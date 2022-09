Senza paura di esagerare, i modelli PS4 possono essere definiti le console regine della scorsa generazione. Tra record di vendita e titoli in esclusiva di un certo spessore, i device previous-gen di casa Sony sono riusciti fin dal lancio della primissima versione, avvenuto in Italia nel novembre del 2013, a conquistare i cuori dei videogiocatori, che hanno voluto portare nelle proprie casa ormai non più l’ultima arrivata della ormai grande famiglia PlayStation.

Il merito del successo di tutte le versioni PS4, va sicuramente alla “grande S”, che pare non aver sbagliato un colpo né a livello comunicativo né sul piano dei contenuti. Quelli che, come già dicevamo, fanno rima con produzioni in pixel e poligoni capaci di segnare un’intera generazione: dal sontuoso soulslike Bloodborne alle avventure esotiche di Nathan Drake in Uncharted 4: Fine di un ladro, passando per il futuro, e The Last of Us Part II sempre a firma dei “cagnacci” di Naughty Dog o ancora per il supereroistico Marvel’s Spider-Man di una Insomniac Games in stato di grazia.

Se i giochi realizzati appositamente non dovessero bastare, tutte le principali software house hanno preso il gioiellino nipponico a punto di riferimento per lo sviluppo di titoli multipiattaforma, tra cui, in questi intensi sette anni, figurano veri e propri capolavori del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption II e i più recenti remake di Resident Evil 2 e Final Fantasy VII – per ora in esclusiva temporale di un anno.

Un’eredità, quella di PS4, assolutamente preziosa. E che, almeno per il momento, sembra essere stata raccolta dalla tanto desiderata PlayStation 5, chiamata non solo a definire la next-gen del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la rivale a marchio Microsoft, Xbox Series X, al debutto nello stesso periodo e con una line-up di videogame già abbastanza definita.

E mentre Nintendo continua – anche lei con successo – sulla sua strada portando avanti la peculiare filosofia di Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite, c’è pure chi vorrebbe sposare la causa Sony acquistando ora, alla fine del suo ciclo vitale, proprio una PlayStation 4. D’altronde, e non troppo paradossalmente, questo potrebbe essere il momento più adatto per portarsela a casa e godersi la sua nutrita libreria dall’animo geek. Nasce allora questa pratica guida per gli acquisti, che mira a fare chiarezza sui diversi tipi di PS4, dal prezzo alle prestazioni squisitamente tecniche.

Modelli PS4: quali tipi di PlayStation esistono

Dal 2013 ad oggi, abbiamo assistito al lancio di più modelli di PlayStation 4. Questo accade praticamente per ogni generazione del gaming, con i principali attori dell’industria che mirano a migliorare le prestazioni e le caratteristiche dei propri gioiellini tecnologici. Lo stesso è accaduto per il monolite di Sony, ed è dunque necessario andare ad analizzare la sua evoluzione nel tempo, che incide non solo sulle performance strettamente tecniche, ma anche sul prezzo di listino dei singoli prodotti, potendo quindi far propendere per un acquisto piuttosto che per un altro.

L’obiettivo è quello di individuare l’edizione che fa al caso vostro e che sposa le vostre peculiari esigenze di “gaming da salotto”. Senza ulteriori indugi, imbarchiamoci allora in un viaggio dall’animo nerd alla scoperta della storia recente della quarta PlayStation, tra incredibili note di merito ed inevitabili sbavature, sempre tenendo conto che la libreria di giochi disponibile è compatibile con tutti i modelli: PS4, PS4 Slim e PS4 Pro.

La PlayStation 4 “base”: storia e caratteristiche

In sette anni di esperienza sul mercato, il colosso dagli occhi a mandorla è riuscito ad affinare l’esperienza offerta dalla propria console tanto in termini di hardware – con diversi modelli di PS4 ad affollare gli scaffali fisici e virtuali di tutto il mondo – sia in termini di firmware, che hanno migliorato la stabilità generale del sistema e le feature messe a disposizione degli utenti, senza contare la risoluzione di sporadici bug. Già il modello “base” è stato al centro di diverse finezze migliorative – i cosiddetti chassis, con i principali indicati con il nome A, B e C – che presentano differenze estetiche e tecniche realmente minime.

Il modello A è il meno recente dei tre, colpevole di aver mostrato il fianco alle critiche per via di un sistema di raffreddamento di certo non ottimale e per la presenza di ventole fastidiosamente rumorose. Quello più attuale – lo C – è invece leggermente più morbido e leggero nel design, con consumi elettrici ridotti e un più performante sistema di raffreddamento.

I ogni caso, questi tre modelli vantano le stesse caratteristiche tecniche in termini di GPU e CPU – o potenza computazione, per i meno esperti -, e sono naturalmente compatibili con tutti i videogiochi disponibili nella line-up di PlayStation 4 – o di prossima uscita.

A seguire, le specifiche tecniche ufficiali di PS4 prima versione:

Processore: APU AMD x86-64 Jaguar 1.6 GHz a 8 core Processore video: AMD GCN Radeon (integrato nell’APU) Potenza: 1,84 TFLOPS Memoria video: 8 GB di tipo GDDR5 (per giochi, programmi, musica e video) RAM: 256 MB (solo per sistema operativo e processi in background) Disco fisso: 500 GB o 1 TB (in base al modello), rimovibile e sostituibile Uscita video: HDMI Wireless: 802.11 b/g/n Bluetooth: tipo 2.1 Porte: USB 3.0 Rete: wifi e Ethernet Gigabit Dimensioni: 30,5 x 27,6 x 5,4 cm (chassis A) Peso: 2,764 Kg (chassis A)

La PlayStation 4 Slim

Nel 2016, come già avvenuto in passato, Sony lanciò PS4 Slim, modello più compatto della sua console di attuale generazione, ma con le stesse caratteristiche hardware e con una componentistica identica. Anche in questo caso, si riscontrano migliorie nel sistema di raffreddamento e nel risparmio energetico, mentre tra le feature esclusive è impossibile non ricordare la connettività wireless e Bluetooth di ultima generazione, che consente alla “piccola di casa” di connettersi con facilità ai nuovi router con banda a 5 GHz sfruttando il protocollo ac.

Perché acquistare la PS4 Slim: i vantaggi

A livello pratico, tutto ciò significa avere a disposizione maggiori garanzie nella stabilità di connessione via wireless, mentre il Bluetooth 4.0 permette di connettere i controller DualShock 4 risparmiando energia e aumentando di riflesso la loro autonomia. Come per il modello più economico, anche per PlayStation 4 Slim esistono due versioni da hard disk interno di 500GB o di 1TB, con pieno supporto alla risoluzione da 1080p e, per alcuni titoli e contenuti multimediali, all’HDR.

Ecco le specifiche tecniche della PlayStation 4 Slim:

Processore: APU AMD x86-64 Jaguar 1.6 GHz a 8 core Processore video: AMD GCN Radeon (integrato nell’APU) Potenza: 1,84 TFLOPS Memoria video: 8 GB di tipo GDDR5 (per giochi, programmi, musica e video) RAM: 256 MB (solo per sistema operativo e processi in background) Disco fisso: 500 GB o 1 TB (in base al modello), rimovibile e sostituibile Uscita video: HDMI Wireless: Dual Band a/b/g/n/ac Bluetooth: tipo 4.0 Porte: USB 3.1 Rete: wifi e Ethernet Gigabit Dimensioni: 28,8 x 26,5 x 3,9 cm Peso: 2,1 Kg

Sony PS4 Slim 1TB è ancora acquistabile su a 349,99 euro

La PlayStation 4 Pro

Chi è alla ricerca del modello di PlayStation 4 più potente sul mercato, non può di certo lasciarsi scappare PS4 Pro. A differenza del modello Slim, questa versione del gioiellino tecnologico di “mamma” Sony presenta infatti delle migliorie evidenti in termini di hardware, capaci di fare la differenza a patto di possedere un televisore che supporta una risoluzione fino a 4K.

Perché acquistare la PS4 Pro: i vantaggi

Nello specifico, la potenza è di 2,3 volte superiore a quella della macchina da gioco “liscia” del 2013, che sa regalare prestazioni migliorate di circa il 30%. Il tutto è possibile grazie ad una GPU con 36 CU funzionanti a 911Mhz e ad una CPU X86 ad 8 core fino a 2.1 Ghz. E se il 4K non bastasse, supporta pure l’HDR per offrire ai videogiocatori immagini più nitide, texture di indiscutibile qualità e colori decisamente più accesi, affiancate da un supporto più snello a PlayStation VR, casco per la realtà virtuale compatibile con PlayStation 4.

Del modello Pro è disponibile per l’acquisto solo quello con memoria interna da 1 Terabyte, ed è compatibile con tutti i titoli in commercio.

A seguire, potete consultare le specifiche tecniche di PS4 Pro:

Processore: APU AMD x86-64 Jaguar 1.6 GHz a 8 core Processore video: AMD GCN Radeon (integrato nell’APU) Potenza: 4,20 TFLOPS Memoria video: 8 GB di tipo GDDR5 (per giochi, programmi, musica e video) RAM: 256 MB (solo per sistema operativo e processi in background) Disco fisso: Disco fisso da 1 TB Uscita video: HDMI 4K Wireless: Dual Band a/b/g/n/ac Bluetooth: tipo 4.0 Porte: USB 3.1 Rete: wifi e Ethernet Gigabit Dimensioni: 35,7 x 43,3 x 10,8 cm Peso: 3,62 Kg

Sony PS4 Pro 1TB la trovi in vendita su a 339,89 euro

Quale tipo di PS4 è la migliore?

Con Sony ad aver messo sul piatto tipi di PS4 tanto differenti, capirete che allo stesso modo a variare sarà anche il prezzo. Al netto di offerte e promozioni, potete trovare nei negozi la PS4 prima versione ad un prezzo che si aggira intorno ai 349 euro, con variazioni che dipendono dall’anno di produzione e dei già citati tre chassis disponibili.

Passando a PS4 Slim, indicativamente i listini fissano il prezzo a 239 euro per la versione da 500GB e a 279 euro per quella da 1TB. A chiudere la Pro, proposta a circa 319 euro, e spesso in bundle con alcuni dei giochi di maggiore attrattiva – tra i più venduti ricordiamo quello con Fortnite, la celebre Battaglia Reale di Epic Games, giocatissima su un po’ tutte le piattaforme.

Qual è allora il modello da comprare assolutamente tra tutti i tipi di PS4? Non c’è una risposta univoca alla domanda, ma più verità che vanno a sposarsi con le esigenze del singolo acquirente. E dal tipo di esperienza che si vuole ottenere con la propria console “dagli occhi a mandorla”.

Se ad esempio puntate al risparmio e non vi interessa di raggiungere il massimo delle prestazioni possibili, la PlayStation 4 primo modello è quella che fa per voi, magari andando pure a consultare il florido mercato dell’usato. Con un design contenuto allo stesso modo del prezzo, pure PlayStation 4 Slim è un’alternativa decisamente valida per poter vivere tutte quelle avventure poligonali che offre il catalogo del colosso giapponese.

A chiudere, PlayStation 4 Pro è indicata per chi vorrebbe sfruttare il proprio televisore in 4K, così da godersi il massimo del dettaglio grafico e il modello più performante e aggiornato del device.

Conclusioni

Come avrete quindi avuto modo di notare leggendo i paragrafi precedenti, i modelli PS4 sono sostanzialmente tre e tutti si differenziano per caratteristiche tecniche e, ovviamente, performance. Come già accennato in precedenza quindi, non esiste una versione perfetta per chiunque, poiché tutti potranno decidere quanto spendere o risparmiare a seconda delle proprie esigenze. Con la nostra guida sui diversi tipi di PS4 abbiamo solo cercato di mettere in chiaro tutte le differenze, così da semplificare il lavoro in fase di acquisto.

Domande frequenti sui modelli di PS4

Infine, per chiudere al meglio questa guida, abbiamo pensato di rispondere alle domande frequenti sui modelli di PS4.

Quante versioni di PS4 ci sono?

Le versioni PS4 sono tre (escludendo quelle speciali e in edizione limitata): PS4 primo modello, PS4 Slim e PS4 Pro.

Come riconoscere il tipo di PS4?

Riconoscere i diversi tipi di PS4 è relativamente semplice, poiché sono particolarmente differenti anche sotto il profilo estetico. Qualora vogliate essere però sicuri al 100%, potrete controllare il numero di serie: quello di PS4 prima versione inizia con CUH-10, CUH-11 o CUH-12, quello di PS4 Slim inizia per CUH-20 e quello di PS4 Pro inizia per CUH-70. Il numero di serie è visibile sul retro della console, proprio sotto il logo inciso di PS4.

Qual è l’ultima versione PS4?

I diversi modelli PlayStation 4 si sono fermati con PS4 Pro.

Qual è la migliore PlayStation 4?

Se dovessi considerare esclusivamente le caratteristiche tecniche e quindi le performance generali, potremmo tranquillamente dire che tra tutte le versioni di PS4 quello migliore è l’ultimo modello PS4 Pro

