Non tutte le auto hanno un vano portacellulare che ti permetta di avere una visuale ottima dello schermo, per questo spesso occorre acquistare un portacellulare da fissare sul vetro o sul cruscotto, per controllare le chiamate o la navigazione.

Noi di Telefonino abbiamo selezionato i migliori modelli in circolazione, con un occhio particolare ai modelli con il miglior prezzo. Vediamo quali sono.

Portacellulare Cocoda

Ampia compatibilità

Il portacellulare da auto che vi proponiamo è quello di Cocoda: questo modello ha una ventosa per un fissaggio ultra potente, è in gel, pensata per essere fissata efficacemente sul cruscotto o sul parabrezza. Ha il pulsante di sgancio rapido e possiede la testa a sfera che ruota di 360° ed è flessibile, mentre il braccio è regolabile a 210°.

Il braccio flessibile offre angoli di visuale infiniti e assicura il tuo telefono all'angolazione perfetta per una guida più rilassata e sicura. Il più venduto su Amazon a 13,99 euro , compatibile con tutti i modelli di smartphone.

Portacellulare Yosh

Con pad in silicone

Quello di Yosh è un portacellulare da auto con un pratico pulsante di sgancio rapido e il pad in silicone che protegge il tuo smartphone. E' flessibile, ruota a 360° il braccio così da poterlo spostare davanti la vostra guida in auto, come meglio vi trovate. La montatura è progettata specificamente per la zona liscia come il parabrezza dell'auto o la parete della cucina liscia.

Modello di qualità e comodo, adatto a tutti i telefoni e resistente. Ottimo il rapporto qualità prezzo, su Amazon lo trovate a 18,99 euro

Portacellualre Flomene

Porta telefono e cavi in ordine

Il portacellulare da auto di Floveme, tiene il telefono con 4 potenti magneti, ha un montaggio stabile e rende il cruscotto più ordinato e non blocca la vista del parabrezza. Ampiamente compatibilità con molti modelli, vi permette di avere una guida senza ingombri, e potete posizionare con questo modello, il telefono sia in verticale che orizzontale. In più rispetto agli altri modelli: il Cable Organizer Design, una clip per cavi progettata sul corpo del supporto per auto, per non avere fili in giro.

E' un Amazon Choice dal design accattivante, a 10,99 euro , in 3 colori che potete adattare allo stile della vostra auto, e garanzia di 12 mesi.

Amazon Brand-Eono

Stabile e regolabile

Un altro Amazon Choice quello che vi proponiamo, Eono: la robusta plastica ABS garantisce una lunga durata e una maggiore stabilità. La superficie in silicone antiscivolo può proteggere il telefono e l'auto da graffi e graffi. Potete ruotare il supporto per trovare l'angolazione più comoda che vi consenta di vedere lo schermo senza ostruire la visuale. Questo supporto consente di regolare la larghezza tra 5 e 9,5 cm, quindi si adatta a un gran numero di telefoni.

Grazie all'innovativo giunto sferico che può essere ruotato di 360 gradi, potete sempre trovare rapidamente l'angolo appropriato senza punti ciechi.

Portacellulare Ohfur

Adatto per la maggior parte delle auto

Il portacellulare Ohfur è utilizzabile per la maggior parte delle prese d'aria orizzontali e verticali di dimensioni standard delle automobili in commercio. La clip di sfiato è imbottita con un cuscinetto in silicone, che impedisce i danni alle prese d'aria. Nella parte inferiore del supporto, c'è uno spazio per inserire un cavo caricatore. Prodotto ideale se volete spendere poco e avere comunque un prodotto che mantenga stabile il tuo telefono.

Il più economico, disponibile in ben 3 colori, a solo 9,99 euro