Al giorno d'oggi tutti, che sia per motivi personali o per lavoro utilizzano i computer, dispositivi sui quali vengono continuamente immagazzinati dati su dati. Infatti nell'era della digitalizzazione nella quale ci troviamo tutto è digitale, dalle foto ai documenti, dai progetti di lavoro ai filmati delle nostre vacanze, insomma, ogni cosa.

Questo però, fin dalla nascita dei computer, ha sempre portato a un grande problema, ovvero la disponibilità di memoria sui propri dispositivi, disponibilità che non è mai abbastanza.

Infatti a chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi con la memoria del proprio computer totalmente piena da non potervi salvare più nulla?

Sicuramente è un problema che accomuna moltissimi utenti, sia coloro che utilizzano il computer per salvare le foto delle vacanze, sia per coloro che lo utilizzano per lavoro, salvando e archiviando documenti e progetti molto importanti.

La tecnologia fortunatamente si evolve in fretta e cerca di trovare un rimedio a ogni problema, e in questo caso specifico la soluzione sono gli SSD esterni.

Gli SSD: la soluzione giusta per ogni esigenza

Gli SSD (Solid State Drive) sono dispositivi portatili che permettono di archiviare qualsiasi tipo di dato, dalle foto alla musica, dai documenti ai film in modo completamente indipendente dalla memoria del PC.

Infatti sono dei dischi di memoria esterni che non necessitano di nessuna alimentazione aggiuntiva, dotati di ottime performance e una grande versatilità.

Gli SSD sono dispositivi dalle dimensioni ridotte, facili da trasportare e leggeri nel peso, con una grande capacità d'immagazzinamento dati e anche piuttosto piacevoli dal punto di vista estetico.

Questi dispositivi di archiviazione esterna inoltre possono essere collegati a qualsiasi device, dallo smartphone al tablet, dal PC alla televisione, fattore che li rende estremamente versatili e adatti per ogni scopo.

È bene precisare la differenza tra gli SSD e gli HDD, dispositivi che svolgono la stessa funzione ma basandosi su tecnologie differenti. Infatti gli HDD sono dispositivi di archiviazione esterna meccanici, più lenti nel caricamento dati, più ingombranti nelle dimensioni e anche molto più delicati e sensibili a urti o cadute.

Insomma, gli SSD rappresentano la soluzione migliore per tutti coloro che sono afflitti dal problema della scarsa disponibilità di memoria sul proprio PC, oppure non vogliono intasarla andando a compromettere le sue performance, ma anche per tutti coloro che desiderano o necessitano di un dispositivo da portare sempre con sé e su cui archiviare i propri dati e poterne usufruire in qualsiasi momento e luogo.

Inoltre gli SSD possono anche rivelarsi la miglior soluzione per tenere i propri dati al sicuro, o come disco per effettuare i backup di diversi dispositivi.

Proprio per l'estrema importanza e versatilità che contraddistingue questi piccoli ma essenziali dispositivi, di seguito a questo articolo andremo a vedere quelli che sono i 5 migliori modelli di SSD esterno presenti sul mercato.

SSD esterno Crucial CT500X6SSD9 X6 500GB

Crucial rappresenta una delle aziende leader nel settore dei dispositivi di archiviazione esterna, presente sul mercato da ormai diversi anni si è fatta apprezzare per proporre sul mercato HDD e SSD dalle performance elevate e con soluzioni tecniche innovative, oltre che un design molto minimal ed elegante.

Ultimamente l'azienda americana ha ampliato la propria offerta riguardante la gamma di dispositivi SSD esterni con l'introduzione dei nuovi X6, con i quali vengono introdotti anche notevoli miglioramenti rispetto alla generazione precedente e un design rinnovato.

Infatti i nuovi SSD Crucial X6 fanno parte della gamma intermedia della casa, contraddistinti da ottime prestazioni, notevolmente migliorate rispetto al passato, una portabilità ottima e un'affidabilità del prodotto molto elevata nel tempo.

Dal punto di vista estetico il prodotto ha un design molto minimal ed elegante, merito del colore nero opaco che lo rende adatto a ogni situazione.

Le dimensioni di 11 x 69 x 64 mm, insieme al peso che scende sotto il 40g, rendono il Crucial X6 molto compatto ed estremamente portatile, con una forma quadrata e regolare che amplifica la sua enorme versatilità.

Anche i materiali risultano essere molto buoni e piacevoli al tatto, con un assemblaggio che fa percepire qualità e affidabilità, tanto che la casa garantisce la resistenza del prodotto fino a cadute da 2 metri di altezza.

Passando al lato tecnico invece troviamo una tecnologia marchiata Micron, ovvero la più grande azienda al mondo produttrice di storage, che permette al questo SSD di vantare tagli di memoria che vanno da 500GB fino a 4TB, ampliando così notevolmente gli utenti a cui è indirizzato questo dispositivo.

Lato prestazioni invece troviamo dati davvero molto interessanti anche per coloro che necessitano di trasferimenti molto veloci. Infatti il Crucial X6 garantisce una velocità nel trasferimento dati pari a 540MB/s, dato decisamente superiore ad altri dispositivi dello stesso livello. Questa velocità è riferita ai modelli da 500GB, mentre per i modelli da 2TB e 4TB la velocità sale fino a raggiungere gli 800 MB/s.

A quanto compatibilità questo SSD si interfaccia in modo ottimale con ogni tipo di dispositivo, dai PC ai Mac, dagli smartphone Android ad iOS, fino ad arrivare alla piena compatibilità con diversi tipi di console come PS5 e Xbox.

Molto interessante è la garanzia di 3 anni offerta dal produttore, sempre molto ben vista su prodotti di questo genere.

Infine passiamo al capitolo prezzi, quello che più interessa i futuri acquirenti. L'SSD Crucial x6 parte con un prezzo di 75 euro per la versione da 500GB, fino ad arrivare a più di 500 euro per il modello da 4TB.

Il prezzo di 75 euro per la versione da 500GB rende questo dispositivo uno dei migliori rapporto qualità prezzo a oggi presenti sul mercato.

Il prezzo su Amazon di questo SSD esterno è di 75,75 euro

SSD esterno Transcend TS240GESD240C

Transcend rappresenta una delle aziende leader nel settore dell'archiviazione dati da ormai più di 40 anni, contraddistinguendosi per offrire una vasta gamma di prodotti distinti da performance elevate.

L'azienda vietnamita ha da poco lanciato sul mercato una nuova gamma di dispositivi SSD, che va a rinfrescare il catalogo già molto ben fornito dell'azienda.

Tra le diverse novità e i nuovi SSD presentati dalla Transcend troviamo anche il modello TS240GESD240C, capace d'introdurre nuove funzionalità e un design rivisitato, oltre che un miglioramento sotto il punto di vista delle performance.

Dal punto di vista estetico il Transcend ESD240C è molto rivoluzionario e all'avanguardia, con una forma rettangolare molto elegante e dalle dimensioni estremamente ridotte, ad esempio lo spessore di soli 7,5mm, il che lo rende perfetto per essere trasportato il totale comodità proprio come una carta di credito.

Lo stile di questo SSD è unico nel suo genere, elegante e minimal con un colore argento satinato che lo rende discreto e adattabile a ogni situazione.

Nonostante le sue minute dimensioni questo SSD è caratterizzato da un‘ottima resistenza a urti e cadute, anche grazie alla custodia fornita nella confezione.

Passando al lato tecnico troviamo caratteristiche davvero molto interessanti come un sistema di protezione dati basato sulla crittografia AES-256 hardware e una velocità di trasferimento dati fino a 520 MB/s, che permette di trasferire file anche molto pesanti in breve tempo.

Viene fornito con tagli di memoria che arrivano fino a 480 GB, in modo da adattarsi alla maggior parte delle esigenze.

Ovviamente il Transcend ESD240C è dotato di una porta USB Type C adattabile anche per essere compatibile con interfacce USB Type A 3.1 di Gen2 con supporto UASP.

Proprio parlando di compatibilità questo SSD si interfaccia ottimamente con ogni tipo di device, PC, Mac, smartphone, tablet e anche le console di gioco più diffuse.

Si tratta di un SSD che sfoggia caratteristiche tecniche di alto livello, un design estremamente appagante ma che fa della portabilità e della comodità i suoi punti di forza.

Passando al capitolo prezzi la versione da 480Gb è venduta al prezzo di 90 euro, che si abbassano a 65 euro per la versione da 240GB, prezzi in linea con la concorrenza e pienamente giustificati dalla particolarità e dalle prestazioni del dispositivo.

Il prezzo su Amazon di questo SSD esterno è di 64,98 euro

SSD esterno portatile SanDisk

Passiamo a un marchio che nel corso degli anni è riuscito un po' a stravolgere e rivoluzionare il settore dei dispositivi di archiviazione portatile, proponendo prodotti innovativi sotto ogni punto di vista, dalle performance al design, fino ad arrivare alla resistenza a urti e cadute.

SanDisk infatti può vantare un'ampia gamma di SSD portatili, ognuno che sa adattarsi a ogni esigenza e caratterizzati da una qualità eccelsa.

Tra la gamma di prodotto della casa coreana troviamo anche l'SSD portatile SanDisk, uno dei dispositivi di archiviazione esterna più performanti e piccoli a oggi presenti sul mercato.

Si tratta di un prodotto che con i suoi 9,91×46,9×96,9 mm di grandezza e i suoi 40g di peso vanta il primato dell'SSD più portatile e versatile che si possa trovare in commercio, ideale per essere trasportato in ogni luogo, anche messo comodamente in tasca.

L'estetica del prodotto è molto interessante e piacevole sia alla vista che al tatto, con una scocca realizzata in una bellissima plastica soft touch traforata sulla sua parte superiore e i dettagli in arancione che donano un pizzico di sbarazzino a questo dispositivo.

Nonostante ciò è un prodotto molto elegante e discreto, ma al contempo ha quel tocco di personalità che non sempre si vede su oggetti del genere.

Una piccola chicca che fa denotare l'attenzione ai dettagli da parte di SanDisk è la presenza di un piccolo anello di gomma morbida presente su un lato del dispositivo, utilissimo per agganciarlo ovunque si desideri.

Molto interessante, oltre che a essere un tratto distintivo di questa gamma di SSD di SanDisk, è la resistenza agli urti e alle cadute davvero ottima grazie al rivestimento in gomma, oltre che alla resistenza anche a gocce di liquido, che lo rende leggermente impermeabile.

Passando al lato prestazionale l'SSD portatile SanDisk non delude sotto ogni punto di vista, con una velocità di trasferimento dati pari a 520 MB/s che lo rende adatto anche per operazioni piuttosto impegnative e trasferimento di file pesanti, anche se esigenze maggiori è più consigliato puntare sui fratelli maggiori.

È dotato di porta USB Type C, ma attraverso un adattatore presente in confezione può interagire tranquillamente con dispositivi che hanno una USB Type A.

Viene fornito con tagli di memoria che vanno da un minimo di 480GB fino a un massimo di 2TB, rispettivamente con prezzi di 90 euro e 279 euro.

Si tratta di un dispositivo che punta molto sulla versatilità e sulla portabilità e su tutti i vantaggi di cui si possono beneficiare da un dispositivo così piccolo, senza però togliere nulla a livello prestazionale che, seppur ottimo per un utilizzo anche intenso non è adatto a chi svolge lavori di grafica e montaggio video estremamente pesanti.

Il prezzo su Amazon di questo SSD esterno è di 75,78 euro

SSD portatile Samsung Memorie T5 da 500 GB

Samsung, colosso mondiale dell'elettronica non poteva non puntare molto anche sul mercato degli SSD, proponendo prodotti che in poco tempo sono diventati tra i più venduti al mondo.

È proprio il caso dell'SSD Samsung T5, uno dei dispositivi di archiviazione dati portatile più apprezzati, amati e venduti al mondo.

Si tratta infatti di un dispositivo molto curato esteticamente, con una scocca realizzata con un bellissimo alluminio satinato di colorazione blu metallizzato, e un design estremamente elegante e semplice nelle forme che regala una piacevole sensazione al tatto.

Le sue dimensioni ridotte, pari a 5,8 x 7,5 cm, e il peso sotto i 50g lo rendono un oggettino estremamente portatile e versatile, anche dato lo spessore di soli 10mm, che trasformano questo SSD in un vero e proprio lingottino.

La qualità costruttiva è a livelli molto alti, anche se da l'idea di essere particolarmente delicato a urti o cadute, forse a causa dei materiali utilizzati così fini, ma nonostante ciò Samsung garantisce una resistenza fino a cadute da 2 metri di altezza.

Lato prestazionale l'SSD T5 sfoggia performance molto elevate, con una velocità di trasferimento dati pari a 540MB/s, il che lo rende molto più veloce rispetto ad altri SSD della concorrenza.

È dotato di una porta USB Type-C per il trasferimento veloce dei dati che con questo T5 è arrivata alla 3.1 di Gen.2, che permette di aumentare notevolmente la velocità di connessione. In confezione vengono forniti due cavetti, uno con USB C da entrambi i lati e uno USB C- USB A, in modo da poterlo collegare comodamente anche a dispositivi con porte tradizionali.

La compatibilità è completa per tutte le tipologie di dispositivi e sistemi operativi, comprese le console di gioco.

Il Samsung T5 viene fornito con un solo taglio di memoria, ovvero 500GB.

Il prezzo di questo SSD, ovvero intorno agli 80 euro, è molto competitivo, fattore che gli permette di essere uno dei dispositivi di archiviazione portatile più diffusi e qualitativamente perforanti presenti sul mercato.

Si tratta infatti di un dispositivo esteticamente molto raffinato, piccolo nelle dimensioni e comodo da trasportare, ma che al contempo riesce a fornire prestazioni elevate sufficienti anche per coloro che necessitano di un prodotto che resista a sessioni di lavoro molto intense.

Il prezzo su Amazon di questo SSD esterno è di 72,99 euro

SSD portatile Western Digital WD My Passport Go

La Western Digital è famosa per produrre prodotti di nicchia per ogni settore del mercato, compreso quello degli SSD.

Infatti il Western Digital My Passport Go è un SSD che fa del suo punto di forza un design omogeneo e una portabilità senza eguali.

Infatti a primo impatto di presenta con una forma rettangolare molto uniforme ed elegante, con superfici piane e ben curate.

Il peso che scende sotto i 55g e le dimensioni così ben studiate permettono a questo SSD WD di vantare doti di versatilità e portabilità al di sopra della media.

È realizzato con una buonissima plastica rigida, molto piacevole al tatto e in grado di donargli un senso di ben fatto e di robustezza che riescono a trasmettere qualità in ogni sua parte.

Piccoli tocco di stile è la cornice del dispositivo in gomma, che in base alla scelta può essere gialla o blu.

Un particolare unico da non sottovalutare in questo WD Passport GO è la presenza del cavo di collegamento integrato direttamente sotto la scocca dell'SSD riposto in uno spazio apposito.

In questo modo si avrà sempre con sé il cavo per collegarlo, avendo la possibilità di tirarlo fuori e rimetterlo al suo posto nel giro di pochi e semplici passi.

Unica nota negativa relativa al cavo è che ha un attacco USB-A, e non uno di Type-C, fattore che però può essere risolto tranquillamente attraverso un adattatore.

Anche sotto il punto di vista tecnico il Western Digital Passport GO riesce a dimostrare grandi doti prestazionali, con una velocità di trasferimento dati che arriva a 400 MB/s, non di certo la più alta del suo segmento ma sicuramente ottima per pressoché qualsiasi tipo di utilizzo.

Inoltre è compatibile con sistemi Windows e Mac, oltre ad avere un software per i backup automatici da Time Machine e Windows.

I tagli di memoria con i quali viene commercializzato l'SSD Western Digital Passport GO vanno dai 500GB fino ai 2TB, con prezzi rispettivi di 80 e 250 euro.

Si tratta di un SSD capace di mettere d'accordo tutti, con prestazioni ottime, un design elegante ma al contempo con un pizzico di sbarazzino, e la qualità che da sempre contraddistingue tutti i prodotti WD.

Il prezzo su Amazon di questo SSD esterno è di 77,98 euro