Le friggitrici ad aria sono l'elettrodomestico del momento, perché garantiscono un risultato simile al classico fritto, a fronte di una cospicua riduzione del contenuto di grassi. Molti si chiedono: ma davvero i cibi sono buoni? Certamente, provare per credere. Il funzionamento delle friggitrici ad aria calda è paragonabile ad un forno potenziato a libera installazione. La parte superiore contiene un meccanismo di riscaldamento e una ventola, qui avviene la magia, infatti l’aria calda scorre verso il basso, fino ad avvolgere il cibo che si trova nell'apposito cestello da frittura. Grazie a questo meccanismo avremo il cibo croccante.

Ma quali sono le migliori friggitrici ad aria da scegliere e acquistare? Importanti oltre al prezzo, la facilità di pulizia, la grandezza e la potenza.

Abbiamo comprato e testato i modelli più popolari, confrontandoli anche fra loro. Vediamo quali vi consigliamo.

Philips Premium Airfryer

Tecnologia Fat Removal

La friggitrice ad aria che vi proponiamo come primo modello , è la Philips Premium Airfryer. Si presente con un bel cestello e una capacità reale di circa 5,5 litri, quindi si presta per una famiglia di 4 persone.

Ma il vero vantaggio rispetto ad altri modelli di pari grandezza è la potenza del motore: i dispositivi da 5,5 hanno in media un motore da 1700 W, questa Philips invece da ben 2225 W. La potenza del motore è un fattore importantissimo, perché maggiore è minori sono i tempi di cottura. Minori sono i tempi di cottura, maggiore è la succosità interna degli alimenti.

Parlando di altre caratteristiche, questa friggitrice ad aria presenta 5 programmi preimpostati per preparare con un solo tocco patate fritte, carne, pesce, polli interi e cosce di pollo.

Il display è touch, il design è moderno, nell’uso le pareti esterne non diventano bollenti e tutte le componenti estraibili sono lavabili in lavastoviglie. La dotazione comprende anche il separatore per alimenti. Questo modello ti aiuta ad estrarre e catturare i grassi dagli alimenti, per fritti più sani che mai per te e la tua famiglia. Per non perdere la possibilità di gustare ottimi fritti ad aria, trovate il modello qui a 222,99 euro

Friggitrici ad aria Cosori

Cestelli rimovibili e antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie

La friggitrice ad aria Cosori, ha una capacità di 5,5 litri e con un motore di 1700 W, presenta ben 11 programmi per la cottura/frittura automatica o manuale di qualsiasi tipo di alimento, anche pesce o verdure e più di 100 ricette pronte da selezionare.

E' totalmente controllabile tramite display touch e si può anche programmare un promemoria che ci ricorda quando mescolare il cibo durante la cottura. Molto interessante il pulsante Keep Warm che vi permette di impostare i tempo e temperatura desiderati dopo lo spegnimento automatico per garantire che assaggi i cibi caldi in qualsiasi momento.

Non preoccupatevi per la pulizia: puoi pulire i cestelli antiaderenti con acqua calda e sapone o metterli in lavastoviglie. E' eccellente per famiglie di piccole dimensioni, disponibile in 3 bellissimi colori, che si adattano ad ogni arredamento, ideale per un massimo di 3 persone e costa solo 118,99 euro

Friggitrici ad aria Uten

Senza rivestimento chimico

La friggitrice ad aria Uten è un dispositivo dimostra una certa robustezza e l’ampio cestello è un valore aggiunto tutt’altro che sgradito.

Il motore interno ha una potenza di 1800 W, ci sono 7 programmi preimpostati e l’esperienza di utilizzo è ridotta all’osso: c’è un selettore della temperatura e uno per il timer, di soli 30 minuti. Il tempo e la temperatura possono essere regolati a proprio piacimento e i tre accessori e l'impugnatura cool touch lo rendono innovativo, oltre al gradevole cestello rotondo rimovibile e antiaderente, lavabile in lavastoviglie. La velocità di cottura è abbastanza rapida il tasso di dissipazione del calore non contiene grassi.

Ha una classificazione di efficienza energetica raggiunge A +++ . E' la miglior friggitrice ad aria per famiglie numerose, venduta nel colore nero, ad un ottimo prezzo su Amazon, 88,09 euro

Friggitrici ad aria Proscenic T21

Display LED touch

Proscenic T21 è una friggitrice ad aria costruita utilizzando acciaio inox e plastiche senza BPA, i rivestimenti antiaderenti sono senza PFOA e fortunatamente non si percepiscono odori strani all’arrivo.

La capacità del cestello è di 5,5 L (ottima per 4 persone) e la potenza del motore è di 1700 W, lo standard per friggitrici ad aria di queste dimensioni.

Un aspetto molto interessante è che questa Proscenic T21 può essere completamente controllata o tramite app, o tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

La temperatura può essere regolata dai 77 °C ai 205 °C, ci sono 8 programmi preimpostati, c’è anche la funzione di mantenimento in caldo e, alla fine dell’utilizzo, tutte le componenti si possono togliere per essere igienizzate in lavastoviglie. Per cucinare senza alcun tipo di difficoltà, può essere vostra a 129 euro

Innsky 5.5L

8 programmi preimpostati

Questa friggitrice ad aria senza olio, la Innsky 5.5L, ha una capacità di 5.5 litri e può essere utilizzata per cucinare il pollo arrosto di grandi dimensioni. La temperatura regolabile fino a 200 ℃ permette di scegliere il grado di “croccantezza” da conferire a ogni pietanza e ha il timer integrato impostabile fino ai 60 minuti. Dotata inoltre di segnali acustici che indicano il “pronto cottura” e il termine della cottura. Questo modello ha un ricettario con più lingue, oltre all'italiano.

Ideale se non avete tempo per pulirla, perché potete lavare il cestello in lavastoviglie. Un buon prezzo quello proposto su Amazon a 119,99 euro