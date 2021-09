Se sei alla ricerca del miglior orologio fitness da donna, questo articolo fa esattamente al caso tuo. Sul mercato ci sono tantissimi modelli, che differiscono innanzitutto per la loro forma: alcuni strizzano l'occhio al design classico da orologio, altri invece sembrano più dei braccialetti. Ovviamente non è l'unica differenza: esistono smartwatch più economici con funzioni essenziali e dispositivi più costosi e potenti, che garantiscono un'affidabilità davvero impeccabile. In questo approfondimento andremo a consigliarti i fitness tracker che ci hanno colpito di più, sia per le loro caratteristiche tecniche che per il rapporto qulità-prezzo di cui godono. Prima però analizzeremo i principali fattori da prendere in considerazione nel momento in cui si decide di acquistare un dispositivo di questo tipo.

Come scegliere il miglior orologio fitness da donna

Premesso che il dispositivo migliore è quello che meglio si adatta alle proprie esigenze e aspettative, per effettuare un acquisto consapevole e in linea con le proprie idee è necessario conoscere alcuni aspetti ed elementi da valutare prima di comprare. Ecco quali sono i fattori da considerare in fase di pre-acquisto:

Display

Resistenza all'acqua

Cinturino

Sistemi operativi

Batteria

Funzionalità

Nelle prossime righe vedremo nel dettaglio ciascuno di questi elementi, che ogni modello presenta in maniera differente l'uno dall'altro.

Display

Partiamo dalla prima cosa che è possibile notare in un orologio fitness: il display. Esso può avere forme e dimensioni diverse: può essere un quadrante circolare, oppure un quadrante quadrato. La sua risoluzione viene indicata con due numeri (ad esempio, 240 x 240 pixel), mentre le dimensioni dello schermo sono misurate in pollici. Uno degli aspetti più importanti quando si parla di display è la tipologia: possiamo avere pannelli OLED, molto luminosi e che consumano meno rispetto ai tradizionali LCD. Da menzionare anche la tecnologia always on, cioè quella modalità che permette di avere le info di base sempre attive sullo schermo, e che alcuni modelli integrano. I display che hanno l'always on rimangono sempre accesi grazie ad una modalità avanzata di risparmio energetico, che può essere disattivata facendo tap sul quadrante oppure portando il braccio verso l'alto. Da menzionare anche la possibilità che alcuni display dispongano del touch-screen.

Resistenza all'acqua

Esistono diversi standard che vanno a circoscrivere la capacità di un orologio fitness a resistere in determinate circostanze, ad esempio in caso di pioggia o mentre si nuota. Uno di questi è la certificazione IP, ma anche l'ATM (3 ATM ad esempio significa che quel determinato dispositivo può raggiungere una profondità massima di 30 metri).

Cinturino

Molto importante anche il cinturino: esso è decisivo per la comodità nell'utilizzo dell'orologio. Al momento quasi tutti i modelli in commercio mettono a disposizione la possibilità di cambiare il proprio cinturino con modelli universali o dedicati per ogni specifico modello. I cinturini possono avere diverse misure: quelle relative alla taglia del polso dell'indossatore S, M e L (Small, Medium e Large), oppure quella relativa alla larghezza del cinturino, espressa in millimetri.

Sistemi operativi

Per quanto riguarda il funzionamento del dispositivo, il sistema operativo riveste ovviamente un ruolo fondamentale. Ogni sistema operativo è compatibile con determinati dispositivi: è bene assicurarsi che quell'orologio possa essere abbinato al tuo smartphone (abbinamento utile per leggere le notifiche, gestire alcune funzionalità o sincronizzare i dati di fitness raccolti).

Batteria

Componente importantissima in uno smartwatch: è piccola e dovrebbe essere in grado di garantire diversi giorni di autonomia. Utilizziamo il condizionale perchè in realtà molti smartwatch faticano a resistere per un giorno intero. La capacità della batteria viene valutata in mAh (milliampereora). Alcune caratteristiche e funzionalità vanno a consumare maggiormente la batteria: ampiezza del display, modalità always on, modulo GPS ecc.

Funzionalità

E in ultimo, non bisogna affatto trascurare le funzionalità integrate all'interno dello smartwatch che intendi acquistare. In primo luogo le funzionalità fitness: contapassi e consumo calorie, presenza del cardiofrequenzimetro, supporto GPS per allenarsi all'aperto con la possibilità di organizzare percorsi geolocalizzandosi, analisi dell'attività e dei dati raccolti, riconoscimento automatico dell'attività sportiva e monitoraggio del sonno tra le altre.

Miglior orologio fitness da donna: la selezione

Fatto questo doveroso quadro anticipatorio, prima di scoprire qual è il miglior orologio fitness da donna più adatto a te, è bene fare una precisazione. Ovvero, qual è la differenza tra smartwatch e smartband: il primo è un dispositivo equivalente di un orologio, con un ampio display a colori e dimensioni importanti, mentre il secondo è un braccialetto con funzionalità informatiche. Solitamente gli smartwatch sono più completi, ma hanno un'autonomia inferiore, invece le smartband sono più comode e con un'autonomia superiore, ma hanno meno funzioni. Bene, ora possiamo andare a scoprire quali sono i modelli che consigliamo di più.

Amazfit GTS 2 Mini

Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch dalle dimensioni limitate e spessore ridotto a soli 8,95mm, ma che contiene comunque un ampio display da 1,55 pollici e tante caratteristiche tecniche interessanti. Possiamo tracciare infatti fino a 70 diverse attività sportive, monitorare il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Non manca poi la certificazione di impermeabilità di 5 ATM, il GPS e la possibilità di tenere traccia del ciclo. Il cinturino è in silicone anallergico, e la batteria da 220mAh ha un’autonomia di circa 14 giorni, così da non dover sempre portare il caricabatteria con sé.

Prezzo Amazon: 89,9 euro

Huawei Watch Fit

Con un ampio display da 1,64 pollici ad alta definizione, Huawei Watch Fit può tracciare con precisione ben 96 diverse modalità di allenamento, con l’aiuto anche del GPS per riportare la corsa su mappa. Il monitoraggio del battito cardiaco può essere sempre attivo, ma possiamo tenere sotto controllo anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Watch Fit può poi tenere traccia del ciclo mestruale ed inviare dei promemoria, mentre la batteria dura fino a 10 giorni.

Prezzo Amazon: 79,9 euro

Honor Band 6 orologio fitness da donna

Ampio display da 1,47 pollici, autonomia di 14 giorni con ricarica rapida della batteria, monitoraggio costante di 10 tipologie di allenamento, della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione di ossigeno del sangue, tracciamento del ciclo femminile e impermeabilità fino a 50 metri di profondità sono solo alcune delle caratteristiche di Honor Band 6. Non manca poi la possibilità di collegarlo allo smartphone per ricevere tutte le notifiche in tempo reale e controllare la riproduzione musicale.

Prezzo Amazon: 49,9 euro

Blackview BV-205 GPS

Con dimensioni compatte e display da 1,3 pollici, Blackview BV-205 GPS supporta 14 modalità sportive e la localizzazione con GPS, Glonass e perfino Galileo. Collegato a uno smartphone può ricevere tutte le notifiche compresi i social network e la messaggistica, e non mancano il cardiofrequenzimetro ed il monitoraggio del sonno. Presente anche la resistenza ad immersioni fino a 50 metri, mentre la batteria ci consente un’autonomia di 7 giorni con una carica singola.

Prezzo Amazon: 49,99 euro

Umidigi Uwatch 3S orologio fitness da donna

Umidigi Uwatch 3S ha delle caratteristiche tecniche veramente interessanti, soprattutto se rapportate al prezzo di vendita. Abbiamo un display touch tondo da 1,1 pollici, un sensore ottico in grado di monitorare il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno, un accelerometro a tre assi per rilevare 14 diverse modalità sportive ed una batteria da 280 mAh per arrivare a 15 giorni di autonomia. Presente poi il calcolo del ciclo mestruale, oltre all’impermeabilità fino a 50 metri e alle notifiche da smartphone.

Prezzo Amazon: 42,99 euro