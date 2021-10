La macchina del caffè con cialda ha un funzionamento particolare: la macchina perfora la capsula e l'acqua calda, che viene portata dalla macchina stessa a circa 85°C, ed erogata con la giusta pressione, instilla il caffè. Subito dopo uscirà il caffè e la cialda deve essere rimossa.

Quale è la differenza con le capsule? La cialda è una dose di caffè macinato e pressato, racchiusa tra due fogli di carta-filtro come una bustina per il thè, quindi in carta. Al contrario del capsule che sono spesso in plastica.

Se cercate una buona macchina da caffè a cialde, e non sapete quale scegliere, in questa guida abbiamo selezionato i migliori modelli in base a: capacità del serbatoio, stile e facilità d’utilizzo, ma anche ad un buon prezzo. Vediamo quali modelli, noi di Telefonino abbiamo scelto.

Didiesse Frog Revolution

Sistema di decalcificazione rapido

La prima macchina del caffè con cialda proposta è la Didiesse Frog revolution, macchina molto elegante, in metallo e termoplastica nera, resistente al calore e priva di BPA. La scocca, è resistente ai graffi. I suoi consumi energetici sono abbastanza ridotti, nonostante la potenza di 650 w, così come le dimensioni. Il serbatoio da 1,5 lt è anche un vano porta bottiglia per una ricarica veloce e pulita dell'acqua.

Completa ad un ottimo prezzo, venduta in 7 colori su Amazon, solo 140,89 euro resistente e funzionale.

Macchina del caffè Ufesa Ce7255

Vaporizzatore regolabile

La proposta di Ufesa è una macchina del caffè con cialde, espresso, da 20 bar di pressione che possiede 850 W di potenza. Ha un pannello con indicatori a LED per ogni funzione e lo spegnimento automatico. Ideale per cialde, ma anche macinato. Questa macchina per il caffè comprende un misurino e una pressa per il caffè e la griglia del gocciolatoio, che è rimovibile.

Per una colazione come al bar: comprende vaporizzatore regolabile con protezione in modo da poterlo utilizzare per: schiuma di latte, riscaldare l'acqua per infusi o riscaldare tutti i tipi di liquidi. Potete acquistare la macchina su Amazon a 119,9 euro

De' Longhi EC 201.CD.B

Si spegne dopo 9 minuti di inutilizzo

E' una macchina del caffè facile da usare: con una sola manopola potete accendere e spegnere, preparare espresso e cappuccino, il tutto con una pressione a 15 bar. Quella di De Longhi ha un serbatoio d'acqua con capacità di 1 litro, estraibile per facilitare la pulizia. La macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

Ideale per cremosi cappuccini: con il “Cappuccino System” è possibile preparare una schiuma ricca e cremosa regolando il vapore. Buon prodotto anche da regalare, in 6 colori, su Amazon a 79,99 euro

Macchina del caffè Gaggia RI8433/11

2 filtri inclusi

Le macchine manuali Gaggia vi permettono di rivivere il rituale tradizionale del barista a casa vostra e sentirvi protagonisti del vostro espresso. Questa macchina del caffè con cialda della Gaggia, ha un design compatto ed ergonomico, il serbatoio per l'acqua, di 1 litro, e vassoio raccogli gocce sono estraibili. Grazie al portafiltro pressurizzato “crema perfetta” e ai due filtri in dotazione, potrete ottenere ottimi espressi sia che vogliate utilizzare caffè macinato oppure cialde di carta monoporzione.

Eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane. Funzione auto stand-by dopo 30 minuti di inattività. Per gustare, come se fossi un vero barista e in pochi minuti, anche deliziose specialità a base di latte emulsionato.

Scelta da Amazon a

Ufesa CE7238

Vassoio scalda tazza

Quest'ultimo modello di macchina del caffè, un altro molto bello della Ufesa, possiede una pompa a pressione da 20 bar e una potenza di 850 W. Il vaporizzatore è orientabile, ottimo per preparare cappuccini e infusioni. Il deposito d'acqua estraibile è da 1,2 L, con un vassoio raccogli gocce estraibile.

Portafiltro metallico con 3 filtri inclusi: 1 caffè, 2 caffè, cialda. Viene venduto in 6 modelli.

Un prodotto a buon prezzo, solo 119,99 euro , funzionale, con uno stile semplice.