Sapersi orientare tra la varie proposte di auricolari Bluetooth presenti sul mercato può non essere semplice: in commercio ci sono dispositivi di tutti i tipi e prezzi. Abbiamo perciò realizzato una guida che possa fare un po' di chiarezza su quelli che sono attualmente i migliori auricolari Bluetooth 2021.

Si tratta di dispositivi di alta qualità, realizzati per andare incontro alle esigenze degli audiofili più appassionati. Non per questo si tratta di prodotti costosi: tutti godono infatti di un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Ecco la nostra classifica.

Realme Buds Air 2 NEO

Partiamo con la nostra selezione analizzando le Realme Buds Air, auricolari Bluetooth che strizzano l'occhio alle AirPods di Apple.

Non si tratta però dell'ennesimo clone: traggono semplicemente ispirazione, ma hanno una loro personalità.

Sono veramente molto leggeri e si lasciano indossare in maniera molto comoda. Passando alla scheda tecnica, innanzitutto montano due microfoni, in grado di ridurre il rumore ambientale tramite l'ENC.

L'audio in chiamata è molto buono e può contare anche sul supporto allo standard AAC. Per quanto riguarda la connettività, è presente il Bluetooth 5.0 con GFP e un range effettivo fino a 10 metri. Il segnale rimane stabile, non si riscontrano problemi di alcuni tipo.

Dal punto di vista della qualità dell'audio, le frequenze sono ben bilanciate. L'autonomia è ampia: gli auricolari Realme Buds Air possono vantare 17 ore di riproduzione totale e 3 ore a sessione. Per ricaricare le cuffie nel case c'è bisogno di circa 30/40 minuti, mentre per il case ci vuole circa un'ora e mezza. Presente il supporto alla ricarica wireless.

Le trovi in vendita su eBay a 37,90 euro

Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Ace

Tra i migliori auricolari Bluetooth 2021 meritano un posto anche le Tronsmart Onyx Ace, cuffie true wireless caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Innanzitutto, sono estremamente comode: possono essere trasportate senza alcun impedimento, e la loro funzionalità è un valore aggiunto non indifferente. Merito anche delle loro dimensioni contenute.

Uno degli aspetti più apprezzabili di queste cuffie è il fatto che riescono a rimanere ben salde nell'orecchio, anche durante gli allenamenti e la corsa. Inoltre, dispongono di impermeabilità IPX5, che le rende resistenti a gocce di pioggia e sudore.

Lato connettività e chiamate, le Tronsmart Onyx Ace hanno il Bluetooth 5.0 con chip Qualcomm QCC3020 e supporto all'aptX, AAC e SBC. Per quanto concerne il comparto audio, considerando che si tratta di auricolari di fascia bassa, possiamo dire che è sorprendente.

Ci sono ben 4 microfoni, che offrono un suono cristallino nei luoghi tranquilli e comunque sopra la media in quelli più rumorosi. Merito anche della cancellazione del rumore ENC. Le frequenze sono inoltre bilanciate bene.

Capitolo autonomia: la batteria da 40 mAh consente una durata di 6 ore di riproduzione con volume al 70%. Per ricaricare le cuffie sono necessari 80 minuti all'interno del case. Quest'ultimo si ricarica in circa un'ora e mezza.

Le trovi in vendita su eBay a 48,63 euro

Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Free

Quando parliamo di cuffie TWS, non possiamo non parlare anche delle Tronsmart Onyx Free. Rientrano pienamente in questa lista, visto che difficilmente si trovano degli auticolari Bluetooth così ben fatti ad un prezzo simile.

Prima di tutto, sono molto comode: grazie alle loro dimensioni compatte, una volta inserite nell'orecchio non escono mai, anche durante lo sport. Possiamo dire senza ombra di dubbio che rappresentano una delle soluzioni più indicate per tutti gli sportivi, anche per via del fatto che dispongono della certificazione IPX7, e di fatto sono resistenti a sudore e pioggia.

A livello di connettività, sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.0 con chip Qualcomm QCC3020, e supportano aptX, AAC ed SBC. La qualità audio di questi auricolari è notevole: il bilanciamento delle frequenze è ottimo, anche a volume molto alto.

Il suono è avvolgente e i bassi corposi, inoltre godono di un isolamento maggiore rispetto al modello Ace, per via della soluzione in-ear. Infine, capitolo autonomia: hanno una batteria da 40 mAh, e a volume massimo si arriva a circa 4 ore e mezza di riproduzione continua. Da menzionare il fatto che nel case di ricarica sono presenti due sterilizzatori UV, per il massimo dell'igiene.

Le trovi in vendita su eBay a 42,90 euro

Redmi Airdots S

Nel variegato mondo di Xiaomi c'è anche spazio per delle cuffie TWS molto interessanti: ci riferiamo ai Redmi Airdots S, auricolari piccoli e super leggeri che rimangono ben saldi all'orecchio. Sono resistenti a sudore e pioggia (godono della certificazione IPX4) e dispongono della tecnologia Bluetooth 5.0 e di una tecnologia di riduzione del rumore DSP, che migliora la qualità dell'audio durante le chiamate.

Presente inoltre il supporto allo standard SBC. Dal punto di vista della qualità dell'audio, difficile trovare di meglio ad un prezzo così basso: il suono è pulito, anche a volume massimo, e le frequenze sono ben bilanciate.

Dal punto di vista dell'autonomia, le Redmi Airdots S hanno una batteria da 40 mAh, mentre il case di ricarica da 300 mAh consente di ricaricarle circa tre volte. A volume massimo, garantiscono una riproduzione continua di circa 3 ore.

Le trovi in vendita su eBay a 20,90 euro

Xiaomi Mi Air 2 SE

Proseguiamo con la nostra selezione dei migliori auricolari Bluetooth 2021 con le Xiaomi Mi Air 2 SE, cuffie molto comode da indossare, ideali anche per la corsa, visto che rimangono ben salde alle orecchie.

Dispongono della tecnologia Bluetooth 5.0 con il supporto alla trasmissione sincrona binaurale, che offre la trasmissione audio in contemporanea in entrambi gli auricolari. I microfoni funzionano bene sia negli ambienti chiusi, dove l'audio catturato è buono, sia in quelli esterni, in cui è possibile interloquire in chiamata grazie alla soppressione dei rumori.

La qualità dell'audio è buona, ma forse allo stesso prezzo è leggermente superiore quella delle Tronsmart Onyx Ace. Il grande punto di forza di queste Xiaomi Mi Air 2 SE è però l'autonomia: semplicemente eccezionale! Con volume al massimo, si superano le 6 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, il case garantisce fino a 4 ricariche: l'autonomia complessiva è dunque straordinaria.

Le trovi in vendita su eBay a 25,60 euro

Oppo Realme Buds

Le Realme Buds Q sono delle cuffie in-ear compatte, dal peso contenuto: calzano bene nelle orecchie e vi rimangono ben salde, anche durante le sessioni di sport e fitness. Sono dotate della tecnologia Bluetooth 5.0 e dispongono di un range di collegamento effettivo intorno ai 10 metri. Riescono a garantire una connessione allo smartphone molto rapida, e per il primo accoppiamento bisognerà solo aprire il case e selezionare le cuffie sul proprio device.

C'è il supporto allo standard AAC e la qualità generale delle chiamate è di alto livello: essendo in-ear, l'isolamento con l'esterno è più che discreto, e grazie ai due microfoni presenti in ciascun auricolare l'audio si sente davvero bene anche in situazioni caotiche.

Per quanto riguarda il suono, le Realme Buds Q offrono un buon bilanciamento delle frequenze. I bassi non sono troppo invadenti, le medie e alte frequenze sono sicuramente privilegiate. Montano una batteria da 40 mAh per ciascun auricolare, mentre il case ne integra una da 400 mAh. Con volume al massimo, si raggiungono le 4 ore di autonomia.

Le trovi in vendita su eBay a 30,03 euro

Auricolari Bluetooth Amazfit PowerBuds

Nella nostra selezione dei migliori auricolari Bluetooth 2021 meritano un posto anche le Amazfit PowerBuds, cuffie true wireless in-ear dotate di un lettore di battito cardiaco (a cui è possibile accede solo quando verrà avviata una sessione di allenamento). Ciò, insieme al supporto aggiuntivo che serve per fissarli meglio all'orecchio, rende questi auricolari particolarmente indicati per un utilizzo da parte di sportivi. Grazie a queste caratteristiche, risultano molto comode da indossare e rimangono ben salde alle orecchie.

La qualità dell'audio è molto buona: consigliamo le Amazfit PowerBuds sia per le chiamate che per l'ascolto musicale. Per quanto riguarda quest'ultimo, va alla grande anche con generi musicali completamente diversi. I bassi sono presenti, ma non invadenti: per questo motivo, la riproduzione generale è molto precisa.

Infine, per quanto concerne l'autonomia, con una singola carica è possibile usufruire di circa sette ore reali di autonomia continua. Davvero notevole, considerando inoltre che la custodia permette di ricaricare gli auricolari completamente per un paio di volte, raggiungendo così un'autonomia totale di circa 21 ore.

Le trovi in vendita su eBay a 79,90 euro