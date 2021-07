Non tutte le auto hanno un vano portacellulare che ti permetta di avere una visuale ottima dello schermo, per questo spesso occorre acquistare un portacellulare da fissare sul vetro o sul cruscotto, per controllare le chiamate o la navigazione.

Noi di Telefonino abbiamo selezionato i migliori modelli in circolazione, con un occhio particolare ai modelli con il miglior prezzo in circolazione.

Vediamo quali sono.

Cocoda

Cocoda : questo modello ha una ventosa per un fissaggio ultra potente, è in gel, pensata per essere fissata efficacemente sul cruscotto o sul parabrezza. Ha il pulsante di sgancio rapido. Possiede la testa a sfera che ruota di 360° ed è flessibile, mentre il braccio è regolabile a 210 °.

YOSH

YOSH: questo modello ha un pratico pulsante di sgancio rapido, il pad in silicone che protegge il tuo smartphone. E' flessibile, ruota a 360° il braccio. La montatura è progettata specificamente per la zona liscia come il parabrezza dell'auto o la parete della cucina liscia.

FLOVEME

FLOVEME: tiene il telefono con potenti magneti, ha un montaggio stabile e rende il cruscotto più ordinato e

non blocca la vista del parabrezza.

Ampiamente compatibilità con molti modelli.

Amazon Brand – Eono

Amazon Brand – Eono: la robusta plastica ABS garantisce una lunga durata e una maggiore stabilità. La superficie in silicone antiscivolo può proteggere il telefono e l'auto da graffi e graffi. Puoi ruotare il supporto per trovare l'angolazione più comoda che ti consenta di vedere lo schermo senza ostruire la visuale.

OHFUER

OHFUER : utilizzabile per la maggior parte delle prese d'aria orizzontali e verticali di dimensioni standard. La clip di sfiato è imbottita con un cuscinetto in silicone, che impedisce i danni alle prese d'aria. Nella parte inferiore del supporto, c'è uno spazio per inserire un cavo caricatore.