione scomoda per la ricarica della penna

Samsung Galaxy Tab S8

📐 Dimensioni e peso ‎253.8 x 165.4 x 6.3 mm, 507 g 📱 Schermo 11", Super AMOLED ⚡️ CPU Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450 📋 RAM 8 GB 🖼️ Memoria 256 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 6 Mp 🔋 Batteria LiPo, 8000 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 688,00 euro

L’ultimo gradino della categoria top di gamma della serie più recente è occupato dal Galaxy Tab S8, considerato da molti il vero rivale di iPad Pro. Si tratta probabilmente del tablet Samsung migliore per rapporto qualità prezzo. Le sue caratteristiche sono infatti molto simili ai due prodotti precedenti, a eccezione delle dimensioni del display, qui da 11 pollici.

Tale diagonale è forse una delle più ricercate sui dispositivi di questo tipo, soprattutto grazie alla migliore gestione della portabilità. Nonostante ciò, sotto la scocca rimangono presenti: la CPU Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile.

Sul retro anche la stessa fotocamera da 13 Mp e 6 Mp. Ancora compatibili la tastiera hardware e la S-Pen.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa nella confezione

Modalità DeX Contro Posizione scomoda per la ricarica della penna

Prestazioni della fotocamera sotto la media

Samsung Galaxy Tab S7+

📐 Dimensioni e peso ‎0.6 x 18 x 28 cm, 575 g 📱 Schermo 12.4", Super AMOLED WQXGA ⚡️ CPU Snapdragon 865 Plus 📋 RAM 6 GB 🖼️ Memoria 128 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 5 Mp 🔋 Batteria LiPo, 10090 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 932,00 euro

Spostiamo adesso l’attenzione sulla generazione precedente, che ancora oggi vale la pena considerare per l’acquisto. Il Samsung Galaxy Tab S7+ è la versione più potente del 2021, grazie al suo processore Snapdragon 865 Plus, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sempre espandibile fino a 1 TB.

Il display è da 12.4 pollici di tipo Super AMOLED WQXGA. Ovviamente rimane compatibile con la tastiera hardware, oltre che con la S-Pen e con la versione DeX del software, utile per utilizzare il tablet con una interfaccia più simile a quella desktop.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa in confezione

Modalità DeX Contro Posizione scomoda per la ricarica della penna

Performance fotocamera sotto la media

Samsung Galaxy Tab S7

📐 Dimensioni e peso ‎253.8 x 165.3 x 6.3 mm, 500 g 📱 Schermo 11", LCD TFT ⚡️ CPU Snapdragon 865 Plus 📋 RAM 6 GB 🖼️ Memoria 128 GB espandibile 📸 Fotocamera 13 Mp + 5 Mp 🔋 Batteria LiPo, 8000 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 718,82 euro

Per chi ha apprezzato il modello precedente ma desidera maggiore portabilità e anche spendere qualcosina in meno, riportiamo la versione Galaxy Tab S7 del tablet Samsung. Le dimensioni del display in questo caso sono da 11 pollici, quindi più gestibili e racchiusi in un corpo più piccolo da 253.8 x 165.3 x 6.3 mm e 500 grammi.

Il processore è lo Snapdragon 865 Plus Qualcomm SM8250, accompagnato sempre da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

Il modulo fotografico è composto da due lenti da 13 Mp e 5 Mp, dalla qualità un po’ sottotono ma comunque adatta per scansioni e altre operazioni votate alla produttività. Rimane invece la compatibilità con la S-Pen, la tastiera hardware e la versione DeX del software.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa nella confezione

Modalità DeX Contro Posizione scomoda per la ricarica della penna

Fotocamera di scarsa qualità

Migliori tablet Samsung da 10 pollici

Passiamo adesso all’analisi di due prodotti specifici, caratterizzati da una cosa in comune: la dimensione del display.

Entrambi i tablet Samsung che vedremo dispongono infatti di una diagonale dello schermo di 10 pollici, ovvero la dimensione più richiesta e acquistata per dispositivi di questa tipologia.

Samsung Galaxy Tab A8

📐 Dimensioni e peso ‎246.8 x 161.9 x 6.9 mm, 508 g 📱 Schermo 10.5", LCD TFT ⚡️ CPU Tiger T618 Unisoc 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 128 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 Mp 🔋 Batteria LiPo, 7040 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 245,00 euro

Il primo tablet Samsung 10 pollici che analizziamo è il Galaxy Tab A8, appartenente alla categoria dei medio gamma, con un prezzo base di meno di 250 euro.

La sua dotazione tecnica non è assolutamente al livello dei dispositivi visti in precedenza e per questo motivo ne consigliamo l’acquisto solo a chi desidera farne un uso standard di navigazione web, visione di contenuti streaming, riproduzione musicale e magari anche qualche esperienza videoludica di base.

Il processore è il Tiger T618 Unisoc con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. Disponibile anche in versione più economica da 3 GB di RAM con 32 GB di memoria interna oppure da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Non compatibile con S-Pen e tastiera hardware Samsung.

Pro Contro Pro Prezzo molto basso

Memoria espandibile

Versione da 128 GB con 4 GB di RAM Contro Display a basse prestazioni

Fotocamera di scarsa qualità

Samsung Galaxy Tab A7

📐 Dimensioni e peso ‎247.6 x 157.4 x 7 mm, 477 g 📱 Schermo 10.4", LCD ⚡️ CPU Qualcomm Snapdragon 662 📋 RAM 3 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 7040 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 147,99 euro

Appartenente alla generazione precedente è invece il Galaxy Tab A7, tablet Samsung 10 pollici dal prezzo molto basso e dalle prestazioni simili al prodotto visto in precedenza.

Il suo processore è Qualcomm Snapdragon 662, accompagnato da soli 3 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Ciò non consente quindi un utilizzo molto professionale, ma risulta comunque essere un buon dispositivo adatto alla multimedialità e alla navigazione Web.

La fotocamera è da 8 MP, sicuramente non consigliata per scatti di qualità, ma buona per videochiamate e scansioni di documenti. Sicuramente da considerare per la sua batteria ad alte prestazioni che consente più di una giornata di utilizzo.

Pro Contro Pro Processore Qualcomm

Batteria lunga durata

Modalità multischermo Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Fotocamera non al top

I tablet Samsung con penna

L’ultima categoria di cui vi vogliamo parlare è quella dei tablet Samsung con penna. C0me sicuramente avrete già capito, anche tutti i top di gamma visti all’inizio dell’articolo potevano contare su questa feature, perciò, nel caso in cui siate alla ricerca di prestazioni al top, vi consigliamo di rivolgervi nuovamente a quella sezione.

In basso saranno presenti ulteriori due modelli compatibili con penna, che però dispongono di performance più da medio gamma.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

📐 Dimensioni e peso 284.8 x 185 x 6.3 mm, 608 g 📱 Schermo 12.4", Super AMOLED ⚡️ CPU Snapdragon 778G 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB, 128 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 10090 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 449,90 euro

La versione FE del Samsung Galaxy Tab S7 è dedicata a tutti coloro che vogliono sfruttare gli accessori professionali dell’azienda coreana, senza però spendere molto per acquistare un device top di gamma. Questa è infatti dotata di una CPU di qualità, l0 Snapdragon 778G, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sempre espandibile fino a 1 TB. Anche in questo caso la fotocamera è abbastanza basilare e dedicata perlopiù alla scansione dei documenti.

Il display è abbastanza ampio, da 12.4 pollici e con tecnologia Super AMOLED. Ciò che importa è però il supporto alla tastiera hardware, alla S-Pen e anche alla modalità DeX del software.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Penna inclusa nella confezione

Disponibile in versione 5G Contro Memoria da 4 GB di RAM

Posizione scomoda per la ricarica della penna

Manca il sensore biometrico

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

📐 Dimensioni e peso ‎244.5 x 154.3 x 7 mm, 467 g 📱 Schermo 10.4", LCD ⚡️ CPU Samsung Exynos 📋 RAM 4 GB 🖼️ Memoria 64 GB espandibile 📸 Fotocamera 8 MP 🔋 Batteria LiPo, 7040 mAh 💻 Sistema operativo Android 💰 Prezzo 292,99 euro

La nostra classifica di prodotti si chiude con il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, appartenente a qualche generazione precedente, ma sempre compatibile con la S-Pen prodotta dall’azienda coreana. Il suo prezzo è oggi molto più basso rispetto a qualche anno fa e ciò lo rende uno dei migliori prodotti per rapporto qualità prezzo.

Sotto la scocca è infatti presente una CPU Samsung Exynos, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. La fotocamera rimane un po’ sottotono, da soli 8 MP, sicuramente da non utilizzare per scatti di qualità. Ciò che importa è però principalmente il supporto alla penna, molto utile per per sfruttare tutta la suite per ufficio di Samsung, oltre che per prendere appunti con le tantissime applicazioni note presenti sullo store.

Pro Contro Pro Supporto alla S-Pen

Buon rapporto qualità-prezzo

Scocca in metallo molto resistente Contro Nessun riconoscimento biometrico

Schermo non OLED

Versione base da soli 64 GB

Come scegliere un tablet Samsung

Come già accennato in precedenza, non è mai sempre troppo semplice scegliere il giusto tablet Samsung. Sono tanti, infatti, i fattori da considerare prima di procedere con l’acquisto definitivo. Prima di tutto bisogna quantomeno capire quali su quali funzioni può contare, e ovviamente quali accessori deve assolutamente supportare. Ma non solo, perché i dettagli tecnici importanti nei tablet sono diversi, e di seguito vedremo subito quelli più importanti da non sottovalutare.

Il primo è sicuramente lo schermo. Fortunatamente, sotto questo punto di vista, i tablet Samsung offrono una scelta davvero ampia. Abbiamo infatti tablet Samsung 10 pollici, da 11 pollici, da 12 pollici e persino da oltre 14 pollici. Ma, come sicuramente saprete, il display va scelto anche sulla base della risoluzione e della tecnologia. Le risoluzioni più diffuse sono la HD e la FHD, ma ci sono tablet Samsung che possono superare tali risoluzioni.

Per quanto riguarda invece la tecnologia, alcuni schermi sono di tipo LCD IPS (quelli più economici), altri AMOLED e altri ancora Super AMOLED, con l’aggiunta del WQXGA. I modelli top di gamma possono inoltre contare su un refresh rate di 120 Hz, il che rende la fluidità ancora più elevata e godibile alla vista.

Come non parlare poi anche delle performance, principalmente influenzate dal processore (ovvero la CPU) e della memoria RAM. Il processore adottato dai tablet Samsung è in genere appartenente alla linea Qualcomm Snapdragon, ma alcuni modelli dispongono di CPU prodotta dalla stessa Samsung.

Per la RAM, consigliamo di scegliere un tablet con almeno 6 GB, qualora si vogliano svolgere operazioni più professionali, oppure almeno 4 GB per un uso base di navigazione web o streaming multimediale. La batteria è invece ben bilanciata su tutti i modelli e offre sempre almeno una giornata di utilizzo.

Tra le altre cose da considerare, riportiamo la memoria interna con eventuale possibilità di espansione tramite micro SD (in genere fino a 1 TB), la connettività, il supporto alle reti 4G o 5G, al WiFi e al Bluetooth, il supporto ad accessori utili come tastiere e la S-Pen, le porte in ingresso (consigliate quelle USB di tipo C), la qualità della fotocamera (soprattutto quella frontale per le videochiamate), il peso, le dimensioni e anche la qualità audio, soprattutto per chi vuole approfittare di un’ottima esperienza multimediale e di gaming.

Conclusioni

Siamo infine arrivati anche alla conclusione della nostra guida sui migliori tablet Samsung 2022. Ovviamente la decisione adesso spetta soltanto a voi, e siamo sicuri che sarete in grado di scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Nel caso in cui siate ancora indecisi, vi consigliamo di leggere il paragrafo su “come scegliere un tablet Samsung", così da essere certi di dare il giusto peso alle caratteristiche più importanti dei dispositivi di questa tipologia.

