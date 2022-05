Quando si pensa ad aggiornare il sistema di archiviazione del proprio computer, fisso o portatile che sia, senza ricorrere all’uso di SSD esterne subito vengono in mente i tantissimi modelli di SSD interni disponibili in commercio. Come sicuramente saprete infatti, a differenza degli Hard Disk, gli SSD sono costruiti in maniera più sofisticata e, in qualche modo, anche più “moderna”. Non presentano infatti alcun disco meccanico e sono caratterizzati da un blocco unico carico di semiconduttori. Tale struttura rende le suddette unità più veloci, prestanti, silenziose, economiche dal punto di vista dell’alimentazione richiesta, ma anche costose dal punto di vista del prezzo.

In questa guida andremo quindi a proporre quelli che, secondo la nostra opinione, rappresentano i migliori SSD interni SATA con dimensione da 2,5 pollici. Tale dimensione è sostanzialmente la più diffusa su tutti i PC fissi e portatili, oltre che anche su dispositivi di diversa natura, come ad esempio console di gioco o NAS. Cercheremo ovviamente di variare il più possibile nella scelta dei modelli e della compatibilità con i diversi connettori SATA, così da offrire a tutti una scelta adeguata alle proprie esigenze.

Per chi non ne fosse a conoscenza infatti, esistono diversi connettori di tipo SATA e tutti si differenziano sulla base delle massime prestazioni consentite. La compatibilità più diffusa al momento è quella con gli SSD SATA 3, ovvero capaci di raggiungere prestazioni pari a 6 Gbps durante lo scambio di dati. Questi sono tranquillamente retro compatibili con gli slot SATA 2, i quali però non consentono una velocità superiore ai 3 Gbps. Questo significa che è assolutamente possibile installare SSD SATA 3 in slot SATA 2, ma in ogni caso le prestazioni risulteranno limitate a 3 Gbps.

Per completezza, riportiamo anche i connettori di tipo SATA Express, mSATA e M.2, capaci di superare anche 6 Gbps. In particolare, vedremo di seguito anche una selezione di unità di tipo M.2, che possono essere installati sia sulle unità SATA (ovvero quelle più popolari e utilizzate su computer fissi e portatili) che su quelle PCI-Express, sicuramente più prestanti e dedicate ad una specifica fascia di utenti più esigente. Tale dettaglio dovrà quindi essere considerato durante la scelta del modello da acquistare, in quanto il proprio dispositivo sarà in grado di supportare o l’una o l’altra tipologia di unità.

La suddetta differenza risulta essere parecchio importante anche in materia di prestazioni. Gli SSD di tipo SATA non possono infatti superare la velocità di scambio dati di 16 Gbps (sempre in versione M.2 ovviamente), mentre gli SSD M.2 PCI-Express possono arrivare a toccare anche i 32 Gbps. Questi ultimi possono quindi essere considerati i veri “top di gamma” della categoria, sia per quanto riguarda le performance che il prezzo.

Arrivati a questo punto, e sperando di essere riusciti a dare una panoramica abbastanza precisa sulle unità dotate di connettori SATA ed M.2, lanciamoci nella lista dei migliori SSD attualmente acquistabili online. Ovviamente cercheremo di variare il più possibile nel prezzo e nella capacità di memoria, così da consentire a chiunque di trovare il prodotto migliore per le proprie esigenze.

I migliori SSD interni SATA 2,5

Prima di tutto, vediamo quali sono i migliori SSD interni SATA 2,5 disponibili online, tenendo ovviamente in considerazione tutti i dettagli visti nell’introduzione dell’articolo.

SSD Kingston 2,5 pollici da 240 GB

Partiamo subito con uno dei migliori SSD SATA interni da 2,5 pollici per rapporto qualità prezzo. Come sicuramente saprete, Kingston è un’azienda leader in sistemi di archiviazione e ciò non può che convincerci ulteriormente a proporre in questa classifica il suo modello di SSD da 240 GB. Si tratta di un taglio di memoria base, ma che molto spesso viene preferito dagli utenti per l’installazione del sistema operativo sul proprio PC. L’interfaccia del connettore è di tipo SATA 3 e ciò significa che le sue prestazioni possono anche arrivare a toccare i 6 Gbps. Le sue dimensioni trovano un ottimo riscontro su tanti dispositivi diversi e molto popolari, tra cui i computer Windows, i Mac e PlayStation 4. Tra le sue altre caratteristiche più interessanti troviamo: tanta rapidità nelle fasi di avvio del sistema, caricamento e trasferimento dei file, una robustezza abbastanza elevata da resistere agli urti e capacità multiple per garantire lo spazio necessario per le applicazioni e le eventuali sostituzioni degli Hard Disk.

L’SSD Kingston 2,5 pollici da 240 GB è disponibile su eBay al prezzo di 32,99 euro

SSD Crucial BX500 2,5 pollici da 240 GB

Passiamo ora al primo dei due modelli di SSD proposti da Crucial, ovvero il BX500. Parliamo anche in questo caso di uno stato solido da 2,5 pollici di grandezza e con una capacità di 240 GB. Anche in questo caso i connettori estendo la loro compatibilità con gli slot SATA 3 e quindi efficaci fino ad un massimo di 6 Gbps. Tuttavia, ricordiamo ancora una volta, che anche la suddetta unità è retro compatibile con gli slot SATA 2, ma con prestazioni limitate fino a 3 Gbps (questo vale per tutti i modelli SATA 3). Ovviamente non ci sarà alcun problema di compatibilità con PC Windows (sia fissi che portatili), Mac e anche console PlayStation. Da non sottovalutare anche la funzione automatica di monitoraggio termico, la quale tende a mantenere l’unità sempre ben bilanciata in termini di calore e prestazioni.

L’SSD Crucial BX500 2,5 pollici da 240 GB è disponibile su eBay al prezzo di 32,99 euro

SSD STATO SOLIDO PATRIOT BURST ELITE

La proposta di PATRIOT è sostanzialmente analoga a quella precedente. Si tratta infatti, ancora una volta, di un modello da 240 GB e con dimensioni ridotte da 2,5 pollici. Ovviamente la sua compatibilità si estende fino ai connettori di tipo SATA 3, e quindi con prestazioni massime di 6 Gbps. Tra le sue altre caratteristiche più interessanti riportiamo: la compatibilità con laptop di ogni tipo (compresi i Mac di Apple) e console PlayStation e anche il suo essere molto silenzioso durante le fasi di stress.

L’SSD STATO SOLIDO PATRIOT BURST ELITE è disponibile su eBay al prezzo di 32,80 euro

SSD Samsung 870 EVO 2,5 pollici da 500 GB

Nel caso in cui foste alla ricerca di un dispositivo in grado di offrire maggiore spazio di archiviazione, allora non possiamo che riportare anche il modello Samsung 870 EVO da 500 GB, ovviamente sempre con dimensioni da 2,5 pollici. Si tratta ancora una volta di un SSD con compatibilità SATA 3 (e quindi prestazioni di massimo 6 Gbps e retro compatibilità con gli slot SATA 2), con anche una velocità di lettura di ben 560 Mbps. Interessante da notare anche la sua funzione di crittografia protetta, necessaria per garantire la massima privacy e sicurezza per i propri file o per il sistema operativo. La compatibilità si estende come sempre alla maggior parte dei computer in commercio, sia fissi che portatili, sia Windows che macOS. Inoltre, Samsung ha ben pensato di sviluppare anche un software capace di tenere sempre sotto controllo le prestazioni dello stato solido, oltre che gestire facilmente tutti i driver e aggiornarli in maniera rapida. Il suo nome è Samsung Magician e potrà essere scaricato gratuitamente dal sito Web ufficiale della stessa azienda.

L’SSD Samsung 870 EVO 2,5 pollici da 500 GB è disponibile su eBay al prezzo di 62,90 euro

SSD Intenso 2,5 pollici da 512 GB

Infine, per concludere al meglio con la nostra classifica dei migliori SSD interni, vogliamo parlare anche di una valida alternativa al modello di Samsung visto in precedenza. Ci troviamo difronte allo stato solido di Intenso, azienda forse meno conosciuta, ma che riesce a tenere il passo delle grandi concorrenti. Parliamo infatti in questo caso di un SSD da 512 GB, caratterizzato da un prezzo indubbiamente più basso del Samsung 870 EVO. Ovviamente la compatibilità dei connettori rimane SATA 3, perfetto per gli slot più diffusi e capaci di raggiungere prestazioni fino a 6 Gbps. Non manca poi la compatibilità con qualsiasi PC (fisso o portatile), sia se dotato di sistema operativo Windows che macOS. Ovviamente il suo fattore di forma rimane ancora una volta di 2,5 pollici.

L’SSD Intenso 2,5 pollici da 512 GB è disponibile su eBay al prezzo di 49,50 euro

I migliori SSD interni M.2

A questo punto, possiamo passare ad un’altra categoria di SSD interni molto popolari, ovvero quella dotata di connettori di tipo M.2.

HD SOLID STATE SSD M.2 NVMe Samsung 256GB PCIe

Tra le aziende di maggior rilievo nella categoria degli SSD c’è ovviamente Samsung, che in questa lista di presenta con un modello di stato solido dotato di un ottimo rapporto qualità prezzo. Si stratta infatti di un SSD interno da 256 GB di memoria integrata, nella versione PCI-Express e, ovviamente, dotato di connettori M.2. La quantità di storage non è sicuramente tra le più elevate (anzi, 256 GB per qualcuno potrebbero davvero essere pochissimi), ma potrebbe rappresentare la scelta migliore e più adeguata per chi utilizza per la prima volta delle unità hardware di questo tipo, o comunque per chi non necessita di un eccessivo carico di memoria. C’è però da non sottovalutare la compatibilità con i sistemi PCI-Express e quindi capaci di raggiungere anche prestazioni pari a 32 Gbps.

HD SOLID STATE SSD M.2 NVMe Samsung 256GB PCIe è disponibile su eBay al prezzo di 34,99 euro

SSD INTERNO M.2 256GB SAMSUNG PM991 MINI NVME

Restiamo ancora sul catalogo di Samsung per proporre un modello di SSD interno differente e anche più economico. In realtà le sue caratteristiche sono molto simili rispetto al prodotto visto in precedenza, con l’unica differenza data dal suo fattore di forma. Questo risulta infatti essere un versione mini MVMe e quindi compatibile con dispostivi differenti. Tra le sue specifiche di rilievo, riportiamo ovviamente: la capacità di archiviazione da 256 GB, l’interfaccia PCI-Express MVMe (performance massime da 32 Gbps) e ovviamente anche la tipologia di connettori in formato M.2.

SSD INTERNO M.2 256GB SAMSUNG PM991 MINI NVME è disponibile su eBay al prezzo di 22,99 euro

HARD DISK SSD STATO SOLIDO WESTERN DIGITAL WD BLUE

Saliamo con il prezzo, ma anche con le caratteristiche tecniche, grazie ad uno dei prodotti di punta di Western Digital, tra le aziende più innovative in materia di sistemi di archiviazione. Ci troviamo difronte ad un modello molto simile al primo prodotto di Samsung analizzato in questa lista, con un’importante dettaglio differente dato dalla capacità di archiviazione. L’SSD interno di Western Digital può infatti contare su ben 500 GB di storage, già sufficientemente alto ed adeguato ad una fascia di utenza più ampia. Si tratta ancora una volta di una unità di tipo PCI-Express con connettori M.2, perciò molto efficace anche dal punto di vista delle prestazioni (massimo teorico di 32 Gbps). Per gli utenti più esigenti, lo stesso modello potrà essere acquistato anche in versione da 1 TB, ovviamente ad un prezzo più elevato.

HARD DISK SSD STATO SOLIDO WESTERN DIGITAL WD BLUE è disponibile su eBay al prezzo di 55,50 euro

HARD DISK SSD STATO SOLIDO 1TB CRUCIAL P2 3D

Arriviamo ora a quello che può essere considerato il prodotto di punta di questa lista. Crucial non ha assolutamente bisogno di presentazioni e il suo stato solido da 1 TB ne conferma ulteriormente la qualità. A livello di caratteristiche tecniche generali e fattore di forma c’è davvero poco da dire, in quanto riprende in tutto e per tutto i dettagli già ampiamente analizzati nei prodotti precedenti: compatibilità estesa a PC fissi e portatili, interfaccia PCI-Express MVMe, connettori di tipo M.2 e velocità massima in scambio dati da 32 Gbps. Il motivo principale per sceglierlo sta ovviamente nella qualità di storage, in quanto disponibile nella versione da 1 TB (1000 GB) ad un prezzo sicuramente molto interessante e concorrenziale.

HARD DISK SSD STATO SOLIDO 1TB CRUCIAL P2 3D è disponibile su eBay al prezzo di 89,50 euro

KIOXIA EXCERIA HARD DISK SSD STATO SOLIDO 500GB

Chiudiamo infine la nostra guida con un prodotto molto interessante dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. L’azienda Kioxia non è sicuramente tra le più conosciute e popolari al mondo, ma con la produzione del suo SSD da 500 GB è riuscita effettivamente a farsi distinguere e ad emergere tra i modelli di punta. Stiamo infatti parlando di un modello di stato solido PCI-Express MVMe con connettori di tipo M.2 e memoria di archiviazione da ben 500 GB. Si tratta sostanzialmente della migliore alternativa al dispositivo di Western Digital visto in precedenza. Tuttavia, l’unità sviluppata da Kioxia, può contare su un prezzo sicuramente più concorrenziale ed economico, pur riuscendo comunque offrire su una velocità di trasferimento file massima di 32 Gbps (alla pari delle unità hardware precedentemente descritte).

KIOXIA EXCERIA HARD DISK SSD STATO SOLIDO 500GB è disponibile su eBay al prezzo di 49,50 euro