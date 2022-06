Per lavoro, per il gaming o semplicemente per svago, chiunque di noi utilizza un paio di cuffie con microfono almeno una volta al giorno. Sul mercato è possibile scegliere tra una miriade di modelli diversi, di tutte le marche e con caratteristiche alcune indirizzate per chi ha la necessità di ascoltare musica a un certo livello, è alla ricerca di un buon microfono per partecipare alle riunioni aziendali o semplicemente per chiacchierare con amici e parenti durante una video chiamata. In questo articolo ti daremo la possibilità di scegliere tra cinque modelli di cuffie con microfono in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.

Indipendentemente dal prezzo finale, ogni modello ti offre la possibilità di sfruttare il microfono integrato per comunicare rapidamente con chi ti sta ascoltando. Pronti?

Sennheiser 5

Partiamo con il modello Sennheiser 5, uno dei brand più noti e apprezzati nel mondo dei sistemi audio, in quanto rappresenta il classico prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo. Dotate di un microfono ad archetto con ingresso audio da 3.5 mm per collegarle rapidamente a un comune PC (o uno smartphone, se dispone ancora dell’entrata jack), questo modello di cuffie è progettato per garantire una buona qualità audio in ascolto. Nonostante il prezzo di vendita molto economico, inoltre, le cuffie Sennheiser dispongono della cancellazione passiva del rumore per assicurare una conversazione sempre chiara e ben udibile rimuovendo i rumori di fondo.

Puoi acquistare questo modello di cuffie su Amazon a 11 euro.

Sony MDR-ZX110AP

Salendo leggermente di prezzo ma restando ancora al di sotto dei 20 euro, il modello Sony MDR-ZX1110AP dispone invece di un comodo telecomando su cavo con microfono integrato per facilitare la conversazione anche a mani libere. Rispetto al precedente modello non trova posto il microfono ad archetto, ma in questo caso il modello di Sony predilige invece la soluzione che solitamente è tipica degli auricolari in vendita con gli smartphone. Oltre a garantire una buona qualità in conversazione, le cuffie Sony dispongono anche di padiglioni auricolari imbottiti per ascoltare la musica comodamente senza essere disturbati dai suoni esterni.

Puoi acquistare questo modello di cuffie su Amazon a 14 euro.

Eachocal cuffie con microfono

Se per motivi di lavoro sei quotidianamente impegnato in riunioni di lavoro su Skype, Microsoft Teams, Zoom e non solo, il modello realizzato da Eachocal fa proprio al caso tuo. Dotate di doppio ingresso con jack audio da 3.5 mm e USB per collegarle rapidamente a dispositivi mobile o al computer, nonostante il prezzo economico dispongono di una scheda audio integrata con un chip appositamente realizzato per rimuovere i rumori in sottofondo. Inoltre, il telecomando sul filo dispone anche dei comandi rapidi per disattivare il microfono, disattivare l’audio in entrata e anche per bilanciare il volume della conversazione.

Puoi acquistare questo modello di cuffie su Amazon a 22 euro.

New Bee cuffie con microfono

Come per il modello precedente, anche questo paio di cuffie con microfono di New Bee ti offrono la possibilità di collegarle ai tuoi dispositivi tramite il jack audio oppure con la porta USB. Dotate di un comodo archetto in morbida pelle per garantirti una buona ergonomia anche dopo tante ore di utilizzo, le cuffie montano anche padiglioni imbottiti per garantirti una buona isolazione dai rumori esterni. A tal proposito, anche questo modello dispone del supporto alla cancellazione del rumore in sottofondo per chiamate sempre chiare e cristalline, mentre il pieno supporto a Skype e agli altri sistemi di videochat ti garantisce la possibilità di partecipare alle riunioni senza alcun tipo di preoccupazioni.

Puoi acquistare questo modello di cuffie su Amazon a 29 euro.

Logitech H390

L’ultimo modello di cuffie con microfono che ti proponiamo, Logitech H390, è spesso considerato come il più adatto per chi passa molto tempo in riunioni di lavoro al computer. Dotate unicamente dell’uscita USB per collegarle rapidamente al computer e godere di un buon sistema di riduzione automatica del rumore di sottofondo, questo modello dispone anche dei controlli sul cavo per gestire il volume in entrata e per mutare rapidamente il microfono con la semplice pressione di un tasto. Perfettamente compatibili anche con le console di ultima generazione, il modello della Logitech è spesso indicato come la soluzione ideale per partecipare alla riunioni con la sicurezza di parlare sempre in modo chiaro e comprensibile.

Puoi acquistare questo modello di cuffie su Amazon a 34 euro.

