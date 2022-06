Negli ultimi anni uno dei mercati più vivi per quanto riguarda gli smartphone è sicuramente quello cinese. Ogni mese sono diversi i device provenienti da oriente lanciati in Italia. Districarsi fra le marche e i modelli migliori potrebbe essere difficoltoso, soprattutto per chi è indeciso sul modello da acquistare. In questa guida andremo proprio ad analizzare nel dettaglio i migliori smartphone cinesi e quali sono i brand da valutare in fase di acquisto con i loro modelli migliori, divisi per fasce di prezzo. In questo modo ogni esigenza di budget potrà essere indirizzata verso la scelta più giusta con riferimento al rapporto qualità-prezzo.

Smartphone cinesi: migliori marche e modelli

Come dicevamo, le proposte che arrivano dalla Cina sono tante e molto diverse fra di loro. Esistono diverse marche interessanti, che hanno conquistato fette di mercato molto rilevanti solo negli ultimi anni. Tra le migliori marche di smartphone cinesi segnaliamo in particolare:

Xiaomi

Redmi

POCO

OPPO

OnePlus

Realme

Vivo

Honor

Questi sei sono sicuramente i brand di riferimento del 2022. A partire dal colosso Xiaomi (e le sue “succursali” Redmi e POCO), certamente al primo posto, ma non per distacco, perchè OPPO con i suoi sub-brand (OnePlus e realme), vivo e Honor stanno conquistando il consenso di una larghissima fetta di consumatori. Sia in Cina che qui in Italia. Anche per via del fatto che sono marche che producono device sempre più avanzati da un punto di vista tecnico, ma con un rapporto qualità-prezzo davvero notevole. Di seguito ecco quali sono i modelli più interessanti, dalla fascia di prezzo più low cost ai top di gamma.

I migliori smartphone cinesi fino a 100 euro

Partiamo dai modelli più economici, ovvero quelli che non arrivano al prezzo finale di 100 euro. Si tratta di veri e propri budget phone, molto essenziali, da cui non si può pretendere molto a livello di scheda tecnica e prestazioni.

Realme C21Y

Il primo device che segnaliamo in questa fascia di prezzo super economica è realme C21Y, perfetto per chi non ha troppe pretese. Il suo comparto hardware, dotato di un processore octa-core UNISOC T610 abbinato a 3/4 GB di RAM LPDDR4X e 32/64 GB di memoria interna espandibili, è essenziale. La batteria è da 5000 mAh. Discreto il suo display da 6,5” con risoluzione HD+. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di una fotocamera principale da 13 + 2 + 2 MP apertura f/2.2 e flash LED. Presente inoltre una selfie camera da 5 MP con apertura f/2.2. Da menzionare infine il sistema operativo Android 11 con interfaccia realme UI e i buoni elementi di connettività, tra cui Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS e GLONASS.

Realme C21Y è in vendita su eBay a 88,90 euro

Redmi 9A

L’altro smartphone che andiamo a vedere è il Redmi 9A, che sebbene non sia certo un top di gamma, garantisce la presenza di una buona batteria, una quad-camera e un display molto grande. Ideale come smartphone “per iniziare”. La sua scheda tecnica è composta innanzitutto da un display IPS da 6,5” con risoluzione HD+, mentre dal punto di vista prestazionale monta un processore MediaTek Helio G24, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Lato autonomia, c’è una batteria da 5000 mAh integrata. La quad-camera è composta da una camera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP. Il sistema operativo è Android 10 con MIUI 11. Presente l’ingresso mini-jack, oltre a tutti i più essenziali supporti con riferimento alla connettività.

Disponibile su eBay al prezzo di 98,00 euro

I migliori smartphone cinesi fino a 200 euro

Proseguiamo con la nostra selezione, facendo un balzo e arrivando ai telefoni venduti ad un prezzo intorno ai 200 euro. Qui le cose si fanno sicuramente più interessanti, visto che in questa fascia di prezzo i device iniziano ad essere davvero tanti. Fare una cernita è fondamentale per avere le idee un po’ più chiare.

Realme 9I

A questo prezzo il primo dispositivo che ci sentiamo di consigliare è Realme 9i. E’ uno smartphone molto equilibrato, dotato innanzitutto di un display IPS LCD da 6,6” FHD+ con refresh rate a 90 Hz. Lato prestazioni, monta un processore Snapdragon 680, abbinato a 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria espandibili tramite microSD. La batteria integrata è da 5000 mAh, quindi molto capiente e in grado di garantire un’autonomia durevole. Da menzionare a tal proposito l’ottima ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico è invece caratterizzato da una quad camera da 50 + 2 + 2 MP, mentre la selfie camera è da 16 MP. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0.

Puoi trovarlo su eBay al prezzo di 179,90 euro

Redmi Note 10 Pro

Un altro dispositivo che merita un pensierino in questa fascia di prezzo è senza dubbio il Redmi Note 10 Pro. Il suo display è un pannello AMOLED da 6,67” con risoluzione FHD+ e refresh rate pari a 120 Hz. A livello di performance, le sue attività girano bene grazie al processore octa-core Snapdragon 732G, accompagnato da una memoria RAM LPDDR4X da 6/8 GB e uno storage interno da 64/128 GB espandibili tramite microSD. Integra una batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e dal punto di vista della fotocamera, dispone di una quad camera da 108 + 8 + 5 + 2 MP e una selfie camera da 16 MP con apertura f/2.5. Il sistema operativo è Android 11 con MIUI 12.

Redmi Note 10 Pro può essere acquistato su eBay a 208,90 euro

POCO M4 Pro 5G

Caliamo il tris ed ecco il terzo modello dei migliori smartphone cinesi sotto i 200 euro: si tratta di POCO M4 Pro 5G. Smartphone dal rapporto qualità prezzo invidiabile, è dotato in primis di un display IPS da 6,6” FHD+ con refresh rate a 90 Hz. Monta sotto la scocca un processore MediaTek Dimensity 810 octa core, abbinato ad un impianto di memoria che vede una RAM da 4/6 GB e uno storage interno da 64/128 GB espandibili. Lato autonomia, abbiamo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP e c’è la selfie camera da 16 MP. Ottimo il comparto connettività, che può contare sia su 5G che su NFC. Sistema operativo Android 11 con interfaccia MIUI 12.5.

Il prodotto è presente su eBay a 185,00 euro

I migliori smartphone cinesi sotto i 300 euro

Alziamo ulteriormente l’asticella, addentrandoci sempre di più tra i dispositivi di fascia media, i cosiddetti mid-range. Qui la proposta è ancora più frastagliata, con tantissimi modelli che hanno letteralmente invaso il mercato. Ecco i modelli migliori, per districarsi e andare dritti al sodo.

Vivo Y72

vivo è un brand che si è imposto in Cina in maniera molto importante e anche qui da noi sta iniziando a farsi largo. Ad esempio, il suo vivo Y72 5G è uno smartphone medio gamma davvero interessante, soprattutto dal punto di vista fotografico. Infatti, ha una tripla camera con sensore principale da 64 MP e una selfie camera da 16 MP. Per il resto, la sua scheda tecnica vede come protagonista un display IPS da 6,58” FHD+ e il processore MediaTek Dimensity 700, abbinato quest’ultimo a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. La batteria è da 5000 mAh con anche in questo caso il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo è Android 11 con Funtouch 11.1.

Vivo Y72 5G è acquistabile su eBay a 210,00 euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Una delle proposte più interessanti in questa fascia di prezzo arriva senza dubbio da Xiaomi, che con il suo Xiaomi 11 Lite 5G NE ha fatto breccia in tantissimi utenti. Discretamente potente grazie al suo Snapdragon 778G, abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno espandibili tramite microSD, possiede un display AMOLED da 6,55” FHD+ a 90 Hz. Integra una batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Da menzionare anche il suo comparto fotocamera, composto da una quad camera da 64 + 8 + 5 MP e una selfie camera da 20 MP. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia MIUI 12.5.

Lo trovi in vendita su eBay a 265,00 euro

Realme GT Master Edition

In questa fascia di prezzo non poteva proprio mancare il Realme GT Master Edition. E’ infatti uno smartphone davvero completo ma dall’autonomia più che buona, visto che può contare su una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. Monta sotto la scocca un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Presente una quad camera da 64 + 8 + 2 MP e una selfie camera da 32 MP.

Disponibile all’acquisto su eBay al costo di 239,99 euro

I migliori smartphone cinesi fino a 400 euro

Ci avviciniamo ai top di gamma, anche se ad onor del vero siamo ancora un po’ lontani da cifre davvero elevate. Vediamo infatti quali sono i migliori smartphone cinesi fino a 400 euro.

OPPO Find X3 Neo

Difficile trovare di meglio a questo prezzo: OPPO Find X3 Neo è sicuramente uno degli smartphone più allettanti da questo punto di vista. Sfoggia un design molto elegante, possiede una qualità costruttiva notevole e offre prestazioni di alto livello. Merito del processore Snapdragon 865 che monta sotto la scocca, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Davvero ottima anche la batteria che integra, da ben 4500 mAh, con una ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W in grado di ricaricare completamente il device in soli 30 minuti. Ha un bel display AMOLED da 6,55” FHD+ e refresh rate a 90 Hz. Più che discreto il comparto foto, con una quad camera posteriore da 50 + 16 + 13 + 2 MP e una fotocamera frontale da 32 MP f/2.4. Il sistema operativo è Android 11 con ColorOS 11.1.

OPPO Find X3 Neo è in offerta su eBay al costo di 389,10 euro

Honor 50

Altro brand che merita più di una menzione è Honor. Nato dalle ceneri di Huawei, ha in Honor 50 uno dei suoi fiori all’occhiello, caratterizzato in primo luogo da un display OLED curvo da 6,57” FHD+ con refresh rate a 120 Hz. E’ quindi un telefono molto curato ed elegante, ma anche potente: monta infatti un processore octa-core Snapdragon 778, con supporto al 5G e abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. La batteria è da 4300 mAh, con ricarica rapida Honor Supercharge da 66W. Lato fotocamera, ne ha una posteriore da 108 MP, coadiuvata da altri tre sensori da 8, 2 e 2 MP. La fotocamera frontale è da ben 32 MP. Sistema operativo Android 11 con Magic UI 4.2.

Il prodotto è presente su eBay a 269,99 euro

Xiaomi 11T Pro

Ed ecco uno degli ex top di gamma di Xiaomi: Xiaomi 11T Pro ha una scheda tecnica veramente notevole. Innanzitutto dispone di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm, con abbinati tagli di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. La batteria integrata è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120W. Ottimo anche il display AMOLED da 6,67” FHD+ con refresh rate a 120 Hz, così come il comparto fotografico, dotato di un sensore principale da 108 MP e altri sensori da 8 e 5 MP. La camera frontale è da 16 MP.

È possibile acquistare Xiaomi 11T Pro su eBay al costo di 399,00 euro

I migliori smartphone cinesi fino a 500 euro

Immediatamente sotto i top di gamma, ecco emergere i migliori smartphone cinesi fino a 500 euro. Sono device che strizzano l’occhio da vicino ai top. In alcuni casi, rispetto a quelli, hanno poco da invidiare. Andiamo a scoprire quali abbiamo selezionato.

Oppo Reno 6 Pro

Questo smartphone ha a disposizione un ottimo display da 6,55″ in tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD+. A muovere il dispositivo abbiamo un processore Snapdragon 870 octa core da 3,2 GHz a 7 nm. Questo processore garantisce buoni consumi, ottima potenza e si porta in dote anche il processore grafico Adreno 650. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. (purtroppo non espandibile). Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 50 megapixel ƒ/1.8 con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore da 16 megapixel ƒ/2.2 e una fotocamera zoom 2x da 12 megapixel ƒ/2.4. Presente anche una 2 megapixel ƒ/2.4 per le macro e una frontale da 32 megapixel ƒ/2.4. La batteria da 4.500 mAh garantisce buona autonomia al dispositivo.

Lo trovi in vendita al costo di 479,00 euro su eBay

OnePlus 8T

Non è proprio recentissimo, ma OnePlus 8T è ancora un ottimo smartphone, dotato di un display AMOLED da 6,55” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, questo device può contare su un processore Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz. Ad esso sono abbinati tagli di memoria da 8/128 GB oppure 12/256 GB. Notevole la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. Capitolo fotocamere: il sensore principale è da 48 MP con stabilizzazione ottica OIS, poi abbiamo una camera ultra grandangolare da 16 MP e altre due da 2 MP per la profondità. Il macro è da 5 MP.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 watt non wireless.

OnePlus 8T è acquistabile su Amazon al costo di 414,9 euro

I migliori smartphone cinesi oltre i 500 euro

Arriviamo così alla fascia più alta di prezzo, ovvero quegli smartphone top di gamma caratterizzati da una scheda tecnica e funzionalità di livello eccezionale. Costano un po’, ma se hai esigenze di un certo tipo sono la soluzione ideale. Ecco quali sono i migliori smartphone cinesi oltre i 500 euro.

OPPO Find X3 Pro

Nel momento in cui scriviamo, nella fascia di prezzo tra i 700 e gli 800 euro OPPO Find X3 Pro è sicuramente uno dei migliori smartphone in assoluto. E’ completo, con un design molto curato e una scheda tecnica di altissimo livello. Si presenta con un display AMOLED da 6,7” con risoluzione QHD+ e refresh rate pari a 120 Hz, oltre ad una luminosità di punta di 1300 nit e certificazione HDR10+. Per quanto concerne le prestazioni, sotto la scocca monta un processore Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibili. La batteria è da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOOC 2.0 a 65 watt e al sistema AirVOOC Wireless Fast Charge a 30 watt, per la ricarica senza fili. Tra le caratteristiche migliori di questo dispositivo c’è senza dubbio il comparto fotografico, caratterizzato da un sensore Sony IMX766 da 50 f/1.8 con OIS, un sensore con lente ultra grandangolare da 50 MP, uno zoom ibrido 5x da 13 MP e una fotocamera microlens da 3 MP per ingrandire i dettagli più piccoli. La connettività può contare, tra le altre, su Bluetooth 5.2 e NFC.

Se ti interessa questo Oppo lo trovi in vendita su eBay al costo di 749,00 euro

Xiaomi 12

Anche Xiaomi piazza ovviamente uno smartphone top nella nostra selezione. E lo fa con il recente Xiaomi 12, caratterizzato in primo luogo da un bel display AMOLED DotDisplay da 6,28” con risoluzione FHD+. Le sue prestazioni sono garantite ad alto livello da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a tagli di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. La batteria è da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida wireless da 50W e cablata da 67W. Il comparto fotografico può contare su un sensore principale Sony IMX766 grandangolare da 50 MP con OIS, supportato da un ultra-wide da 13 MP e un telemacro da 5 MP. Da menzionare anche il sistema di raffreddamento LiquidCool, che evita che lo smartphone si surriscaldi.

Xiaomi 12 è acquistabile su eBay a 624,00 euro

OnePlus 10 Pro

Giunto anche nel mercato italiano, OnePlus 10 Pro è un top di gamma dotato di caratteristiche tecniche semplicemente impeccabili. Possiede in primis un display AMOLED da 6,7” con risoluzione QHD+ e refresh rate pari a 120 Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e storage interno di 128 o 256 GB. Lato autonomia, è dotato di una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 80W cablata e 50W in modalità wireless. Capitolo comparto fotografico: abbiamo tre sensori, di cui uno principale da 48 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Nella fotocamera frontale vediamo un salto significativo: 32 megapixel invece dei “canonici” 16 megapixel. Oltre a questo, su OnePlus 10 Pro troviamo altre funzionalità rilevanti come un sensore di impronte digitali sullo schermo, connettività 5G o WiFi 6. Arriva con OxygenOS 12.1, la nuova versione del livello di personalizzazione di OnePlus che si basa su Android 12.

In vendita su eBay al costo di 929,99 euro

OPPO Find X5 Pro

Difficile trovare sul mercato uno smartphone cinese migliore: OPPO Find X5 Pro è completo sotto tutti i punti di vista. Ha un display OLED da 6,5” con refresh rate pari a 120 Hz. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 8 Gen 1, abbinato ad una RAM da 12 GB e uno storage interno da 256 GB non espandibili. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80W, wireless AirVOOC a 50W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dispone di un sensore principale da 50 MP Sony IMX 766, ƒ/1.7, OIS 5 assi, coadiuvato da un grandangolo da 50 MP e uno zoom da 13 MP. La fotocamera anteriore è da ben 32 MP. Chiudiamo con il sistema operativo, ovvero Android 12 con ColorOS 12.1.

È possibile acquistare OPPO Find X5 Pro su eBay al costo di 1044,99 euro

Come scegliere un telefono cinese

La nostra panoramica dovrebbe aver fatto chiarezza sui migliori smartphone cinesi del momento, a seconda delle varie fasce di prezzo. Analizzando ciascun modello, abbiamo visto anche quali sono i fattori da prendere in considerazione prima di effettuare l’acquisto. Gli aspetti più importanti da valutare sono:

Processore

Memorie

Display

Fotocamere

Batteria

Sistema operativo

Prezzo finale

E poi ci sono anche altri elementi che completano il quadro, come ad esempio il comparto connettività, il design e la garanzia. Tutti questi criteri si devono sposare con le proprie esigenze e il budget disponibile. In questo modo si effettuerà un investimento consapevole e in linea con le aspettative.

I vantaggi di acquistare uno smartphone cinese

Il rapporto qualità-prezzo è il richiamo principale, bassi costi di manodopera e produzione locale (che significa minori costi di trasporto) riducono i prezzi.. Tutto ciò si aggiunge a un telefono significativamente più economico rispetto a quelli proposti dai più noti marchi.

Ma prezzi più bassi non significa che le specifiche e le caratteristiche ne risentano, molti dei modelli cinesi di fascia alta sono molto competitivi con i rispettivi prodotti a cui siamo abituati, come quelli di Samsung o gli iPhone. Se scegli il modello giusto troviamo potenti fotocamere e veloci processori, oltre a una buona qualità costruttiva e un design accattivante.

Gli svantaggi di acquistare uno smartphone cinese

Anche se si opta per uno dei migliori smartphone cinesi, ci sono alcuni aspetti negativi, come la riparazione e l’assicurazione dello smartphone. Con alcune aziende di smartphone cinesi che non hanno basi o negozi in Europa, esiste il rischio di aspettare una lunga attesa prima che il tuo telefono venga spedito da e verso la Cina, nonché i tempi di riparazione stessi.

La garanzia poi è l’aspetto più importante da tenere in considerazione, prima di acquistare uno smartphone cinese d’importazione verificare sempre il tipo di garanzia che offre e preferire chiaramente quella europea.

Il dazio all’importazione è un altro svantaggio, sebbene sia compensato dai prezzi più bassi dei telefoni cinesi, che comunque promettono un notevole risparmio. Il dazio all’importazione viene addebitato al 20% del valore della merce come indicato sui documenti di spedizione, più una tassa di amministrazione.

WillMyPhoneWork è uno strumento utile da consultare prima dell’acquisto di uno smartphone cinese: basta scegliere il marchio, il modello, il paese e la rete, per scoprire se il telefono e la rete sono compatibili.

