Scegliere una calcolatrice scientifica non è sempre un gioco da ragazzi, anzi. Come per ogni prodotto, focalizzarsi sul prezzo potrebbe rivelarsi una scelta non corretta, questo perché non sempre il prodotto più costoso è il migliore. Il tutto dipende dalle proprie esigenze.

Fra poco vediamo insieme una serie di 5 calcolatrici scientifiche che abbiamo selezionato per voi tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del rapporto qualità prezzo.

Helect 2-Linea Calcolatrice Scientifica di Ingegneria

Il primo prodotto che abbiamo scelto per questa guida è una calcolatrice Helect di livello professionale. La calcolatrice scientifica offre ben 240 funzioni di calcolo. Tra le più importanti troviamo il calcolo fattoriale x, le funzioni trigonometriche, i logaritmi Briggs e neperiani, l'elevazioni a potenze ed anche alla risoluzione di espressioni matematiche.

La calcolatrice in questione è dotata di uno schermo HD widescreen a 12 cifre con due linee di visualizzazione. Inoltre, funziona senza problemi e soprattutto non commette errori di calcolo. I tasti sono molto chiari e di facile intuizione.

Inoltre, è dotata di una custodia a slide che permette di proteggere la parte frontale ed anche quella posteriore quando viene utilizzata. Il prodotto è disponibile su Amazon in tre colorazioni: arancione, blu e nero.

Casio Fx-570Es Plus 2

La seconda calcolatrice di questa guida è di un marchio molto conosciuto. Stiamo parlando della giapponese Casio. La Fx-570Es Plus 2 ha un design davvero molto ben curato ed accattivante, segno che il target è sicuramente quello giovanile. Questa calcolatrice è perfetta per gli studenti delle scuole superiori o per gli universitari.

Lo schermo naturale di tipo Natural-V.P.A.M. mostra le espressioni matematiche proprio come le trovereste nel vostro libro di matematica o nel vostro quaderno. Questo ovviamente aiuta gli studenti ad una maggiore comprensione del calcolo eseguito con la calcolatrice.

A livello di funzioni ne ha oltre 417, è possibile comunque controllare le varie caratteristiche e i calcoli che si possono svolgere con questo prodotto consultando il manuale di istruzioni che è molto dettagliato.

Questa Casio viene alimentata da dalle batterie ministilo. Inoltre, i materiali usati sono davvero di prim'ordine. Nello specifico, i tasti sono fatti di gomma, il corpo della calcolatrice è in plastica rigida, mentre, la pulsantiera è in acciaio.

Osama ‎OS 134BC AZ

La terza calcolatrice che abbiamo scovato su Amazon è quella di Osama, un marchio storico del settore. Questa scientifica OS 134BC AZ dispone di ben 56 funzioni scientifiche. Lo schermo non è di certo grande ma è molto chiaro ed intuitivo. Ha infatti 10 cifre in mantissa e 2 in esponente.

Tra le funzioni presenti troviamo ad esempio: calcoli trigonometrici, logaritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali, calcoli statistici e tanto altro.

Il lato estetico è la caratteristica che balza più all'occhio. I colori sgargianti fanno capire che Osama vuole puntare a conquistare il pubblico giovanile. Le colorazioni disponibili sono davvero molto carine. Troviamo infatti il rosa shocking, verde lime, blu navy e azzurro. Inoltre, la calcolatrice in questione è dotata di auto spegnimento in modo da preservare il più possibile la batteria.

Calcolatrice scientifica Canon 411967

La quarta calcolatrice che vediamo oggi è la Canon 411967. Questo prodotto si presenta con un design classico senza troppi fronzoli. La calcolatrice in questione è davvero piena di funzioni che possono servire per svolgere qualsiasi tipo di calcolo matematico sia elementare che complesso. Viene consigliata infatti sia per gli studenti delle scuole superiori sia a quelli universitari.

Oltre al disegno molto minimale è davvero molto semplice da usare, il suo funzionamento è pressappoco uguale a qualsiasi altra calcolatrice presente nel mercato. In confezione è comunque presente un comodo manuale d'istruzioni.

La calcolatrice in questione è inoltre dotata di un piccolo pannello solare che permette di ricarica la batteria senza dover per forza cambiare la pila, come invece succede su altri prodotti della concorrenza. Nella parte frontale troviamo anche un ampio schermo a due righe molto utile per avere sempre sott'occhio qualsiasi tipo di calcolo.

Calcolatrice scientifica Sharp ELW531XH-GR

Il quinto ed ultimo prodotto che vi portiamo oggi è la calcolatrice Sharp ELW531XH-GR. Questo articolo ha un display di tipo WriteView a 4 righe e ingresso D.A.L. (logica algebrica diretta).

Oltre allo schermo ampio ha anche un comodo ed utile menù per calcoli statistici, offre la possibilità di effettuare 335 funzioni ed inoltre ha anche 9 memorie variabili. Tra le quasi 340 funzioni disponibili troviamo quelle trigonometriche, le iperboliche e iperboliche inverse, l'elevazione a potenza ed anche la funzione di radice. Tra i tasti troviamo un interessante pecularità che permette di impostare delle scorciatoie in modo da avere sempre a portata di mano le funzioni più utilizzate. La batteria integrata è di tipo AAA, inoltre, è possibile ricaricale la calcolatrice anche tramite energia solare.

La colorazione disponibile con bordi in verde acido e il corpo principale in nero è davvero molto carina esteticamente ed adatta a tutte le età.

