Chi non cerca il massimo da un telefono si può orientare ad un florido mercato di smartphone di fascia bassa, vediamo i migliori del 2022. Ultimamente, i telefoni hanno raggiunto un massimo storico in termini di prezzi, ma anche minimi estremi. Se hai un budget limitato ma desideri comunque un buon dispositivo, questi telefoni economici fanno al caso tuo. Gli smartphone di fascia bassa sono indubbiamente i dispositivi migliori da acquistare per affacciarsi al mondo degli smartphone. In molti decidono infatti di optare per questo tipo di scelta soltanto per iniziare a capirne il funzionamento, mentre altri sanno già di volerli sfruttare per poche operazioni basilari. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori smartphone di fascia bassa del 2022.

Migliori smartphone economici 2022 (fascia bassa)

Ovviamente cercheremo di variare il più possibile per quanto riguarda i brand, così da dare a chiunque maggiore scelta, ragionata non solo sulle caratteristiche tecniche e il design, ma anche sull’affezione al marchio, la garanzia, la cura nel design e, soprattutto, l’interfaccia e il software utilizzati. Iniziamo subito!

Xiaomi POCO X4 Pro 5G

Quando si parla dei migliori smartphone economici, non si può non nominare Xiaomi. La serie Poco X si è recentemente arricchita con un nuovo modello: lo Xiaomi POCO X4 Pro 5G. Il dispositivo presenta un ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A garantire le ottime prestazioni e la fluidità del sistema operativo ci pensa un processore Snapdragon 695 con ben 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Anche il comparto fotografico non è male: la tripla fotocamera sul retro offre obiettivi da 108 MP, 8 MP e 2 MP, mentre quella interna da 16 MP. Troviamo, infine, una batteria da 5000 mAh – che assicura un’ampia autonomia del dispositivo – con ricarica rapida da 67W, un lettore di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo e resistenza all’acqua IP53.

Xiaomi POCO X4 Pro 5G lo trovi su eBay a 294,90 euro

Realme 9 Pro 5G

Spesso visto come concorrente di Xiaomi, anche il brand Realme non scherza quando si parla di telefoni potenti ma economici. Il Realme 9 Pro 5G è uno degli ultimi “gioiellini” che vale la pena prendere in considerazione. Il display è il suo punto di forza: parliamo di un FHD Ultra Smooth molto ampio (6,6 pollici – 2412 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Il Realme 9 Pro 5G è dotato, inoltre, di fotocamera AI da 64 MP con sensore Sony IMX471 che offre supporto a diverse modalità come Nightscape, Panoramic View, Bokeh Effect, HDR e AI Scene Recognition. La fotocamera “selfie”, invece, presenta un sensore da 16 MP. Dal punto di vista del processore c’è di meglio, ma il Qualcomm Snapdragon 695 5G presente non deluderà le aspettative. Il dispositivo monta 6 GB di RAM (espandibile a piacere fino a 5 GB extra) associata a 128 GB di spazio di archiviazione e batteria potente da 5000 mAh con ricarica rapida Dart da 33 W che permette di ricaricare fino al 50% in soli 27 minuti.

Realme 9 Pro 5G lo trovi su eBay a 259,90 euro

Moto G60s

Il Motorola Moto G60s è perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone economico con schermo grande, che offra prestazioni perfettamente in linea con la fascia di prezzo a cui appartiene. Il vanto di questo smartphone è senza dubbio la ricarica rapida TurboPower che, abbinata ad una capiente batteria da 5000 mAh, promette ben 12 ore di autonomia in soli 12 minuti. Ottimo anche l’ampio display da 6,8 pollici FullHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz che garantisce ottima fluidità. Il telefonino può contare anche sul supporto del processore MediaTek Helio G95, ottimo per il gaming, memoria RAM da 6 GB e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB. Per quanto concerne il comparto fotografico, il Motorola Moto G60s presenta una quad camera con sensore da 64 MP per fotografie nitide e luminose. Tutto sommato un buon prodotto, per la sua fascia, ad un prezzo piuttosto contenuto.

Motorola Moto G60s lo trovi su eBay a 289,10 euro

OPPO A94

Negli ultimi anni il brand OPPO ha fatto passi da gigante, diventando uno dei più gettonati soprattutto nelle fasce low cost. L’OPPO A94 è un buon cellulare economico dal design sottile (7,8 mm appena) e incredibilmente leggero, che assicura ottima portabilità ed ergonomia. Buone anche le prestazioni: il dispositivo è equipaggiato con un processore Mediatek Dimensity 800 con processo di lavorazione a 7 nm che – almeno sulla carta – garantisce prestazioni discretamente buone. Dotato di modulo 5G, uno dei punti forti è rappresentato dalla batteria, leggermente meno capiente della concorrenza (4310 mAh) ma completo di ricarica rapida VOOC 4.0 che permette di ricaricare in soli 20 minuti oltre il 50% della batteria. L’OPPO A94 monta display AMOLED da 6,43 pollici (più piccolo della media) a cui si affiancano quadrupla fotocamera da 48 MP e fotocamera frontale da 16 MP. Questo modello offre anche 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

OPPO A94 lo trovi su eBay a 239,99 euro

Samsung Galaxy M52

Tra i modelli Samsung di fascia bassa troviamo il Galaxy M52. Uno smartphone tutto sommato di buon livello, che presenta un ampio display da 6,7 pollici di alta qualità: Super Amoled, FullHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Anche dal punto di vista delle prestazioni sa il fatto suo. Il Galaxy M52 monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, entrambi espandibili. Buono il comparto fotografico composto da tre sensori da 64 (principale), 12 (ultra-grandangolare) e 5 (macro) megapixel, mentre la fotocamera frontale è da 32 megapixel. Come per gli altri modelli in questa fascia di prezzo, non stupisce la batteria da 5000 mAh con ricarica veloce a 25W.

Samsung Galaxy M52 è disponibile su eBay a 299,00 euro

Oppo A74

Un altro ottimo modello del brand OPPO è l’A74. Il dispositivo presenta un display nella media, da 6,43 pollici e risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 662, abbinato ai 6 GB di RAM e 128 GB di memoria – un classico per questa fascia di prezzo – permettono di sfruttare il dispositivo al massimo, sebbene non brilli in performance tanto quanto i suoi competitor. Buona la batteria, anche in questo caso da 5000 mAh con ricarica rapida 33W che permette di caricare al 64% in soli 30 minuti. La tripla fotocamera fa il resto: troviamo quella primaria da 48 MP, quella di profondità da 2 MP e la macro d 2 MP, mentre la frontale principale è da 16 MP. La qualità dei video registrati, invece, si ferma a 1080p senza raggiungere il 4K. Da segnalare l’assenza di modulo 5G.

OPPO A74 è disponibile su eBay a 223,00 euro

Redmi 10

Torniamo in casa dell’azienda cinese per segnalare uno smartphone decisamente economico con NFC integrato. Parliamo dello Xiaomi Redmi 10, un modello piuttosto recente che presenta un ottimo display FHD+ da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. In quanto a prestazioni, invece, il dispositivo nasconde sotto la scocca un processore MediaTek Helio G88: non uno fra i migliori, ma comunque buono rispetto al prezzo del telefonino. Non manca la batteria da 5000 mAh e ricarica rapida in questo caso da 18W, leggermente più “lenta” della concorrenza. Ottimo il comparto fotografico con ben quattro fotocamere: la principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, obiettivo macro da 2 megapixel e per profondità di campo da 2 megapixel, mentre la fotocamera anteriore da “soli” 8 megapixel. Completano 4 GB di RAM che penalizzano la fluidità dello smartphone e 64 GB di memoria interna, fortunatamente espandibile fino a 512 GB. Da segnalare la presenza di NFC – per chi ama i pagamenti contactless – e l’assenza di modulo 5G.

Xiaomi Redmi 10 lo trovi su eBay a 176,40 euro

OnePlus Nord CE

Smartphone economici con Alexa integrata? Esiste e si chiama OnePlus Nord CE. Si tratta di un dispositivo apparentemente completo sotto ogni punto di vista, grazie alla connettività 5G, gli 8GB di RAM sul processore Snapdragon 750G con intelligenza artificiale (che dovrebbe garantire prestazioni eccellenti soprattutto lato gaming), i 128GB di memoria interna e anche il display AMOLED da 6.43 pollici e ricezione da 2400×1080 ppi. Il comparto fotografico, tuttavia, non è dei migliori. OnePlus Nord CE offre una tripla fotocamera da 64 MP, 8MP e 2MP. La batteria da 4500 mAh è meno capiente della concorrenza, tuttavia la presenza di caricabatterie WarpCharge – che assicura caricamento da 0 a 70% in 30 minuti – sopperisce alla leggera mancanza. Come anticipato, il telefonino integra l’assistente vocale Alexa per un controllo completamente hands free.

OnePlus Nord CE lo trovi su eBay a 261,00 euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Chiudiamo la parentesi Xiaomi con uno dei migliori smartphone della fascia economica. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è un ottimo dispositivo che offre prestazioni eccellenti, sia in termini di potenza che di qualità. Partiamo dal display, un AMOLED da 6,67 pollici e risoluzione FHD+ da 2400 x 1080 pixel, quasi introvabile negli smartphone economici. La fluidità dello schermo è, inoltre, garantita da frequenza di aggiornamento ultra elevata a 120 Hz. Il Note 10 Pro monta un processore Qualcomm Snapdragon 732G che adotta una tecnologia di elaborazione a 8 nm, supportato da ben 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e batteria a lunga durata da 5020 mAh – leggermente più capiente della media. Ma il vero fiore all’occhiello sono le quattro fotocamere: 108 MP per il sensore grandangolare, 8 MP ultra grandangolare, 5 MP tele-macro e 2 MP sensore di profondità. 16 MP per la fotocamera frontale, mentre la registrazione video può godere di risoluzione fino a 4K. È presente un sensore NFC, tuttavia manca il modulo per la connettività 5G.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è disponibile su eBay al prezzo di 238,90 euro

HONOR 50 Lite

Ultimo smartphone di questa carrellata è l’HONOR 50 Lite, un buon cellulare veloce ed economico anche se le performance non eccellono quanto i suoi competitor. Lo schermo Full View da 6,67 pollici, offre risoluzione 2376 x 1080 pixel, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. È dotato inoltre di conversione automatica della temperatura del colore e regolazione della luminosità. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 662, accompagnato da 6 GB di RAM (buoni per la fascia di prezzo) e 128 GB di spazio di archiviazione interno. La batteria (meno capiente) da 4300 mAh è supportata dalla tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W che consente di raggiungere il 40% di ricarica in soli 10 minuti. Meglio la fotocamera: quattro sensori, il principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP, macro e profondità entrambe da 2 MP. Presente sensore NFC, mentre resta assente anche in questo caso il modulo 5G.

Puoi acquistare HONOR 50 Lite su eBay a 184,90 euro

Come scegliere uno smartphone low cost

Abbiamo visto alcuni fra i migliori smartphone economici, ma quali sono gli elementi da tenere in considerazione quando dobbiamo scegliere uno smartphone di fascia bassa? In linea di massima, le caratteristiche più importanti riguardano le prestazioni, la memoria interna, il display, l’autonomia e il comparto fotografico.

Hardware e prestazioni

Il processore è il componente dello smartphone che ne determina le prestazioni. La sua potenza è generalmente valutata in base al numero di core di cui dispone e dalla loro frequenza, misurata in GHz. Ovviamente un cellulare costoso monterà componenti migliori; tuttavia ciò non esclude che anche quelli di bassa fascia possano beneficiare di ottime prestazioni. Un altro elemento che determina la velocità e la capacità multitasking di un dispositivo è la memoria RAM: più grande è quella montata, più reattivo e fluido sarà il telefono.

Memoria interna

La memoria interna di uno smartphone si occupa di archiviare e conservare i dati. Fotografie, video, applicazioni: tutto viene salvato qui. Sono ormai sempre più diffusi i telefoni economici che offrono un ampio spazio di archiviazione, tanto da arrivare a 128 GB. In alcuni casi questa memoria è espandibile attraverso scheda microSD aggiuntiva. È importante ricordare, inoltre, che lo spazio indicato all’interno delle schede tecniche non corrisponde a quello effettivo disponibile una volta acquistato il telefonino, poiché una parte viene utilizzata dal sistema operativo.

Display

Uno smartphone con display piccolo sarà più facile da trasportare, ma la visualizzazione verrà allo stesso modo “sacrificata”. La maggior parte degli smartphone economici presenta ampi display, superiori ai 6 pollici, ma gli elementi più importanti da tenere in considerazione sono la risoluzione e il tipo di pannello utilizzato. Per risoluzione si intende il numero di pixel presenti in uno schermo e determina la qualità dell’immagine visualizzata. Per ottenere il massimo dal dispositivo è buona norma orientarsi su smartphone che offrono, come minimo, una risoluzione HD da 1280×720 pixel; ancora meglio se Full HD, da 1920 x 1080 pixel. La qualità è determinata anche dal tipo di pannello montato sul display del dispositivo: fra quelli economici, il più diffuso è il tipo IPS, ma alcuni modelli utilizzano i migliori AMOLED o Super AMOLED.

Fotocamere

Un tempo, cellulare di fascia bassa era sinonimo di comparto fotografico scarso. Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate e non è raro trovare smartphone low cost con tre o più fotocamere di buona qualità. Anche se il numero dei sensori non è tutto: è importante anche valutare il numero di megapixel. Maggiori sono gli MP, più nitido e di alta qualità sarà lo scatto. Per i video, invece, ci si accontenta di una risoluzione a 1080p sebbene alcuni modelli siano in grado di realizzare filmati in 4K.

Software

Quasi tutti gli smartphone economici sono equipaggiati con il sistema operativo Android. Meglio scegliere, dunque, modelli che presentano le versioni più recenti o comunque predisposti a futuri aggiornamenti. Alcuni brand (come Xiaomi) adottano interfacce utente personalizzate, che offrono non soltanto una visualizzazione graficamente diversa di applicazioni e launcher ma anche funzionalità extra esclusive.

Autonomia

Un trend degli ultimi anni è legato alla capienza delle batterie, ormai sempre più ampia. È quasi scontato trovare smartphone economici dotati di batteria da 5000 mAh, supportata da ricarica rapida. L’autonomia per questi telefonini a volte è anche più elevata dell’effettivo uso: a meno che si utilizzino particolari applicazioni che consumano molto in termini energetici, la carica può durare anche più di un’intera giornata.

Dimensioni e peso

Le dimensioni di un dispositivo sono strettamente legate a quelle del display. Uno smartphone da 6,8 pollici non sarà sicuramente comodo da mettere in tasca. Quando si parla di dimensioni, è opportuno scendere a compromessi: meglio una soluzione a metà strada fra un prodotto troppo grande e uno troppo piccolo, che potrebbe compromettere la visione dei contenuti a schermo. Anche il peso fa la sua parte. Più lo smartphone è leggero, più sarà semplice da trasportare e maneggiare.

Altro

Ultime, ma non per importanza, sono tutte quelle caratteristiche extra che non sono necessariamente utili, ma che possono fare comodo all’interno di un cellulare economico. Parliamo, ad esempio, della presenza di sensore NFC – fondamentale per pagamenti contactless – e di modulo 5G. Quest’ultimo non è ancora ampiamente diffuso, ma acquistare un low cost che ne dispone potrebbe essere una buona scelta per il futuro. Altre caratteristiche da tenere in considerazione sono la presenza di un sensore di impronte (per sbloccare il dispositivo) e lo sblocco facciale.

Considerazioni conclusive sugli smartphone economici

Nel 2022, possedere uno smartphone di fascia bassa non è più sinonimo di funzionalità limitate. Smartphone potenti, ma economici sono infatti diventati una normalità e – soprattutto – un settore nel quale anche le aziende hanno deciso di investire. Abbiamo così la possibilità di ottenere dei buoni dispositivi, con ottime prestazioni e caratteristiche senza dover spendere centinaia di euro. Il mondo del low cost, però, è un po’ come una giungla: ogni anno vengono lanciati sul mercato modelli sempre nuovi e sapersi orientare è fondamentale per ottimizzare le spese. Proprio per questo motivo la nostra guida ha come scopo principale quello di individuare i migliori smartphone economici del 2022, dedicata a chi vuole acquistare un nuovo telefonino risparmiando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.