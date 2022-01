Sei in procinto di cambiare smartphone, lo vuoi potente, performante e bello? Il tuo budget è di 300 euro? Bene, ti aiutiamo noi ad individuare quello più adatto alle tue esigenze, proponendoti una serie di telefoni fra quelli che attualmente offrono il miglior rapporto tra qualità e prezzo e possono competere per il titolo di miglior smartphone sotto i 300 euro.

Anche se di fascia media, in realtà gli smartphone recenti che si possono trovare sul mercato a meno di 300 euro hanno caratteristiche, performance e funzioni di livello elevato. Per aiutarvi a scegliere lo smartphone che si avvicina alle vostre preferenze, esamineremo tutti i migliori smartphone sotto i 300 euro attualmente presenti sul mercato.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi domina la fascia di prezzo compresa tra i 200 e 300 euro, come potete vedere dalla selezione che abbiamo fatto. La versione 4G del Mi 11 Lite è passata un po’ inosservata perché a cifre leggermente superiori è disponibile il modello 5G. Se il vostro budget non deve assolutamente superare la soglia dei 300 euro, potete puntare su Mi 11 Lite. Uno smartphone che mette a disposizione un ottimo pannello AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 90 Hz, un processore soddisfacente targato Qualcomm e un sistema fotografico con fotocamera da 64 Megapixel capace di tirare fuori scatti piacevoli in ogni circostanza. Si porta dietro le stesse peculiarità del modello 5G: leggerezza, bellezza e ottime prestazioni senza dimenticare l’ottima autonomia garantita dalla batteria da 4.250 mAh.

Gli smartphone sottili, leggeri e performanti sono come un ago in pagliaio ma ci sono e Mi 11 Lite 4G è sicuramente uno di questi. Consigliamo di acquistare la versione da 128 GB per avere più spazio a disposizione per conservare i vostri ricordi e non solo.

Xiaomi Mi 11 Lite è in offerta su Amazon a 296,49 euro

Xiaomi Mi 11 Lite è in offerta su eBay a 314,90 euro

Xiaomi Mi 11 Lite è in offerta su Trovaprezzi a 299,00 euro

POCO F3

POCO F3 è lo smartphone dall’invidiabile rapporto qualità/prezzo. A meno di 300 euro, mette a disposizione un processore che si avvicina a quello dei top di gamma assicurando fluidità e velocità in qualsiasi situazione. Ha un look elegante, diverso dal solito stile degli smartphone POCO. Ha un display AMOLED da 6,67 pollici, quindi molto grande e utile per guardare una puntata della vostra serie TV preferita o per giocare ai videogiochi. Il refresh rate a 120 Hz poi rende piacevole l’esperienza di gioco. Nella media, invece, il comparto fotografico che si compone di una fotocamera principale da 48 Megapixel, una ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore macro da 5 Megapixel. È disponibile in due versioni: 6 GB di RAM e 128 GB di storage oppure 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Poco F3 è tra i migliori smartphone sotto i 300 euro che potete acquistare. Ideale per chi vuole prestazioni da top di gamma senza spendere cifre elevate. Il supporto Dual-SIM lo rende adatto anche a chi utilizza due numeri telefonici diversi.

Poco F3 è in offerta su Amazon a 315,00 euro

Poco F3 è in offerta su eBay a 335,00 euro

Poco F3 è in offerta su Trovaprezzi a 315,00 euro

Redmi Note 10 Pro

Il trittico targato Xiaomi si completa con Redmi Note 10 Pro, smartphone che fa parte della serie di maggiore successo di Xiaomi. Tra i tanti modelli disponibili, Redmi Note 10 Pro spicca per il suo attuale rapporto tra qualità e prezzo di vendita. Con una cifra che resta molto al di sotto dei 300 euro, troverete un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto HDR10; un processore Qualcomm soddisfacente (Snapdragon 732G), una fotocamera principale da 108 Megapixel e una batteria da ben 5.240 mAh. A tutto ciò si aggiunge un corpo resistente grazie alla certificazione IP52 contro polvere e gocce d’acqua e il supporto Dual-SIM con tanto di possibilità di espansione di memoria. Insomma, uno smartphone completo di cui non vi pentirete.

La scelta in casa Xiaomi è molto ampia e Redmi Note 10 Pro spicca per la completezza della scheda tecnica in relazione al prezzo di vendita. I modelli selezionati differiscono per pochi aspetti, saranno le vostre esigenze a decretare quali hanno più importanza rispetto ad altri.

Redmi Note 10 Pro è in offerta su Amazon a 300,00 euro

Redmi Note 10 Pro è in offerta su eBay a 309,90 euro

Redmi Note 10 Pro è in offerta su Trovaprezzi a 249,90 euro

Realme 8 Pro

Una delle alternative alle proposte di Xiaomi è Realme 8 Pro. Proprio come Mi 11 Lite, riesce a contenere il peso ad appena 176 grammi nonostante le dimensioni dello schermo e la capiente batteria. La parte frontale infatti è dominata da un ampio pannello da 6,43 pollici di tipo AMOLED mentre la batteria è da 4.500 mAh. Numeri che si traducono in un’autonomia elevata (arriverete a sera senza alcun problema). In casi di telefono scarico, poi, ci pensa la ricarica rapida a offrire in pochi minuti la carica sufficiente per concludere la giornata. Configurazione standard, invece, per la fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel che però riesce a scattare fotografie di alto livello. Anche in questo caso, avrete a disposizione il supporto Dual-SIM e l’espansione di memoria. La parte costruttiva invece potrebbe lasciare qualche perplessità: scocca in policarbonato ruvido e motto del brand scritto in grande sulla back cover (una soluzione che potrebbe non piacere a tutti).

Realme 8 Pro presenta un ottimo compromesso tra parte hardware e software offrendo un’esperienza utente soddisfacente. Le alternative sono tante e il consiglio è di puntare sulla versione con 8 GB di RAM per prestazioni migliori.

Realme 8 Pro è in offerta su Amazon a 511,66 euro

Realme 8 Pro è in offerta su eBay a 390,00 euro

Realme 8 Pro è in offerta su Trovaprezzi a

OnePlus Nord CE 5G

OnePlus ha riscoperto la bellezza della fascia media con la serie OnePlus Nord. Il modello di prima generazione è stato successo, seguito poi da OnePlus Nord CE 5G. È uno smartphone equilibrato che mina seriamente il dominio di Xiaomi. Adatto per chi gioca molto ai videogiochi grazie a un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. Ideale per chi non cambia spesso smartphone essendo dotato di connettività 5G, per cui è già pronto per il futuro. Indicato per chi vuole affidabilità grazie a un processore performante. Da un punto di vista fotografico, ci sono modelli in grado di fare un po’ meglio ma comunque i risultati non si allontanano dalla media del segmento di appartenenza e soddisferanno la maggior parte degli utenti. Tra i vantaggi c’è sicuramente la promessa di aggiornamenti per le prossime due versioni di Android (12 e 13).

OnePlus Nord CE 5G è la scelta ideale per chi desidera uno smartphone che duri nel tempo e che sia affidabile. Il consiglio è di acquistare la versione base con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus Nord CE 5G è in offerta su Amazon a 290,00 euro

OnePlus Nord CE 5G è in offerta su eBay a 349,80 euro

OnePlus Nord CE 5G è in offerta su Trovaprezzi a 448,50 euro

Samsung Galaxy A22 5G

In questo scontro tra brand cinese si inserisce anche Samsung con la sua rinnovata serie Galaxy A composta da tantissimi modelli. Il miglior smartphone sotto i 300 euro targato Samsung è attualmente Galaxy A22 5G. Tra i punti di forza, spicca l’ottima esperienza utente offerta da una parte software completa (la One UI di Samsung è tra le interfacce più complete nel panorama Android). Non manca il solito display di buona fattura a cui Samsung ci ha abituati. Non è un OLED ma offre comunque una bella esperienza visiva grazie anche a un refresh rate a 90 Hz. Insomma, la qualità complessiva soddisfa soprattutto se consideriamo che viene venduto a poco più di 200 euro.

Samsung Galaxy A22 5G è uno smartphone affidabile, particolarmente indicato per chi non vuole rinunciare all’esperienza offerta dal colosso di Seul ma ha un budget limitato che supera di poco la soglia dei 200 euro.

Samsung Galaxy A22 5G è in offerta su Amazon a 239,00 euro

Samsung Galaxy A22 5G è in offerta su eBay a 212,00 euro

Samsung Galaxy A22 5G è in offerta su Trovaprezzi a 201,99 euro

OPPO A54 5G

Anche OPPO ha a disposizione un immenso catalogo di smartphone. Tra i tanti modelli, il prescelto oggi come miglior smartphone sotto i 300 euro è OPPO A54 5G. È uno smartphone basilare basato su un processore Qualcomm con 4 GB di RAM. Si posiziona un gradino più sotto rispetto ad alcuni modelli inseriti in questa guida ma è anche il più economico, per cui è assolutamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza. Lo schermo è molto ampio: è un pannello da 6,5 pollici. Molto grande anche la batteria da 5.000 mAh che – grazie a un processore che richiede poche risorse – assicura un’autonomia a lunga durata. Come per gli altri modelli, consigliamo di acquistare la versione con 128 GB di memoria interna.

OPPO A54 5G è il classico smartphone che può andar bene a una gran fetta di utenti. Dal giovane adolescente che sta per ricevere il primo telefono al nonno che vuole avere uno smartphone tra le mani fino a chi vuole un prodotto affidabile spendendo molto poco.