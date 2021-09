Scegliere il migliore navigatore per la propria moto o scooter, non è semplice. Tra quelli più conosciuti, ci vengono in mente le marche Garmin e Tom Tom, ed infatti qui in Italia sono loro che si dividono il mercato. Per scegliere il migliore, è importante tener conto dell'autonomia, dell'estetica, ma anche del prezzo, oltre ai sistemi di aggiornamento delle mappe, per non perdersi tra le montagne. Importanti anche la velocità di accessione, l'autonomia, e la connettività al proprio smartphone. In questa guida vediamo quali sono i migliori navigatori per moto, divisi per caratteristiche tecniche e budget, se stai cercando un GPS ideale per il tuoi viaggi su due ruote.

Garmin Zumo XT

Ideale se vuoi un prodotto completo anche con consigli su punti di interesse, se ami viaggiare.

Il primo navigatore per moto che abbiamo selezionato per voi bikers è il Garmin Zumo XT, questo è un navigatore per moto e scooter di dimensioni 8,8 x 14,8 x 2,4 cm, ha un peso di 262 grammi e una risoluzione immagine di 1280 x 720 p. Questo navigatore per moto avanzato presenta un'interfaccia intuitiva e ricca di funzioni. Grazie alla memoria di archiviazione interna di 32 GB, potremo memorizzare i nostri itinerari preferiti e scaricare direttamente sul dispositivo la musica perfetta per i prossimi viaggi. Si può accedere alle immagini satellitare BirdsEye globali, scaricando direttamente sul dispositivo tramite connettività Wi-Fi e senza abbonamento annuale. Si può passare rapidamente tra mappe stradali, mappe topografiche e immagini satellitare BirdsEye.

Lo schermo LCD touch screen da 5,5 pollici permette l’utilizzo di guanti e l’orientamento sia in orizzontale che in verticale. Inoltre, i resistenti materiali di costruzione e la certificazione IPX7 lo rendono adatto a qualsiasi condizione atmosferica. Non dovrete preoccuparvi di prendere la pioggia durante le vostre uscite domenicali, in quanto è impermeabile. Con le impostazioni standard è prevista una durata di circa 6 ore di autonomia. Viene venduto nella colorazione nera.

Interessante il prezzo, su Amazon a 432 euro

TomTom Rider 400

Si possono salvare gli itinerari.

Il navigatore per moto TomTom Rider 400 dispone di mappe di tutta Europa, e la possibilità di usufruire, tramite collegamento con smartphone, di informazioni su traffico, tutor e autovelox gratuitamente a vita.

Il navigatore proposto, presenta dimensioni 13,6 x 8,8 x 3,05 cm, un peso di 280 g e risoluzione 480 x 272 pixel. Nel complesso risulta facile da montare e con possibilità di orientamento sia in orizzontale che in verticale. Grazie all’impermeabilità IPX7, il dispositivo si adatta anche alle condizioni atmosferiche più avverse e permette anche l’utilizzo con i guanti.

Per avere questo prodotto ad un buon prezzo, nello store di Amazon lo trovate a 768,9 euro

Garmin ETREX 32x

E' il modello ideale per chi desidera un apparecchio da posizionare su tutti i tipi di veicolo.

Un altro buon navigatore per moto e scooter è un altro modello Garmin, il ETREX 32x: esso è dotato di uno schermo da 2,2″ antiriflesso a colori 65K, ottimo per le giornate piene di sole.

Resistente e impermeabile, questo dispositivo è progettato per resistere agli agenti atmosferici estremi. La risoluzione di uno schermo di 240 x 320 pixel per una migliore leggibilità è un altro punto a favore. Sono già incluse le mappe TopoActive Europa. Quante volte capita di avventurarsi in affascinanti percorsi di montagna piene di curve? Con la bussola a 3 assi e altimetro barometrico integrata, si può stare molto più tranquilli.

Possiede ben di 8 GB di memoria interna per il download delle mappe e slot per schede microSD. Su Amazon a 245,4 euro

TomTom Rider 550

Modello con mappe di tutto il mondo, servizi di avvisi traffico, incidenti, limiti di velocità e autovelox gratuiti a vita.

Il TomTom Rider 550 ha uno schermo touchscreen opacizzato da 4.3 pollici è utilizzabile con i guanti ed ha dimensioni 13.68 x 8.84 x 3.05 cm e peso di 280 g. La risoluzione è 480 x 772, il design impermeabile e la possibilità di utilizzarlo con doppio orientamento, importantissimo avere infatti l'orientamento verticale. Il WiFi integrato ci permetterà di scaricare gli aggiornamenti delle mappe anche mentre siamo in viaggio, senza la necessità di avere il PC a portata di mano.

La memoria interna è di 16 GB, ma potremo espanderla tramite una scheda Micro SD. La confezione include: il supporto per moto, supporto RAM, cavo USB, cavo di alimentazione e la batteria, ricaricabile agli ioni di litio. Se ricevete chiamate durante il tragitto in moto, la sicurezza è al primo posto, ma potete avere messaggi dello smartphone letti ad alta voce, e chiamata in vivavoce.

Si può acquistare a 363 euro su Amazon.