Per chi lavora in ufficio e dispone di un contatto aziendale dedicato, le segreterie telefoniche rappresentano validi supporti per restare sempre in contatto con i propri clienti. Essere sempre rintracciabili e rispondere prontamente alle richieste ricevute è la base del successo in gran parte dei contesti professionali. Il mercato offre diverse soluzioni, a seconda delle preferenze e della precisa destinazione d’uso. Vediamo allora quali sono i modelli di segreteria telefonica più interessanti che ad ora è possibile rintracciare sul web a prezzi decisamente contenuti.

Segreteria telefonica Saiet

Questa segreteria telefonica consente di effettuare registrazioni fino a 48 minuti. Le funzioni di risposta possono essere attivate da remoto. Disponibile il filtro chiamata, il salvataggio di memo vocali e non manca la tecnologia room monitor per ascoltare tutto ciò che accade nella stanza.

Segreteria telefonica Gigaset

Siamo al cospetto di un telefono cordless con basetta abilitata alla funzione di segreteria telefonica. Ottima qualità d’ascolto dei messaggi ricevuti grazie ad un potente vivavoce integrato. Previsto in questo caso un tetto massimo di 25 minuti per la registrazione. Immancabile il contatore sul piccolo display.

Segreteria telefonica Panasonic

Soluzione ancora più completa ed efficiente che prevede un telefono a filo abbinato ad una seconda unità cordless. Potrai ricevere notifiche delle chiamate ricevute in segreteria telefonica anche quando sei fuori sede. All’avvenuta registrazione di un nuovo messaggio, l’unità base emette un apposito segnale acustico.

Segreteria telefonica Alcatel

Altro efficiente cordless con basetta fornita di segreteria telefonica, semplicissima da utilizzare anche per i meno avvezzi. Il vivavoce di alta qualità rende l’ascolto dei messaggi ricevuti perfettamente comprensibile anche in mancanza di assoluto silenzio nella stanza. Disponibile il filtro per le chiamate indesiderate.

Segreteria telefonica Doro

Una combo perfetta per l’utilizzo domestico da parte di utenti più anziani. Telefono con cavo e telefono cordless, con chiaramente abbinata la funzione di segreteria telefonica. I prodotti Doro fanno della semplicità d’uso il reale punto di forza, considerando il pubblico a cui sono rivolti. Il LED acceso confermerà l’attivazione della segreteria telefonica.

Non ti resta altro che scegliere tra le segreterie telefoniche che abbiamo appena descritto: massima reperibilità per la gioia di clienti, amici o parenti a seconda che tu ne faccia uso in ambito lavorativo oppure a casa.

