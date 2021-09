Acquistare un tracker, ossia un dispositivo localizzatore GPS per bambini può rivelarsi una buona idea per tenere sotto controllo i loro spostamenti. Abbiamo analizzato i dispositivi più interessanti sul mercato, tenendo conto del parere dei consumatori che hanno avuto modo di provarli, in base a caratteristiche e prezzi, per selezionare i migliori che trovi in questa guida. Si può controllare un bambino piccolo tramite i tag o i tracker, mentre per i più grandi in grado di usare un pochino la tecnologia, possiamo affidare loro dei smartwatch anche senza sim, per le chiamate di emergenza. Vediamo con quali modelli potete stare più tranquilli al centro commerciale o al parco.

Weenect Kids GPS Tracker

Durata batteria 120 ore

Il Weenect Kids GPS Tracker è un tracker per bambini in grado di funzionare senza alcun limite di distanza. L’apparecchio sfrutta una scheda SIM già inclusa. Il segnale inviato dalla scheda verrà captato dall’applicazione sul vostro smartphone, in modo da sapere in qualsiasi momento il percorso intrapreso dai vostri figli. La batteria del tracciatore dura una settimana con uso di tre ore al giorno e necessita di un ciclo di ricarica completo della durata di due ore circa.

Al centro dell’apparecchio troviamo un grosso pulsante arancione con scritto SOS, alla pressione del quale si attiva la funzione telefono per comunicare con i propri genitori in caso d’emergenza. Si tratta di un sistema utile soprattutto per i più piccoli che coprono il tragitto casa-scuola da soli, in modo che i genitori non vivano costantemente in uno stato di ansia. Compatibile con iOS e Android. Viene venduto su Amazon a 29,99 euro

Apple AirTag

Confezione da 4, per più dispositivi

Nasce come dispositivo intelligente per non perdere le cose, ecco perché viene venduto in confeziona da 4, potreste attaccarlo al telefono, alle chiavi di casa, al portafogli o per tenere traccia del vostro consorte. Ma il Apple AirTag, è un dispositivo ottimo per sapere dove si trovano i vostri figli. Si può attaccare praticamente ovunque: nel giubbotto, nello zaino, in un cappellino. Ovviamente più nascosto è più si riducono le possibilità sia di perdere o rompere questo oggetto, ma anche di essere visto da malintenzionati. Ma come funziona? L'AirTag invia un segnale Bluetooth sicuro che può essere rilevato dai dispositivi della rete più vicini, che inviano la posizione iCloud. Tutto avviene in forma anonima e criptata.

La pecca è che è solo per iPhone o all’iPad, ma si configura in un attimo e la batteria incorporata dura moltissimo. Sono un ottimo regalo anche per amici e nipoti, gli Apple AirTag sono dei tracker personalizzabili con le iniziali. Consigliamo il pack venduto su Amazon a 115 euro

Yenisey smartwatch

Scheda Micro SD da 1 GB gratuita

Il modello della Yenisey è più di uno smartwatch con tracker per bambini, con funzione di chiamata d’emergenza, utile quando il bambino sente di trovarsi in pericolo o vuole comunicare immediatamente con il genitore. Per far sì che questa sia abilitata, però, è necessario inserire una SIM, dalla quale saranno poi scalati i costi di eventuali chiamate.

Nella rubrica per le emergenze è possibile registrare fino a dieci contatti, in modo che i vostri figli riescano sempre a contattare qualche familiare senza problemi. Oltre a questa funzionalità l’orologio presenta sette giochi integrati e un lettore musicale per riprodurre le tracce preferite salvate all’interno della microSD da 1 GB, inclusa nella confezione. Lo smartwatch Yenisey riesce a tenere un prezzo contenuto, ideale per tutti gli utenti che vogliono spendere poco, solo 33,99 euro

Braccialetto QR4g

Regolabile per tutte le misure, funziona senza sim

Un altro tracker per bambini è il modello QR4g, che è in realtà un semplice braccialetto su cui è stampato un codice QR. Generalmente questi ultimi devono essere scansionati con uno smartphone o tablet dotati di fotocamera, sfruttando un’apposita applicazione. Se vostro figlio, dovesse perdersi, dovrà trovare un adulto che scansioni il suo codice QR, in quel momento verrete avvisati tramite e-mail dell’avvenuta lettura del codice QR con le coordinate GPS dove ciò è avvenuto.

Ottimo per la mancata necessità di sfruttare di una SIM dedicata, che consente di ridurre i costi mensili di gestione, e l’assenza di una batteria che non dovrete ricordarvi di caricare ogni notte. Oggetto imperdibile, lo trovate nella colorazione arancio, super economico a 14,9 euro

Pthtechus smartwatch

Impermeabile

Pthtechus smartwatch è un orologio impermeabile unisex con una vasta gamma di colori tra cui scegliere. Dopo aver collegato il proprio smartphone tramite applicazione dedicata, potrete sapere in qualsiasi momento dove si trovano i vostri figli e stabilire anche una zona di sicurezza nel caso in cui vogliate dargli un po’ di spazio per giocare in giardino o al parco.

Tra le funzioni aggiuntive troviamo una telecamera per le videochiamate, una sveglia e modalità silenziosa per evitare che l’orologio emetta suoni, evitando così di disturbare il sonno durante la notte o una eventuale lezione a scuola. Da scegliere per il geofencing: la modalità per impostare una zona di sicurezza funziona in modo preciso e sicuro, non dovrete più preoccuparvi di tenere sempre sott’occhio il bambino. Ottimo prezzo su Amazon, disponibile in 8 colori, sia per maschietto che femminuccia, a 50 euro