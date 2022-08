Il budget conta tanto quando si è alla ricerca dei migliori portatili per studenti universitari o per qualsiasi tipologia di studente. Certo, sono anche importanti le prestazioni, ma questo non vuol dire che bisogna spendere tanto per ottenere un portatile di ottimo livello.

Per questo motivo in questo articolo abbiamo selezionato i migliori portatili per studenti per fascia di prezzo, in modo da offrire ai lettori la possibilità di scegliere il modello che ritengono più utile per il loro lavoro didattico.

I migliori portatili per studenti

Parlare dei migliori portatili per studenti è abbastanza superfluo visto che, dando un’occhiata nei negozi fisici e negli e-commerce, l’offerta che si presenta è molto ampia.

Ovviamente, non tutti possono essere posti sullo stesso livello. Si può dire che il miglior notebook per studenti dovrebbe possedere specifiche e funzioni adatte allo studio, senza però trascurare design, multimedialità e divertimento, oltre che accessibile economicamente.

I migliori portatili per studenti economici sotto i 300 euro

Partiamo dalla fascia più bassa di prezzo, ovvero i portatili per studenti sotto i 300 euro. Per questa categoria abbiamo scelto i seguenti perché mostrano le caratteristiche tecniche migliori in base allo specifico utilizzo didattico.

HP – PC Chromebook 14a

Adatto per: studenti scuole medie e superiori Dimensione e tipo Schermo: 14 pollici Full HD con diagonale da 35,6 cm Processore: Intel Celeron N4020 RAM: 8 GB Durata Batteria: 12 ore Dimensioni e Peso: 21.85 x 32.57 x 1.78 cm, 1.46 Kg Numero Porte: 2 porte USB di Tipo-C, 1 USB di Tipo-A e 1 combo cuffie/microfono

PC Chromebook 14a di HP unisce intrattenimento e lavoro in un solo dispositivo e, grazie al processore Intel è diventato più veloce. Inoltre il display da 14’’ ad alta definizione e gli altoparlanti concepiti da esperti di suono B&O fanno di questo computer portatile per studenti uno dei migliori sotto i 300 euro.

Per gli studenti che passano ore davanti al proprio portatile per studiare, PC Chromebook 14° di HP è la soluzione ideale poiché dispone di una batteria a elevata autonomia (fino a 12 ore).

🟢 PRO 🔴 CONTRO 8 GB di RAM che permettono l’esecuzione di più applicazioni Processore di fascia bassa Parte audio ben curata da Bang&Olufsen Processore di fascia bassa Durata della batteria Memoria interna soltanto da 128 GB

Attualmente è in vendita su Amazon a 279,00 euro

Samsung Chromebook 4

Adatto per: studenti scuole medie e superiori Dimensione e tipo Schermo: 11.6 pollici HD Processore: Intel Celeron N4000 RAM: 4 GB Durata Batteria: 12 ore e mezzo Dimensioni e Peso: 28.79 x 20.23 x 1.67 cm, 1.1 Kg. Numero Porte: 1 porta USB Tipo-C e 1 porta USB di Tipo-A 3.0

Un altro ottimo pc portatile studenti sotto i 300 euro è il Samsung Chromebook 4. Una tastiera a elevata precisione, con i tasti dalla forma arcuata ergonomica, offre allo studente la possibilità di digitare in modo confortevole e agile per diverse ore.

Leggero e sottile, può essere trasportato con molta comodità e senza fatica. Il display HD antiriflesso è di 11,6” e possiede una porta USB di Tipo-C e una di Tipo-A 3.0. La durata della batteria è stimata fino a 12 ore e mezza, garantendo allo studente ore di studio senza ricorrere alla corrente elettrica.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Lunga durata della batteria Display piccolo Solidità costruttiva Prestazioni non eccezionali Prezzo contenuto Poche porte

Si può trovare su Amazon al prezzo di 231,2 euro

Lenovo Intel Celeron N4020

Adatto per: studenti scuole medie e superiori Dimensione e tipo Schermo: 15,6 pollici HD Processore: Intel Celeron N4020 RAM: 4 GB Durata Batteria: fino a 4 ore Dimensioni e Peso: 53.29 x 33.2 x 7.4 cm, 2.39 Kg Numero Porte: 1 porta USB 2.0 e 2 porte USB 3.0 Gen 1

Lenovo Intel Celeron N4020 è uno dei portatili per studenti particolarmente adatto per un lungo utilizzo giornaliero.

Dal design compatto e più piccolo, con bordi laterali molto sottili, dona a questo laptop un look tipicamente professionale. Il display HD è da 15,6”, ha 4 GB di memoria e la durata della batteria arriva fino a 6 ore, sufficiente per poter studiare ovunque.

Sul notebook è installato Windows 10 Home, ma al primo avvio è possibile effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Solidità costruttiva Eccessivamente pesante Discreta dotazione di porte Misure non contenute Prestazioni ottime Poco luminosità del display

Il prezzo di vendita su Amazon è di 219,9 euro

I migliori portatili per studenti sotto i 500 euro

Alzando il livello di prezzo, abbiamo trovato sotto i 500 euro tre ottimi portatili per studenti, che possiamo tranquillamente annoverare come i migliori in vendita attualmente all’interno di questa fascia di prezzo.

Acer Aspire 3

Adatto per: studenti scuole superiori Dimensione e tipo Schermo: 15,6″ Full HD LED LCD Processore: ‎Intel Core i3 Family RAM: ‎8 GB Durata Batteria: 5 ore Dimensioni e Peso: 36.34 x 24.75 x 1.95 cm, 1.9 Kg Numero Porte: 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 1 porta USB 2.0 e 1 uscita HDMI

Se c’è un computer in questa fascia di prezzo che più si adatta allo studio è l’Acer Aspire 3. Dal design sottile ed ergonomico, è dotato di uno dei più recenti processori Intel e di una memoria che può arrivare fino a 16 GB, offre la massima produttività grazie anche all’ottima risoluzione del display HD da 15,6” e alla protezione contro la luce blu garantita dalla tecnologia BlueLightShield.

Oltre all’hard disk da 1 TB, possiede in dotazione tre porte USB, di cui due USB 3.2 e una USB 2.0. È possibile anche collegare un display esterno più grande attraverso la porta HDMI.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima dotazione di porte Scarsa durata della batteria Eccellente qualità costruttiva Qualità del display non eccezionale Ergonomico e sottile Una sola opzione per il display

Se si desidera acquistare questo modello, è attualmente in vendita su Amazon a 479,00 euro

Samsung Galaxy Book Go LTE

Adatto per: studenti scuole superiori Dimensione e tipo Schermo: 14 Pollici ‎1080p Full HD Processore: ‎Snapdragon RAM: 4 GB Durata Batteria: fino a 18 ore Dimensioni e Peso: 32.3 x 22.4 x 1.4 cm, 1.3 Kg Numero Porte: 2 porte USB-C, 1 porta USB 2.0, 1 slot Micro SD, 1 slot per SIM, 1 slot di sicurezza e jack per cuffie

Schermo immersivo da 14” e audio Dolby Atmos: ecco due delle migliori caratteristiche del Samsung Galaxy Book Go LTE. La sua livrea di argento è elegante e sottile, con una cerniera che ruota fino a 180 gradi.

La batteria ha una lunga durata, stimata fino a 18 ore. Si possono, quindi, seguire ovunque lezioni online e guardare le serie TV preferite senza collegare il notebook alla corrente elettrica. Quando arriva il momento di ricaricare la batteria, è possibile farlo utilizzando l’adattatore universale USB-C.

L’efficienza del laptop può essere migliorata grazie alla funzionalità integrata “Second screen”, che consente l’aggiunta del display del Galaxy Tab S7 e S7+ con S Pen.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Lunga durata della batteria Poca RAM Cospicua presenza di porte Poche applicazioni native Presenza della funzionalità Second Screen Processore poco versatile

Questo Samsung lo trovi in vendita su Amazon a 395,84 euro

Lenovo Ryzen 3

Adatto per: studenti scuole superiori Dimensione e tipo Schermo: 15,6 pollici Full HD Processore: AMD Ryzen 3 2200U RAM: 8 GB Durata Batteria: 8 ore Dimensioni e Peso: 23.29 x 35.4 x 7.3 cm, 1.85 Kg Numero Porte: 1 porta USB 2.0, 2 porte USB 3.0 Gen 1 di tipo A, 1 ingresso HDMI e 1 Jack combinato per microfono / auricolare

Considerato tra i migliori pc portatili per studenti, il Lenovo Ryzen 3 in effetti mostra ottime funzionalità ed eccellente reattività.

Il display è da 15,6 pollici, retroilluminato a LED, con una superficie antiriflesso opaca e una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il processore, ovviamente, è un AMD Ryzen 3 dual-core multithreading con 4 megabyte di memoria cache di livello 3.

La durata della batteria è stimata fino a 8 ore, sufficienti per portare a termine i propri compiti senza collegamento alla rete elettrica.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo rapporto qualità/prezzo Durata della batteria non molto lunga Buona presenza di porte Qualità costruttiva non eccelsa Display luminoso Troppo spessore

È in vendita ora su Amazon a 379,00 euro

I migliori portatili per studenti sotto i 700 euro

I portatili per studenti che abbiamo scelto in questa fascia di prezzo sono da noi considerati i migliori perché mostrano un ottimo rapporto tra dotazione hardware, software e prezzo.

Notebook Corebook RYZEN 5

Adatto per: studenti universitari Dimensione e tipo Schermo: 15,6 pollici Ips Full HD Processore: AMD Ryzen 5 RAM: ‎16 GB Durata Batteria: 6 ore Dimensioni e Peso: 38 x 25.2 x 7.7 cm, 1.9 Kg Numero Porte: 2 porte USB 3.1

Il Notebook Corebook RYZEN 5 ha in dotazione un processore abbastanza collaudato AMD Ryzen 3000 con chip grafico integrato. Il display da 15,6 pollici può essere aperto fino a 180 gradi, possiede un pannello IPS retroilluminato a LED antiriflesso e una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel.

Ha ottime capacità multitasking grazie ai 16 GB di RAM di tipo DDR4-2400, caratteristica che consente un utilizzo intensivo. Ci sono due porte USB-A da 5 GB e un lettore per schede di memoria microSD. L’autonomia da 6 ore circa viene garantita dalla batteria da 5000 milliampere.

Il case, realizzato in plastiche ABS, è robusto, mentre il design edge to edge è stato applicato sia alla tastiera che allo schermo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo rapporto qualità/prezzo Durata della batteria scarsa Display luminoso Presenza di poche porte Rapidità di esecuzione Un po’ pesante

Su Amazon, l’attuale prezzo di vendita è di 599,00 euro

Hp 250 G8 Intel Core i5

Adatto per: studenti universitari Dimensione e tipo Schermo: 15,6 pollici Full HD Processore: Intel Core i5-1035G1 RAM: 16 GB Durata Batteria: fino a 8 ore Dimensioni e Peso: 24.2 x 35.8 x 1.99 cm, 1.74 Kg Numero Porte: 3 porte USB-A 3.2 Gen1 di Tipo-A, 1 porta USB 3.2 Gen1 di Tipo-C, 1 ingresso HDMI, 1 porta Ethernet e 1 jack combinato per cuffie/microfono

Soluzione ideale per chi lavora in mobilità, l’HP 250 Intel Core i5 possiede un design leggero e sottile e, grazie al display FHD da 15,6 pollici con cornice stretta, la superficie di visualizzazione è abbastanza ampia.

Possono essere collegate al laptop tutte le periferiche tramite una porta dati USB-C, una porta HDMI e una porta RJ-45. Dotato di processore Intel quad-core di undicesima generazione e di una grandiosa scheda grafica Intel Iris Xe, le applicazioni più impegnative potranno essere velocizzate.

Dal punto di vista della sicurezza, il chip integrato Trusted Platform Module (TPM) fornisce chiavi crittografiche per la protezione delle email, delle credenziali utente e dei dati in generale.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Robusto La batteria non dura molto Elevate prestazioni Schermo non luminosissimo Molte porte presenti Non propriamente leggero

Chi è interessato all’acquisto, lo troverà su Amazon al prezzo di 659,99 euro

Acer Aspire 5

Adatto per: studenti universitari Dimensione e tipo Schermo: 15,6 pollici Full HD LED LCD Processore: Intel Core i7 Family RAM: ‎8 GB Durata Batteria: circa 7 ore Dimensioni e Peso: 23.85 x 36.34 x 1.79 cm, 1.9 Kg Numero Porte: 1 porta USB 1.1/2.0, 2 porte USB 3.2, 1 porta USB di Tipo-C e 1 ingresso HDMI

Solido e ottimamente costruito, l’Acer Aspire 5 è dotato di un processore Intel Core di settima generazione e di un display FHD da 15,6 pollici con tecnologia IPS.

La memoria è una DDR4 da 2400 MHz, che può arrivare fino a 20GB. È un perfetto compagno di studio giornaliero, capace di svolgere anche le operazioni più complesse.

Per il collegamento di varie periferiche, è disponibile una porta USB 3.1 di Tipo-C, una porta USB 3.0 per ricaricare i dispositivi e due porte USB 2.0. Il sistema operativo è Windows 10, ma dopo l’avvio è possibile aggiornarlo a Windows 11 in forma gratuita.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buona dotazione di porte Durata della batteria inferiore a altri modelli di questa fascia Prestazioni elevate Non propriamente leggero Display molto luminoso e brillante Ingombrante

Il miglior prezzo di vendita si può attualmente trovare su Amazon, dove può essere acquistato a 749,00 euro

I migliori portatili per studenti sotto i 1000 euro

Continuando a salire di livello, tra i computer consigliati sotto i 1000 euro, abbiamo inserito i seguenti tre notebook perché sono i più sottili e compatti, mostrano tempi di avvio molto ridotti e una buona efficienza energetica.

ASUS Zenbook UX325EA 13″

Adatto per: studenti universitari e figure professionali Dimensione e tipo Schermo: 1,3 pollici OLED Full HD Processore: Intel Core i5 RAM: 8 GB Durata Batteria: 22 ore Dimensioni e Peso: 20.30 x 30.42 x 1.39 cm, 1.07 Kg Numero Porte: 3 porte USB di Tipo-C, 1 porta USB di Tipo-A, 1 lettore di schede micro SD e 1 porta HDMI

Notebook di ultima generazione, l’Asus ZenBook UX325EA-EG021R unisce ottima qualità costruttiva e prestazioni versatili, oltre che essere ben accessoriato e ultraportatile grazie a un peso che è sotto il chilo e duecento grammi.

Il processore quad core con multithreading appartiene alla famiglia Intel Core i5 di 11a generazione, a cui si unisce una RAM da 8 GB di tipo LPDDR4X a doppio canale.

Per quanto riguarda il display, è FHD da 13,3 pollici con tecnologia IPS e dalla risoluzione 1920×1080. Per quanto riguarda le interfacce di collegamento esterno, è presente una porta USB-A 3.2, una USB-C Thunderbolt 4 e una porta HDMI 2.0b.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Eccezionale durata della batteria Poco potente Design bello e pulito Tastiera scomoda Presenza di diverse porte Assenza di jack per le cuffie

Coloro che intendono acquistare questo fantastico notebook, lo troveranno in vendita su Amazon all’attuale prezzo di 819,00 euro

HP Envy X360 AMD

Adatto per: studenti universitari e figure professionali Dimensione e tipo Schermo: 13,3 pollici Full HD Touch con diagonale da 33,8 cm Processore: AMD Ryzen 5 4500U RAM: ‎8 GB Durata Batteria: fino a 11 ore Dimensioni e Peso: 19.56 x 30.65 x 1.64 cm, 1.32 Kg Numero Porte: 1 porta USB di Tipo-C, 2 porte USB di Tipo-A e 1 combo cuffie/microfono

Come tutti i portatili che fanno parte della linea Envy di HP, anche l’X360 è un convertibile, con lo schermo tattile Full HD da 13,3 pollici che, ruotando a 360 gradi, si trasforma in modalità tablet.

Solido e leggero grazie al display in vetro Corning Gorilla NBT, che garantisce una certa resistenza, e al case in alluminio, la batteria in dotazione è piuttosto capace ed ha un’autonomia fino a 7/8 ore, sufficiente per coprire un’intera giornata di attività.

Il processore è un Ryzen 4000, metre la RAM è da 8GB DDR4-3200 saldati in dual channel. Possiede due porte USB-A a 5 GB al secondo, una porta USB-C a 10 GB al secondo, una slot per micro-SD e un ingresso microfono/uscita audio.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Lunga durata della batteria Display con una sola opzione Leggero e poco ingombrante Manca la porta HDMI Veloce Convertibilità non eccezionale

Questo favoloso notebook è in vendita su Amazon al prezzo di 949,99 euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Adatto per: studenti universitari, figure professionali e appassionati di gaming Dimensione e tipo Schermo: 15.6 pollici Full HD Processore: AMD Ryzen 5 RAM: 8 GB Durata Batteria: circa 6 ore Dimensioni e Peso: 24.96 x 35.90 x 2.49 cm, 2.20 Kg Numero Porte: 2 porte USB 3.2 Gen 1 di Tipo-A, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di Tipo-C, 1 porta HDMI, 1 porta Ethernet, 1 Jack combinato per microfono/auricolare

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un notebook dall’ottimo rapporto qualità, potenza e prezzo. Adatto per il gaming, per il disegno 3D e per il montaggio video, è dotato di processore octa core con multithreading appartenente alla famiglia Ryzen 4000.

A completare il suo grande profilo hardware è la scheda grafica GeForce GTX 16 di Nvidia e la RAM da 16 GB DDR4-3200 dual channel.

Lo schermo è un Full HD da 15,6 pollici, antiriflesso, con tecnologia IPS e dalla risoluzione di 1920×1080, mentre le porte e le slot in dotazione comprendono una porta USB-A, una porta USB-C, un’uscita audio/video HDMI, ma non è presente un lettore di schede di memoria.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo design e qualità costruttiva Scarsa durata della batteria Ottimo set di porte Poca dotazione di RAM Display eccezionale Si riscalda troppo

Chi è interessato all’acquisto del Lenovo IdeaPad Gaming 3, può dare un’occhiata su Amazon, dove attualmente è in vendita a 654,91 euro

I migliori portatili per studenti oltre i 1000 euro

Ecco arrivati alla fascia alta dei portatili per studenti, dove sono annoverati modelli dalle elevate prestazioni, ma non dal prezzo contenuto. D’altronde, quando si parla di notebook di fascia alta, non può essere altrimenti. Ma, alla fine, l’acquisto vale i soldi spesi.

Apple Macbook Air M1 2020

Adatto per: studenti universitari e figure professionali Dimensione e tipo Schermo: Retina 13 pollici LED con tecnologia IPS Processore: Chip Apple M1 RAM: 8 GB Durata Batteria: fino a 18 ore Dimensioni e Peso: 21.24 x 30.41 x 0.41/1.61 cm, 1.29 Kg Numero Porte: 2 porte Thunderbolt / USB 4

Con questo modello del 2020, Apple ha dato ufficialmente l’addio al processore Intel. Il nuovo chip è basato sull’architettura ARM Apple M1, che garantisce prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti.

Non sono presenti ventole nel Macbook Air M1, quindi il portatile è molto silenzioso. Il sistema operativo è il macOS 11 Big Sur, che diventa ancora più veloce grazie alla RAM da 8GB PDDR4X. È la durata della batteria? Fino a 16 ore.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Prestazioni elevate Alcune app funzionano male Eccezionale durata della batteria Scarsa presenza di porte USB Molto silenzioso Webcam a bassa risoluzione

Attualmente su Amazon il Macbook Air M1 è in vendita a 1099,00 euro

HUAWEI MateBook X Pro 2021

Adatto per: studenti universitari e figure professionali Dimensione e tipo Schermo: 13.9 pollici 3K Full View Touchscreen Processore: ‎Intel Core i7 RAM: 16 GB Durata Batteria: 10 ore Dimensioni e Peso: 30.4 x 21.7 x 1.46 cm, 1.33 Kg Numero Porte: 2 porte USB di Tipo-C, 1 porta USB di Tipo-A, 1 Jack stereo per cuffie e microfono

Con il MateBook X Pro, Huawei ha voluto occupare il proprio posto nel mercato dei portatili di lusso. Per il lavoro quotidiano, questo portatile è veramente ottimo, grazie alla CPU Intel Core i7-1165G7 e a 16 GB di RAM DDR4.

Il display con tecnologia IPS è un Full HD da 15,6 pollici e con risoluzione 1920×1080. Per quanto riguarda le porte, è presente una porta USB 2.0 di Tipo-A, una porta USB 3.2 di Tipo-C, una porta USB 3.1 di Tipo-C, una porta HDMI e un jack da 3,5 mm.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Elegante design Prezzo elevato Buona presenza di porte Ecosistema esclusivo Huawei Ottimi altoparlanti Schermo non eccezionale per questa fascia di prezzo

Questo modello è disponibile su Amazon al prezzo di 999,00 euro

ASUS ExpertBook

Adatto per: studenti universitari e figure professionali Dimensione e tipo Schermo: 14 pollici Full HD Processore: Intel Core i7 RAM: 16 GB Durata Batteria: oltre 20 ore Dimensioni e Peso: 20.3 x 32 x 1.49 cm, 880 grammi Numero Porte: 1 porta USB 3.1 Type-C (Gen2), 1 porta USB di Tipo-A, 1 jack per cuffia e 1 connettore HDMI

Dal peso molto contenuto, l’ASUS ExpertBook è, secondo l’azienda, il 14 pollici più leggere al mondo, visto che il peso è inferiore al chilogrammo.

Tornando al display, è un Full HD da 1920×1080 pixel, LED e Anti-Glare, mentre il processore è un Intel Core i7-105100 e la RAM è di 16GB LDDR3 a 2133MHz.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design eccezionale Audio non eccezionale Elevata qualità del display Poca robustezza Leggerissimo Tastiera sufficiente

Coloro che vogliono acquistare questo modello ASUS, possono trovarlo in vendita su Amazon al prezzo di 1559,00 euro

Tipologie di portatili in commercio

Sono diverse le tipologie di portatili che si possono trovare in commercio. Vediamo di seguito quali sono e le caratteristiche che posseggono.

Notebook o laptop

Per notebook o laptop si intende un computer che, a differenza dei PC desktop, può essere trasportato ovunque e utilizzato senza corrente elettrica poiché dotato di batteria.

Ultrabook

Gli ultrabook sono sempre computer portatili, ma si differenziano dai notebook perché hanno una linea più moderna, sono più leggeri e sottili e hanno un peso inferiore ai 2 kg.

Convertibili

I convertibili sono dei notebook che dispongono di un display touch-screen da ruotare fino a 360 gradi. Così facendo, la tastiera si nasconde sul retro e il portatile può essere utilizzato alla stregua di un tablet.

MacBook

MacBook è un termine coniato da Apple per differenziare i propri notebook da quelli Windows. Si tratta ugualmente di computer portatili, con la sola differenza che il sistema operativo è nativo dell’azienda.

Chromebook

I Chromebook sono una nuova tipologia di computer portatile, che si differenzia dagli altri per il semplice motivo che hanno come sistema operativo Chrome OS.

Come scegliere il portatile per studenti più adatto

La ricerca del miglior computer portatile per studenti si sta prolungando eccessivamente? Forse perché non si conoscono le caratteristiche che dovrebbe avere un notebook indirizzato esclusivamente per lo studio. Vediamole di seguito.

Formato

Partendo dal formato, si può dire senza alcun dubbio che quello ideale dovrebbe essere di 37-39cm x 27cm e con uno spessore che va da 1 cm fino a massimo 3 cm. Deve essere solido, leggero e estremamente portatile.

Display

Per quanto riguarda il display, va di pari passo con il formato descritto sopra. Quindi stiamo parlano di uno schermo da 15,6 pollici, possibilmente HD o Full HD, con una risoluzione di 1920×1080 pixel, possibilmente con tecnologia IPS e una protezione dalla luce blu, visto che uno studente dovrà trascorrere davanti al PC diverse ore.

Componenti hardware

Quando si deve scegliere un computer per università oppure un computer portatile per studenti superiori, bisogna partire dal presupposto che verrà utilizzato molto spesso. La prima discriminante che va valutata è il processore, il quale deve essere capace di reggere applicazioni pesanti.

Partendo da questo presupposto, il notebook dovrebbe avere come minimo un Core i5. Ma, se il budget lo permette, sarebbe opportuno optare per un processo Core i7. Oltre al processore, di enorme importanza è la RAM, che dovrebbe essere minimo di 8 GB oppure di 16 GB. Soltanto in questo modo il portatile potrà garantire prestazioni elevate.

Sistema operativo

Indipendentemente dalla marca e dal modello scelto, bisogna controllare anche quale versione di sistema operativo possiede. Deve essere sempre l’ultima release o almeno una versione possa essere successivamente aggiornata.

Migliori notebook per studenti universitari

Quando si è alla ricerca del miglior computer portatile per studenti universitari, è importante considerare i modelli che hanno i processori e le schede video migliori, possibilmente accessibili economicamente. Il carico lavorativo all’università è alquanto impegnativo, quindi quanto detto va considerato senza alcun dubbio.

Adatto per: studenti universitari Dimensione e tipo Schermo: 13,3 pollici Full HD Processore: Intel Core i5-5200U RAM: 8 GB Durata Batteria: 11 ore Dimensioni e Peso: 20 x 30.4 x 1.5 cm, 1.3 Kg Numero Porte: 2 porte USB Thunderbolt di Tipo-C, 1 porta USB 3.1 Gen 1 di Tipo-C, 1 porta per cuffia/microfono, 1 slot per SSD

Un notebook università che potrebbe fare al caso è il Dell XPS 13, che ha un processore Intel Core i5 di ottava generazione, una scheda video Intel HD Graphics 520, una memoria da 8 GB e un hard disk da 256 GB. Il display è FHD da 13,3 pollici, con risoluzione di 1920 x 1080 pixel.

Considerato tra i migliori modelli per studenti universitari, questo computer portatile studenti universitari è leggero, robusto e compatto e con una batteria dalla durata eccezionale (fino a 11 ore).

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design unico al mondo Prezzo molto alto Prestazioni elevate Si riscalda eccessivamente Touchpad eccezionale Tastiera di non facile utilizzo iniziale

Se si è interessati all’acquisto, il Dell XPS 13 è in vendita su Amazon a 1553,24 euro

Migliori notebook per studenti superiori

Uno studente di scuola superiore non ha certamente le stesse esigenze di uno studente universitario, ma comunque necessità di un portatile che garantisca prestazioni di buon livello.

Adatto per: studenti superiori Dimensione e tipo Schermo: 13,5 pollici Full HD Processore: Intel Core i5 RAM: 8 GB Durata Batteria: 19 ore Dimensioni e Peso: 22.33 x 30.81 x 1.45 cm, 1.22 Kg Numero Porte: 1 porta USB 3.0, 1 mini DisplayPort, 1 Jack 3.5 mm

In questo caso, il Surface Laptop 2 è senza dubbio l’ideale. Dotato di processore Intel Core i5-i7 di ottava generazione e di scheda grafica Intel UHD Graphics 620, rispetto al modello precedente mostra prestazioni più elevate.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Schermo, audio e webcam sono ottimi Poche porte Non si riscalda dopo un lungo utilizzo Molti riflessi sullo schermo Leggero Crea problemi col sistema operativo Linux

Inoltre ha un display touch PixelSense da 13,5 pollici, con risoluzione di 2256 x 1504 pixel. Insomma, l’ideale per lunghi sessioni di studio, soprattutto considerando che la carica della batteria dura fino a 14 ore. Su Amazon, il prezzo di vendita attuale è di 2413,99 euro.

Le nostre conclusioni

In conclusione, scegliere il migliore portatile per studenti non è affatto facile se non si hanno conoscenze di base in fatto di componenti hardware. Per fortuna, grazie alla nostra dettagliata selezione, adesso è possibile effettuare una scelta oculata e intelligente, nonché personale e in base al budget che si ha a disposizione.

Domande frequenti sui portatili per studenti

Qual è il miglior portatile per studenti da scegliere?

Dipende da quale scuola lo studente frequenta oppure se è uno studente universitario. Per uno studente di scuola media, il Lenovo Intel Celeron N4020 può andare bene. Invece uno studente di scuola superiore potrebbe optare per il Surface Laptop 2, mentre uno studente universitario per il Dell XPS 13.

Esistono sconti per studenti per l’acquisto?

Fino a novembre 2021 era disponibile un bonus da 500 euro per l’acquisto di un nuovo PC se veniva scelta una connettività ad almeno 30 Mbps. Nel 2022, questo bonus è riservato soltanto alle imprese.

Come scegliere un computer per studenti?

Quando si sceglie un nuovo computer per uno studente, bisogna guardare i pollici del display, se le prestazioni della CPU sono veloci e se la batteria dura a lungo (almeno 6 ore).

Quale computer comprare per l’università?

Gli studenti universitari hanno bisogno di un computer potente e in grado di eseguire contemporaneamente più applicazioni. Un motivo valido per scegliere un PC con processore di ultima generazione e con almeno 8GB di RAM.

