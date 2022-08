Siamo in estate, stagione calda e ideale per il campeggio o per giornate all’aria aperta. Che si tratti di un’escursione o di un pomeriggio di relax in spiaggia, meglio avere dietro dell’acqua fresca, ma anche della frutta o altri alimenti e bevande. Abbiamo già parlato di frigoriferi portatili, ed oggi vi consigliamo il miglior zaino termico da portare sempre dietro.

Campingaz Urban Picnic

Marchio storico e noto a tutti i campeggiatori, Campingaz oltre a fornelli e barbecue produce anche borse termiche e frigoriferi. La scelta di uno zaino termico ricade sul modello Urban Picnic, dal design gradevole e una capacità di ben 30 litri, per avere dietro drink e cibo per tutta la famiglia. Presenti tasche laterali per accessori o chiavi, mentre gli spallacci regolabili e imbottiti permettono un trasporto comodo anche quando lo zaino è pieno e pesante.

Coleman Zaino Cooler

Anche Coleman, è un brand sicuramente noto a campeggiatori e amanti dell’outdoor, e propone un suo zaino cooler, in grado di contenere fino a 28 lattine nel comparto principale ma anche bottiglie da 1,5 litri. La tasca frontale è anch’essa isolata ed ideale per sandwich o incarti di salumi e formaggi, mentre agli spallacci regolabili si aggiunge una pratica cinta da vita per un trasporto ancor più confortevole.

Zaino Termico Igloo Gizmo

Altro marchio storico, famoso soprattutto per i frigoriferi da barca, è Igloo, che propone uno zaino termico con uno strato di materiale isolante extra-spesso per mantenere bevande fresche per un periodo maggiore. Il prezzo di Igloo Gizmo è sensibilmente superiore alle altre soluzioni, ma dobbiamo dire che Igloo è stata attenta a tutti i particolari, come il trattamento antimicrobico delle fodere, all’impermeabilità in caso di perdite e alla varietà di cinghie e tasche per portare tutto quello di cui possiamo aver bisogno.

Mobicool Sail 17

Da Mobicool, azienda leader per le soluzioni di raffreddamento, abbiamo uno zaino termico della capacità di 17 litri, capace di portare bottiglie fino a 2 litri, lattine e cibo di vario genere nel comparto principale. Il materiale isolante di Sail 17 è un pezzo unico, così da non far passare calore attraverso le cuciture. Presenti poi tre tasche, due più piccole ai lati e una più grande davanti, per portare accessori, attrezzi ed altro che non richiede di essere mantenuto al fresco.

Zaino Termico Gio’style Frio

Concludiamo con Gio’Style, che fra le molte soluzioni dedicate all’outdoor propone anche questo zaino termico Frio con capacità da 20 litri e design pulito ed essenziale. L’apertura a U dall’alto rende semplice inserire o estrarre bottiglie e contenitori, mentre l’isolamento in schiuma di polietilene da 6mm mantiene la temperatura fresca per diverse ore. Disponibile in vari colori e con una taschina laterale a rete per accessori.

