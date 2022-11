Samsung Galaxy Tab S8: il vero rivale di iPad Pro costa POCHISSIMO (-200€)

Se state cercando il tablet perfetto per il lavoro, per dar sfogo alla vostra creatività, per l’intrattenimento, magari dotato di penna digitalizzatore capacitiva per disegnare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del Galaxy Tab S8 di Samsung, un dispositivo multimediale meraviglioso, dotato di funzionalità all’avanguardia, un’estetica accattivante e con il pennino incluso nella confezione. Mica male se pensate che Apple, con il suo iPad Pro, fa pagare tutti gli accessori e non inserisce nulla nella scatola (in compenso c’è il charger da muro). Oggi questa ammiraglia si porta a casa con soli 600,00€ su Amazon in occasione del Black Friday e ci sono 199€ di sconto immediato sul prezzo di listino.

Ovviamente le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del prodotto, ma ci sono anche due anni di garanzia sul device con supporto tecnico dedicato attivo tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

Samsung Galaxy Tab S8: a questo prezzo è fantastico

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un Best Buy assoluto; è il tablet di fascia alta più intrigante del momento. Costa pochissimo ma offre tanto, anche perché dispone di specifiche al top come il SoC Exynos, tanta RAM e Storage capiente per l’archiviazione di file, foto, video e app.

È da 11 pollici, è un pannello LCD IPS ma si vede benissimo in ogni contesto. L’audio è supportato da speaker AKG che donano alti nitidi, bassi profondi e potenti e medi equilibrati.

La colorazione in sconto è quella Silver, c’è il pennino S Pen integrato e che si può riporre nell’alloggiamento dedicato. Inutile dirvi che con 600€ ci si porta a casa un’ammiraglia potentissima, superiore anche ad iPad Pro. Fateci un pensierino oggi perché con gli sconti del Black Friday è più interessante che mai.

