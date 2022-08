Che stiamo organizzando una smart home connessa e completa di dispositivi di vario tipo, o che invece preferiamo rimanere senza troppi accessori intelligenti, è bene pensare a degli allarmi per porte e finestre in modo da stare più tranquilli quando dormiamo o non siamo in casa. Abbiamo scelto alcune soluzioni che potete acquistare subito, e che potete installare facilmente da soli senza bisogno di chiamare un tecnico; alcune sono connesse, altre invece hanno una sirena integrata come dissuasore per eventuali malintenzionati. Di seguito la nostra selezione.

Sensore di accesso eufy Security

Una soluzione semplice per avere un allarme per porte e finestre è quella di usare un sensore di accesso, composto da due elementi che vengono fissati sulla porta o finestra e sulla parete adiacente, in modo da mantenere una distanza tipicamente inferiore ai 2cm. Non appena la porta viene aperta, il sensore eufy Security invia un messaggio di allarme che può essere ricevuto sullo smartphone ma anche attivare una potente sirena da ben 100dB inclusa nella eufy HomeBase, che funziona da hub anche per i sistemi di videosorveglianza eufy.

Allarmi per porte WiFi Splenssy

Anche l’allarme per porte di Splenssy utilizza un sensore di contatto da applicare su una porta o finestra, ma non richiede alcun hub dal momento che possiede la connettività WiFi e può essere collegato direttamente al nostro router. Per farlo abbiamo bisogno della popolare app Smart Life (o Tuya), che probabilmente già usiamo per lampadine o altri dispositivi smart. All’apertura della porta riceveremo una notifica sullo smartphone, e possiamo impostare Alexa o Google per attivare un suono o per gestire una sirena da acquistare separatamente.

Allarmi per porte kwmobile

Concettualmente simile l’allarme per porte di kwmobile, che però non richiede nessun hub e allo stesso tempo non invia alcuna notifica al nostro smartphone. Il funzionamento è infatti solo locale, e la sirena da 100dB è direttamente all’interno del sensore principale. Quando la porta viene aperta il sensore se ne accorge immediatamente e fa partire l’allarme, che può spaventare il malintenzionato e avvisarci se siamo nelle vicinanze.

Allarmi per porte Secrui

Anche l’allarme per porte Secrui è privo di connettività ed ha una sirena al suo interno, in questo caso con un livello di addirittura 120dB, ma possiamo scegliere il tipo di allarme che vogliamo avere all’apertura della porta. Se ad esempio siamo in casa o usiamo questo allarme in un negozio possiamo avere un classico ding-dong che ci avvisa dell’arrivo di una persona, mentre dopo l’orario di chiusura possiamo attivare la sirena più forte.

