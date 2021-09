Andiamo a vedere diversi modelli di barbecue a gas, tra quelli che riteniamo con il maggior rapporto qualità prezzo e consigliati per l’acquisto, per le migliori grigliate a casa. Ma per quale motivo si dovrebbe scegliere un prodotto cosi? Ci sono diversi motivi, uno dei quali, è che il barbecue a gas è privo di fumo durante le cotture. Se abitate in un condominio e non volete litigare, dovrete considerare molto seriamente questi modelli. Un altro motivo è che il combustibile è più economico, e sporca decisamente meno della nerissima carbonella. Parliamo delle dimensioni: quanto spazio avete a disposizione? Ci sono diversi modelli che occupano poco spazio, ma importante anche la griglia, dove posizionare carne e verdure da grigliate, se è piccola, i vostri commensali dovranno attendere il turno per mangiare.

In questa guida abbiamo tenuto conto di tutti questi aspetti, per aiutarvi nella scelta del miglior barbecue a gas da acquistare, vediamo quali sono.

Barbecue Weber Spirit

Ideale per 12 coperti

Il primo barbecue a gas che vi proponiamo per le vostre grigliate è il Weber Spirit: è un modello affidabile, sicuro, con la solida garanzia Weber, con una potenza da 7.75 Kw. Il braciere è in ghisa di alluminio ed ha un coperchio in acciaio smaltato. Il termometro è integrato e ci sono 2 griglie di cottura in acciaio smaltato. Possiede inoltre un piano di lavoro pieghevole e un fornello laterale.

Le griglie di cottura Barre Flavorizer catturano le gocce di grasso che causano fiammate e fumo, conferendo un irresistibile sapore affumicato al cibo. Questo modello è equipaggiato con iGrill 3, il termometro Bluetooth che attraverso lo smartphone guida alla cottura perfetta sia il griller alle prime armi che il grill master più esperto.

Un ottimo barbecue a gas per tutti, lo trovate su Amazon a 684,7 euro

Campingaz 3 Series LS Plus Dual

Dotato di tre bruciatori con tubi in acciaio inox

Il barbecue a gas Campingaz 3 Series LS Plus Dual è ottimo per i materiali e la qualità dei bruciatori.

Ha un design rinnovato e una potenza aumentata con 9,6 kW + 2,3 kW per il fornello laterale.

E' Dual Gas: la griglia a gas può essere azionata con una classica bombola a gas o tramite un attacco gas esterno.

Le opzioni cottura sono: griglia/piastra ampie in acciaio stampato smaltate matte in due parti (61×46 cm). Ideale se ti occorre una pulizia facile: con il sistema InstaClean avrete una pulizia rapida e semplice del BBQ. In vendita a 536,06 euro

Sochef Piùsaporillo barbecue a gas

Cottura con pietra lavica

Ora parliamo di Sochef Piùsaporillo Barbecue: questo barbecue a gas economico per eccellenza ha bruciatori in acciaio inox, e una potenza da 10 Kw. Possiede un fornello laterale 3 Kw e ripiano pieghevole, una griglia smaltata 50.6×35.6 cm e una griglia articolata. Ha un indicatore di temperatura, il cestello frontale portaoggetti, il telo copri bombola, proprio tutto il necessario.

E' facilmente trasportabile, magari da un terrazzo all'altro della casa, infatti è perfetto per il balcone, per piccole e veloci grigliate tra amici intimi, si ripone in piccoli spazi essendo di piccole dimensioni. Questo modello è in vendita su Amazon ad un ottimo prezzo, 182 euro

Outdoorchef Ascona 570 G

Imbuto easy flip per cottura diretta e indiretta

Outdoorchef Ascona 570 G è un altro ottimo modello di barbecue a gas: ha due bruciatori ad anello di cui il grande in acciaio porcellanato e il piccolo in acciaio inossidabile, una maniglia e termometro integrati dotato di cerniera reggi coperchio. La ciotola raccogli grasso e la struttura in acciaio e legno di bamboo con pratico ripiano frontale sono molto importanti.

La griglia di cottura ha un diametro 54 cm e un ripiano inferiore portavivande. Da scegliere se volete un modello ad un buon prezzo, solo 645 euro , sferico, simile ai modelli americani.

CharGriller 3+1 barbecue a gas

Starter elettronico per un avvio rapido e semplice.

Ultimo modello proposto, ma solo per caso, è il CharGriller 3+1: i modelli Char Griller sono sempre dei modelli particolari, ricercati e di qualità. Basta guardarlo per avere paura di quello che potrai combinare con questo barbecue.

Ha una spaziosissima area di cottura, molto robusto e facile da montare. Con un peso inferiore a 45,4 kg, le ruote fissate consentono di spostarlo facilmente nel cortile se necessario. Ideale se desiderate un prodotto performante e solido: la griglia in ghisa rivestita in porcellana è costruita per durare nel tempo. Su Amazon a 318 euro