Un rilevatore di fumo è un dispositivo che non dovrebbe mancare in nessuna casa, per avere sempre la sicurezza e la tranquillità che tutto vada bene anche quando non siamo presenti. Ce ne sono di vario genere, in particolare con connettività wireless e non. I primi possono collegarsi ad altri dispositivi della smart home ed inviare notifiche allo smartphone, i secondi invece ci avvisano solo con una sirena acustica ma possiamo portarli anche in campeggio o nella casa per le vacanze. Abbiamo selezionato i modelli migliori in commercio, e di seguito tutti i dettagli.

Nest Protect

Da Google arriva Nest Protect, il rilevatore di fumo intelligente con un sensore a spettro suddiviso in grado di rilevare monossido di carbonio, fumi tossici e incendi. Il rilevatore esegue diagnosi in automatico ed invia eventuali allarmi allo smartphone, oltre ad interagire con la smart home facendo – ad esempio – lampeggiare in rosso le luci Philips Hue presenti. La batteria dura fino a 10 anni, e anche in questo caso lo smartphone riceve una notifica quando è il momento di cambiarla.

Acquista su Amazon.

Rilevatore di fumo Netatmo

Quando si parla di domotica un altro nome che non può mancare è Netatmo. Il rilevatore di fumo Netatmo utilizza dei sensori fotoelettrici per rilevare fumo e incendi, ma a differenza del modello precedente non rileva la presenza del monossido di carbonio, per il quale l’azienda ha progettato un altro dispositivo dedicato. La batteria dura fino a 10 anni, e non manca la connettività WiFi per ricevere le notifiche sullo smartphone anche quando si è fuori casa.

Acquista su Amazon.

Bosch Smart

Il rilevatore di fumo Bosch Smart rileva vapori da combustione e fumi grazie a dei sensori fotoelettrici, quindi come nel caso precedente non misura eventuali eccedenze di monossido di carbonio. Ottima l’integrazione con altri prodotti della linea Smart Home di Bosch, come ad esempio la possibilità di usare la sirena integrata in caso di apertura inaspettata di porte e finestre, ma per questo è necessario l’acquisto del controller Bosch con funzioni di hub. L’autonomia arriva fino a 10 anni.

Acquista su Amazon.

X-Sense Mini

Un modello compatto e decisamente economico è X-Sense Mini, il rilevatore di fumo con batteria in grado di durare fino a 10 anni e con sirena integrata per avvisare in caso di incendio o fumo. Non abbiamo connettività wireless, quindi non possiamo ricevere notifiche né farlo interagire con altri device, ma per il prezzo a cui è proposto possiamo applicarne uno in ogni stanza ed essere avvisati acusticamente in caso di incendio.

Acquista su Amazon.

Rilevatore di fumo Meross

Anche Meross propone un rilevatore di fumo dal prezzo estremamente contenuto sebbene privo di connettività wireless. Ideale da portarsi dietro anche in vacanza, questo rilevatore con sensore fotoelettrico presenta anche un sensore di luminosità per ridurre l’intensità del LED di stato durante le ore notturne, così da non disturbare il sonno. Presente un tasto di test per verificare il corretto funzionamento, oltre naturalmente ad una sirena.

Acquista su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.