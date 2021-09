Le migliori sedie da gaming scelte dalla nostra redazione, per orientare la scelta verso modelli che garantiscano una buona seduta, soprattutto se si passano diverse ore davanti alla consolle. Quali elementi bisogna considerare per l'acquisto? Sicuramente un buon poggiatesta e ottimi cuscini lombari per non affaticare i muscoli di schiena e collo durante le interminabili partite online. Modelli al miglior prezzo, ma anche dal design con carattere che si integri perfettamente allo stile della stanza.

Vediamo quali sedie da gaming abbiamo selezionato.

Sedia GTPLAYER

Altezza regolabile e supporto lombare

E' un modello racing comodo e avvolgente, realizzato per poter durare a lungo. Il marchio noto dal 2011 per la produzione di sedie da gaming, è stato più volte premiato. ma Veniamo al prodotto. Lo schienale della sedia Gtplayer, è reclinabile fino a 150° e la seduta è fatta con pelle sintetica di alta qualità, le ruote invece in nylon sono il vero punto di forza, in grado di scivolare facilmente su qualunque superficie senza lasciare graffi.

Ha il telaio in acciaio monopezzo. Ottima per diversi usi: la funzione di schienale regolabile soddisfa le diverse esigenze, tipo oltre che giocare, lavorare o studiare, leggere o guardare e fare un pisolino. Disponibile in 8 bellissimi colori, si trova su Amazon a 154,99 euro

Sedia Oversteel ULTIMET

Reclinazione: 90-180 gradi

Questa sedia da gaming è dotata di un design ergonomico avanzato ed è realizzata in finta pelle di alta qualità e schiuma ad alta densità. I cuscini lombari e per il collo ti forniscono un ottimo supporto. I braccioli sono regolabili in verticale e sempre perfetti. Lo schienale è reclinabile a 180° ed è dotato di un meccanismo di bilanciamento alla base per una maggiore sicurezza. Viene recapitata smontata, ma il montaggio è estremamente facile.

Disponibile in diversi colori, non avrete problemi ad abbinarla all'arredamento, è una scelta Amazon, a 139,11 euro .

Sedia Robas Lund DX Racer1

Ideale se hai spesso problemi alla schiena

Questo modello ha un aspetto sportivo e materiali di alta qualità caratterizzano questo modello. Ha una vestibilità ergonomica e si adatta alle vostre esigenze personali. Lo schienale è inclinabile fino a 135° e la seduta dispone di una funzione basculante. Ideale per gamers che vogliono una seduta sportiva ma comoda. Su Amazon a solo 218,97 euro

Sedia Gaming Robas Lund DX Racer

Bracciolo regolabile in altezza 7 cm

Quello che vi proponiamo ora, è uno dei modelli più venduti, la sedia Robas Lund DX Racer. Il design ergonomico dello schienale di questa sedia fornisce supporto per la vita e la colonna vertebrale e riduce il mal di schiena. La sedia da gioco ha un carico massimo di 100 kg e lo schienale si inclina a 135°. Il poggiatesta regolabile e i cuscinetti lombari servono a sostenere comodamente la colonna cervicale e lombare. Da scegliere se si vuole uno stile moderno e accattivante, e un prodotto facile da montare. Il prezzo, di 179,99 euro è giustificato dai materiali di ottima fattura.

Sedia TRESKO

Sedile traspirante

La sedia in questione, è una versione racing, sicuramente più adatta al genere maschile, ma la trovate in ben 14 colori, adattabili a tutte le situazioni e arredamenti. Ha il poggiatesta integrato, dispone di 2 braccioli imbottiti e curvi, ed è ottima la regolazione in altezza variabile del sedile fino a 10 cm. Lo schienale può essere regolato rapidamente ed ha la base flessibile con 5 ruoli di sicurezza.

Questa sedia è la più economica della guida, un buon prodotto, su Amazon è disponibile al vantaggioso prezzo di 73,99 euro . Ha un design compatto, ideale per postazioni non molto grandi.