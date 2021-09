Qui trovi una guida al miglior binocolo professionale scelto in base alle caratteristiche ottiche per aiutarti a capire quale sia il modello con il miglior rapporto qualità prezzo. Perché deve essere professionale? Con un buon binocolo si può osservare meglio ogni cosa, sia che si vogliono avvistare uccelli o guardare le stelle sia per osservare animali da lontano magari in un bel safari.

E' difficile scegliere un buon modello perché ce ne sono di diversi prezzi e spesso ci sono note tecniche difficile da comprendere. Un fattore da tenere in considerazione prima dell'acquisto è senza dubbio il numero: sui binocoli ci sono sempre 2 numeri, come 10×25. Questo ultimo numero significa che il visore ingrandisce 10 volte l'immagine, invece l'obiettivo ha un diametro di 25 mm.

Inoltre è importante il tipo di prisma: abbiamo solitamente infatti tre tipi di prismi, ossia a tetto, di porro e monoculari. In un binocolo con lenti a tetto, le lenti e i prismi sono messi uno dopo l'altro, mentre in un binocolo di porro, le lenti e i prismi sono spostati l'uno rispetto all'altro; quelli monocoli, sono molto più compatti e leggeri dei binocoli con prisma a tetto o di porro. Tutto chiaro? Ora vediamo quale selezionato, per facilitarvi la scelta.

Canon 10×30 IS

Ideale per il bird watching, i viaggi e lo sport

Il primo binocolo professionale che proponiamo è il Canon 10×30 IS, dove il suffisso “IS” presente nei binocoli Canon stanno ad indicare il fatto che hanno lo stabilizzatore di immagini. Visuale estremamente stabile con un potente stabilizzatore ottico d'immagine. Sono molto comodi ed ergonomici ed in mano danno una gran sensazione di robustezza e solidità. Altre specifiche interessanti sono il diametro di 30mm, la struttura invece della lente dell'obiettivo è formata da 2 elementi in 1 gruppo. La struttura lente dell'oculare è formata da 5 elementi in 4 gruppi. Binocolo con ottiche di precisione Canon per alta risoluzione e accuratezza dei colori, grazie anche al 10x.

La risoluzione di questo binocolo professionale è di 20 MP. La resa cromatica è molto buona e il meccanismo di stabilizzazione lavora decisamente bene, tutte queste cose lo rendono un ottimo binocolo. Se fate bird watching non fatevelo scappare, su Amazon a 504,24 euro

Zeiss Victory Ht 8X 42T*Lt

Design futuristico ed elegante

Il binocolo Zeiss Victory Ht 8X 42T*LtP è un capolavoro e otticamente il migliore dei classici modelli 8×42 con campo curvo. La Zeiss è un’azienda tedesca che ha mostrato la sua forza nel campo delle ottiche ad alte prestazioni per molti anni, e sono i creatori di modelli come il Dialyt, che ancora oggi viene definita come tra le migliori ottiche al mondo. Il Victory HT non è tra i binocoli più compatti che esistano, ma è un prodotto eccellente, facile da tenere tra le mani e il suo peso non è eccessivo.

A parte la nitidezza del bordo, l’HT è otticamente il più vicino alla perfezione, con immagini spettacolarmente nitide, contrastate, luminose e naturalmente colorate. Gli 8 ingrandimenti dei questo binocolo danno un campo visivo molto ampio e consentono un’osservazione prolungata.

Il corpo è in lega di magnesio e offre la sensazione di solidità, il peso di circa 830 grammi. I binocoli della serie Victory SF sono completamente impermeabili e anti-appannamento, riempiti di azoto e, grazie alle guarnizioni strette, sono anche sommergibili. Il sistema completamente multistrato su vetro Fluoride SCHOTT aiuta ad aumentare la trasmissione della luce, migliora i colori e il contrasto. Un prezzo decisamente di fascia medio alta, ma che li vale tutti, lo trovate al prezzo di 2060 euro

Vortex Optics Viper HD

Ottimo il sistema anti appannamento

Il binocolo professionale che ora proponiamo è il Vortex Optics Viper HD , questo modello offre un’eccellente qualità dell’immagine. Il binocolo in questione è un capolavoro ottico, che offre a cacciatori, tiratori e appassionati di attività all'aperto una fantastica esperienza. Questi sono uno dei binocoli più leggeri e compatti sul mercato. I rivestimenti prismatici multistrato forniscono immagini luminose, chiare e dai colori precisi. Questo modello ha lenti prisma a tetto: apprezzato dagli utenti per una maggiore durata e una dimensione più compatta. E' un binocolo anti appannamento e impermeabile.

Ha un ingrandimento 10x con lenti in vetro ad alta densità a dispersione extra-bassa. Possiede multipli rivestimenti antiriflesso sulle lenti ed è impermeabile e anti-appannamento. Il corpo è protetto ArmorTek Oculpi. Viene venduto con un treppiede adattabile e in un colore verde militare che aiuterà a mimetizzarsi, magari in una battuta di caccia, anche con supporto per finestrino dell'auto.

Ottimo anche il prezzo, solo 647,85 euro

Binocolo Usogood

Completamente multistrato

Il Binocolo Usogood è un prodotto professionale ma molto economico, interessante se si vuole provare come primo acquisto, dotato di obiettivo FMC, ottica completamente multistrato per una visione più luminosa e immagini più nitide. Il prisma Bak-4 può garantire la migliore trasmissione della luce in condizioni di scarsa illuminazione e fornire immagini chiare e colorate.

La rotella di messa a fuoco centrale e l'anello di regolazione diottrica aiutano a regolare l'angolo di visione migliore. Modello perfetto per il birdwatching, la caccia ma anche i concerti e gli eventi sportivi, ottimo come regalo per amici e familiari. Si può mettere su treppiede, e posizionare l'adattatore del telefono sul treppiede stesso, per stabilizzare le riprese del telefono per immagini e video più chiari. I binocoli Usogood sono dotati di lenti FMC multistrato e possono alleviare l'affaticamento degli occhi anche se si indossano gli occhiali.

Viene venduto con una garanzia di 24 mesi ad un ottimo prezzo su Amazon, solo 49,99 euro