Sebbene al giorno d’oggi sia sempre più ampia la diffusione di cuffie e auricolari Bluetooth, c’è ancora uno zoccolo duro di utenti che preferiscono usare gli auricolari con il filo, motivo per cui anche le aziende più importanti continuano a produrre e commercializzare questa tipologia di prodotto. Di conseguenza, abbiamo deciso di impegnarci nel selezionare quelli che, a nostro parere, rappresentano i migliori auricolari con filo attualmente disponibili per l’acquisto online. Ovviamente cercheremo di variare il più possibile sia nel prezzo che nelle caratteristiche, così che chiunque possa essere in grado di identificare gli auricolari con filo migliori per le proprie esigenze.

I migliori auricolari con filo del 2022

In linea generale, le cuffie per cellulare con filo selezionate per questa guida sono tutte molto economiche, ma comunque dalla qualità costruttiva degna del marchio che portano. Non mancheranno però anche delle proposte più costose e dedicate ad una fascia di utenti più specifica ed esigente.

KLIM Fusion

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, custodia, gommini di varie misure 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 19,97 euro

Iniziamo subito la nostra carrellata di prodotti con uno dei migliori auricolari con filo per rapporto qualità prezzo. Ovviamente si tratta di un modello appartenente alla fascia bassa del mercato, ma comunque in grado di offrire una buona qualità audio con un buon isolamento passivo e soprattutto un’ottima qualità audio in chiamata, grazie alla presenza di un microfono ad alte prestazioni. Il design è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo riesce a dimostrare carattere. Presenti ovviamente anche i tasti del volume e di accensione e spegnimento.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buona qualità del microfono Filo non anti aggrovigliamento Buona qualità costruttiva Ottimo rapporto qualità prezzo

KLIM Fusion sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 19,97 euro

Apple EarPods

🎧 Tipologia auricolare Senza gommini 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 18,9 euro

Abbiamo deciso a questo punto di includere anche gli auricolari con filo per smartphone prodotti da Apple. Gli EarPods rappresentano infatti il miglior prodotto sulla fascia più economica senza gommini e quindi senza isolamento acustico passivo. Per qualcuno potrebbe sicuramente rappresentare un fattore negativo, ma altri apprezzeranno la comodità di utilizzare auricolari con filo di questo tipo. Ovviamente, pur essendo prodotti da Apple, potranno essere utilizzate con qualsiasi dispositivo, di qualunque marca, purché disponga di un ingresso jack da 3.5 mm.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima qualità del microfono Filo non anti aggrovigliamento Buona qualità costruttiva Confezione povera di contenuto Design comodo all’orecchio

Apple EarPods sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 18,9 euro

Bose QuietComfort 20

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, custodia, gommini di varie misure e sportivi, cavo di ricarica 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 170,43 euro

Passiamo adesso al primo dei due modelli di auricolare con filo top di gamma della categoria. Stiamo parlando delle Bose QuietComfort 20, cuffie auricolari con filo dotate della tecnologia Bose Acoustic Noise Cancelling, ideale per isolare l’orecchio dai rumori esterni e concentrare l’attenzione sulla riproduzione multimediale. Non manca ovviamente anche la modalità Aware, che in maniera inversa tende ad ampliare i rumori esterni per non perdersi tutto ciò che succede intorno. Adatti anche per l’attività sportiva grazie ai gommini con gancio presenti in confezione.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Cancellazione del rumore esterno Filo non anti aggrovigliamento Modalità Aware Prezzo abbastanza elevato Ottima qualità audio Microfono non il linea col prezzo

Bose QuietComfort 20 sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 170,43 euro

1MORE Quad Driver

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, custodia, gommini di varie misure, due adattatori audio 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 179,99 euro

La migliore alternativa sulla fascia di prezzo più alta arriva da 1MORE, con i suoi auricolari con filo Quad Driver. In questo caso non ci troviamo di fronte ad un modello dotato di cancellazione del rumore, ma di una qualità costruttiva, ma soprattutto audio, ad altissimi livelli. Sotto la scocca robusta in alluminio di ogni auricolare troviamo infatti un driver in carbonio Diamond-like combinato con 3 armature bilanciate e in grado di offrire un suono Hi-Res stereo, con bassi molto potenti e ad alta definizione. Ulteriore punto di vantaggio: il filo è ultra resistente e antiaggrovigliamento.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima qualità costruttiva Non hanno i gommini adatti per lo sport Filo resistente e anti aggrovigliamento Prezzo elevato Ottima qualità audio

1MORE Quad Driver sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 179,99 euro

Sennheiser CX 300s

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Non sono presenti i tasti del volume ma c’è il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, custodia, gommini di varie misure 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 47,89 euro

Scendiamo adesso, per pochi istanti, sulla fascia media del mercato e lo facciamo con i migliori auricolari con filo sotto i 50 euro. Stiamo parlando delle Sennheiser CX 300s, cuffie auricolari con filo di tipo in-ear, comandi remoti universali e cavo piatto anti aggrovigliamento. Non dispongono in realtà di particolari funzioni che li differenziano dagli altri auricolari anche offerti a prezzi più, ma possono comunque contare sulla qualità costruttiva e audio di un brand di alto livello come Sennheiser. Ovviamente dispongono anche di microfono, perfetto per avviare conversazioni telefoniche, e in confezione non mancano: i gommini di varie misure e una comoda custodia per il trasporto.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottima qualità costruttiva Non hanno i gommini adatti per lo sport Filo piatto e anti aggrovigliamento Non hanno i tasti del volume Buona qualità audio

Sennheiser CX 300s sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 47,89 euro

JBL T110

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Non sono presenti i tasti del volume ma c’è il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, gommini di varie misure 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 8,00 euro

Con un cavo piatto per evitare che si aggroviglino, le JBL T110 portano il famoso sound firmato JBL arricchito dalla tecnologia Pure Bass sugli auricolari con filo, con driver da 9mm: il risultato è un audio corposo e ricco di dettagli, per un ascolto ottimale della musica. Il tasto permette di gestire l’ascolto o di rispondere a una chiamata, mentre i gommini inclusi in confezione permettono di adattarsi a qualsiasi orecchio. Ottimo il rapporto qualità prezzo, ma purtroppo mancano i tasti del volume sul telecomando.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design minimale ed elegante Non hanno i gommini adatti per lo sport Filo piatto e anti aggrovigliamento Non hanno i tasti del volume Ottimo rapporto qualità prezzo

JBL T110 sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 8,00 euro

AKG EO-IG955

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 8,9 euro

Con driver da 11mm per un suono ancora più ricco e corposo, gli auricolari AKG EO-IG955 vantano il sound sintonizzato dall’azienda famosa per cuffie e diffusori di elevata qualità. Il telecomando permette di rispondere alle chiamate ma anche di alzare o abbassare il volume, oltre che di interagire con la riproduzione musicale. Sicuramente tra i migliori auricolari con filo, resi ancora più popolari dalla collaborazione con Samsung e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Peccato solo per la confezione: arrivano in una bustina trasparente e senza gommini di ricambio.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buona qualità audio Confezione inesistente Buona qualità del microfono Filo non anti aggrovigliamento Filo parzialmente rivestito

AKG EO-IG955 sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 8,9 euro

Sony MDR-EX15AP

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Non sono presenti i tasti del volume ma c’è il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, gommini di varie misure 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 7,99 euro

Disponibili in quattro colorazioni, fra cui azzurro e rosa, gli auricolari con filo Sony MDR-EX15AP hanno una coppia di driver al neodimio da 9mm in grado di riprodurre al meglio tutte le frequenze musicali, con una potenza di 100mW. Il connettore da 3,5mm è placcato in oro, così da garantire la miglior connettività, e il tasto permette di gestire chiamate e riproduzione della musica. Presenti tre coppie di gommini intercambiabili. Purtroppo mancano i tasti del volume sul telecomando.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design minimale e colori accesi Non hanno i gommini adatti per lo sport Buona qualità audio Non hanno i tasti del volume Ottimo rapporto qualità prezzo Filo non anti aggrovigliamento

Sony MDR-EX15AP sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 7,99 euro

Philips SHE3555

🎧 Tipologia auricolare In-Ear 🔊 Tasti volume e microfono Non sono presenti i tasti del volume ma c’è il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, gommini di varie misure 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 15,92 euro

Disponibili anch’essi in diverse colorazioni, gli auricolari Philips SHE3555 hanno un cavo rinforzato per evitare danneggiamenti, e driver efficienti abbinati alla tecnologia Philips Vibes per un livello di bassi impressionante. Presente il microfono per le chiamate, ma non il tasto per rispondere: per questo sarà necessario usare lo smartphone. Inclusi in confezione due coppie di gommini. Ovviamente mancano anche i tasti del volume. Tra i migliori auricolari con filo 2022 per rapporto qualità prezzo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Cavo rinforzato Non hanno i gommini adatti per lo sport Buona qualità audio Non hanno i tasti del volume Ottimo rapporto qualità prezzo Non c’è il cavo per rispondere alle chiamate

Philips SHE3555 sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 15,92 euro

Huawei AM115

🎧 Tipologia auricolare Senza gommini 🔊 Tasti volume e microfono Sono presenti i tasti del volume e il microfono 📦 Contenuto confezione Auricolari, custodia 🏋️‍♀️ Adatti per lo sport Non hanno i gommini adatti per lo sport 🛒 Prezzo 6,99 euro

Per chi preferisce delle cuffie auricolari con filo meno invasive e che si appoggiano all’orecchio senza dover inserire il gommino, Huawei propone a suoi AM115. L’audio è comunque di ottima qualità, sebbene l’isolamento sia chiaramente inferiore, ed il telecomando permette di controllare il volume oltre che la risposta alle chiamate. Sicuramente tra i migliori auricolari con filo senza gommino sulla fascia di prezzo più bassa.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ottimo rapporto qualità prezzo Filo non anti aggrovigliamento Buona qualità costruttiva Confezione inesistente Design comodo all’orecchio

Huawei AM115 sono disponibili per l’acquisto su al prezzo di 6,99 euro

Come scegliere gli auricolari con filo

La scelta degli auricolari con filo dipende ovviamente dalle proprie esigenze, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che il prezzo. In alto abbiamo riportato quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori auricolari con filo attualmente disponibili in commercio, tenendo in considerazione alcuni dettagli che invitiamo di non sottovalutare mai.

Prima di tutto, ovviamente, la conformazione dell’auricolare. In linea generale, le cuffie auricolari con filo possono essere acquistate con o senza gommini. Qualora vogliate maggiore insolazione passiva, consigliamo ovviamente quelle con gommini, mentre se foste più interessati alla comodità, probabilmente la scelta migliore è quella degli auricolari con filo senza gommini. Inoltre, nel caso in cui vogliate un livello di isolamento ancora più avanzato, consigliamo di non sottovalutare il prodotto di Bose riportato in alto, sicuramente il migliore sotto questo punto di vista.

Quando si sceglie un modello di auricolari con filo per smartphone si fa sicuramente molta attenzione anche alla qualità audio e alla qualità del microfono per le chiamate. Come sicuramente immaginerete, più elevato è il prezzo, migliore è la qualità dei suddetti fattori. Starà a voi decidere quale è il livello di qualità desiderato.

Un altro importante fattore da considerare nella scelta dei migliori auricolari con filo è la qualità costruttiva, ma in particolare, del cavo e del telecomando. Alcuni dei modelli riportati in alto possono contare su un filo anti aggrovigliamento, altri su un telecomando ricco di tasti per il volume e di risposta, altri ancora su entrambi. Anche stavolta starà a voi decidere la combinazione preferita tra quelle a disposizione.

Infine, come non considerare anche il fattore prezzo. In questa guida abbiamo cercato di riportare le cuffie per cellulare con filo migliori tra quelle in commercio, facendo anche molta attenzione a variare il più possibile con il prezzo, così che chiunque potesse essere in grado di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Ovviamente la questione prezzo è parecchio soggettiva, ma anche in questo caso, più alto sarà il prezzo, migliore sarà la qualità generale del prodotto.

Conclusioni

Siamo infine arrivati alla fine della nostra lista dei migliori auricolari con filo in commercio, in cui speriamo di aver risolto tutti i vostri dubbi in merito alla scelta da fare. Vi consigliamo comunque di fare affidamento alle schede prodotto e alla lista dei pro e dei contro per avere un metodo di comparazione più dettagliato e capire quale prodotto è migliore per le vostre esigenze.

Domande frequenti sugli auricolari con filo

Prima di salutarci però, proviamo a rispondere ad alcune delle domande più frequenti sugli auricolari con filo.

Quali sono i migliori auricolari con filo?

Quanto costano le cuffie con filo?

Il prezzo delle cuffie con filo varia a seconda delle caratteristiche e della qualità generale offerta: si parte da circa 10 euro e si arriva anche a superare i 200 euro.

Quali auricolari scegliere?

