Se il vostro obiettivo è quello di assemblare il computer più adeguato alle vostre necessità, allora siete sicuramente nel posto giusto. Oggi andremo infatti ad elencare i migliori componenti PC Hardware in commercio, così da indirizzarvi verso l'acquisto migliore che possiate fare in ogni categoria. Vedremo infatti alcune proposte per le schede madri, altre per le CPU e lo stesso anche per RAM, SSD e schede video. La lista sarà abbastanza ricca di belle proposte, perciò, iniziamo immediatamente.

Schede madri

Uno dei componenti PC Hardware indispensabile del computer è la scheda madre per questo motivo, scegliere quella giusta risulta essere un fattore fondamentale, o comunque abbastanza incisivo sul risultato finale della macchina. Vediamo quindi quali sono le migliori.

GIGABYTE Z490 Gaming X

Partiamo subito dalla GIGABYTE Z490 Gaming X, ovvero dalla fascia bassa di Intel. Perfetta per chi desidera affidarsi ad un'azienda con esperienza, senza però spendere una cifra troppo elevata. Supporta un massimo di quattro slot DDR4 per un memoria di 128GB. Tra le connessioni esterne invece, non mancano: una PS/2, una USB-A 3.1, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Gigabit-LAN (Intel i219V) e 6 jack audio da 3.5 mm (Realtek ALC1220-VB).

Prezzo eBay: 264,18 euro

ASUS ROG STRIX B550-E

Passiamo adesso ad un componenti PC Hardware dedicato principalmente a chi desidera assemblare un perfetto PC da gaming, restando però su una cifra relativamente bassa. Parliamo dell'ASUS ROG STRIX B550-E, con socket AM4, supporto completo per i processori Ryzen e formato ATX. Supporta per la RAM in DDR4 per un memoria massima supportata di 128GB.

Prezzo eBay: 277,10 euro

MSI MEG Z490 GODLIKE

Quando si parla di componenti PC Hardware, non si può che includere anche MSI, che in questo caso si presenta con il prodotto migliore sulla fascia alta. Parliamo dell'MSI MEG Z490 GODLIKE, con supporto ai processori Intel Core i9, memoria supportata di tipo DDR4-SDRAM (4 slot) per un massimo di 128GB e canali dual channel.

Prezzo eBay: 746,71 euro

Asrock X570 PHANTOM GAMING 4

Torniamo ancora sulla fascia bassa con l'Asrock X570 PHANTOM GAMING 4, caratterizzato invece da 4 slot di memoria DDR4-SDRAM fino ad un massimo di 128GB, supporto per i processori AMD Ryzen 3 di seconda generazione e AMD Ryzen 3 di terza generazione e formato ATX.

Prezzo eBay: 187,99 euro

X570 AORUS MASTER 1.2 Gigabyte

E chiudiamo infine con la migliore scheda madre per i processori AMD per rapporto qualità prezzo. Parliamo della X570 AORUS MASTER 1.2 Gigabyte, in formato ATX, con supporto per 4 slot DDR4 SDRAM, Socket AM4 e, ovviamente, supporto completo per i processori AMD. Ottima scelta anche per chi desidera assemblare un PC da gaming.

Prezzo eBay: 395,99 euro

CPU

Passiamo adesso ad un altro componenti PC Hardware fondamentale: la CPU, ovvero il cuore di un qualsiasi computer.

AMD Ryzen 9 5900X

Togliamoci subito il dente più grosso, perché l'AMD Ryzen 9 5900X è indubbiamente la migliore CPU attualmente in commercio. Supporta le memorie DDR4-SDRAM e dispone di una frequenza del processore turbo massima di 4,8 GHz. CPU perfetta per assemblare una macchina dotata di potenza estrema, sia per quanto riguarda la categoria gaming che per livelli di editing video molto elevati.

Prezzo eBay: 779,00 euro

AMD Ryzen 7 5800X

Restiamo ancora sulle CPU Ryzen per dedicarci alla AMD 5800X, principalmente pensata invece per il mondo del gaming. In questo caso, la frequenza massima del processore è di 3,8 GHz, ma dispone comunque di 8 core ed è caratterizzata da un Socket AM4.

Prezzo eBay: 467,99 euro

Intel Core i3-10100

Per quanto riguarda invece la fascia bassa, l'acquisto migliore passa per il catalogo di Intel e più in particolare, per l'Intel Core i3-10100. Si presenta con una frequenza massima di 3,6 GHz, 4 core e socket FCLGA1200. Nulla di particolarmente potente, ma ottima CPU per chi è alle prime armi e vuole comunque assemblare un PC abbastanza prestante.

Prezzo eBay: 149,00 euro

Intel Core i7-10700K

Tornado ancora sulle CPU Intel, ma cambiamo totalmente la fascia di prezzo. L'Intel Core i7-10700K è infatti il top di gamma dell'azienda e dispone di una frequenza di aggiornamento di 3,8 GHz, 8 core, socket LGA 1200 e ovviamente processore di tipo Core i7 10a generazione. L'alternativa migliore alla CPU da gaming di AMD.

Prezzo eBay: 376,79 euro

INTEL CPU SIX-CORE I5

E prima di chiudere con la categoria CPU, vediamo qualcosa di un po' più particolare, poiché pensato strizzando un occhio al mondo della realtà virtuale. Qualora la vostra idea fosse infatti quella di assemblare un PC dedicato anche a questa tipologia di utilizzo, consigliamo l'INTEL CPU SIX-CORE I5, dotato di frequenza di 4,1 GHz e un totale di 6 core.

Prezzo eBay: 286,90 euro

RAM

Per tutti coloro che fanno del multitasking un vero e proprio stile di vita, tra i componenti PC Hardware vediamo quelle che possono essere considerate le migliori memorie RAM in commercio.

Corsair Vengeance LPX memoria 16 GB

Partiamo subito con qualcosa di decisamente interessante. La RAM Corsair Vengeance LPX dispone di due moduli da 8GB, per una memoria massima di 16GB di tipo DDR4 SDRAM e con un fattore di forma classico DIMM.

Prezzo eBay: 103,90 euro

MEMORIA RAM CRUCIAL BALLISTIX KIT 16GB

La migliore alternativa alla precedente arriva ancora una volta da Crucial, con la BALLISTIX KIT, formata da due moduli da 8GB, per un totale di 16GB, con fattore di forma DDR 4 e tipologia DDR4 SDRAM. Memoria quindi perfetta per i computer portatili.

Prezzo eBay: 81,90 euro

CORSAIR Vengeance RGB PRO SL Memoria Ram 16Gb

Passiamo ora ad un componente principalmente pensato per offrire ottime prestazioni in materia di gaming. Si tratta del CORSAIR Vengeance RGB PRO SL, con due moduli da 8GB, formato DIMM 288-PIN e tecnologia DDR4 SDRAM.

Prezzo eBay: 120,70 euro

Memoria PC RAM DDR3 Kingston Hyper-X FURY 1600MHz 4GB

Per chi invece è alla ricerca di un prodotto economico ma comunque abbastanza prestante da garantire prestazioni soddisfacenti, includiamo la memoria RAM Kingston Hyper-X FURY 1600MHz, di tipologia DDR3 SDRAM e dotata di soli 4GB.

Prezzo eBay: 29,49 euro

PATRIOT RAM VIPER ELITE DIMM 16GB

Chiudiamo infine con un'altra alternativa molto valida, ovvero la RAM Viper Elite di Patriot. Si tratta di una memoria di tipo DDR4, dotata di due moduli da 8GB (per un totale di 16) e con una velocità velocità di 2666 MHz.

Prezzo eBay: 87,99 euro

SSD

Passiamo adesso agli SSD, ovvero ad una lista delle migliori memorie di archiviazione per qualsiasi PC.

Crucial BX500 240 GB

Il Crucial BX500 rappresenta il componente migliore per sostituire l'Hard Disk del proprio PC. Dispone infatti di un fattore di forma da 2,5 pollici e 240GB di capacità. Inoltre, risulta essere perfettamente compatibile anche con PS4.

Prezzo eBay: 32,99 euro

Kingston SSD A400 240GB

Un'ottima alternativa è data da Kingston, con il suo SSD A400 da 240GB, fattore di forma da 2,5 pollici e anch'esso perfettamente compatibile con la console PS4.

Prezzo eBay: 33,99 euro

Samsung Memorie MZ-77E500B SSD 870 EVO, 500GB

Passiamo adesso ad una memoria sicuramente più capiente. Parliamo infatti della Samsung MZ-77E500B SSD 870 EVO, dotata di una capacità totale di 500GB e fattore di forma da 2,5 pollici.

Prezzo eBay: 81,99 euro

CRUCIAL MX500, 500GB

Restiamo ancora sulle memoria da 500GB per includere anche l'SSD CRUCIAL MX500, caratterizzato dalla migliore protezione integrata contro le interruzioni. Sicuramente un'ottima alternativa all'SSD di Samsung, in quanto dispone anch'essa di fattore di forma da 2,5 pollici.

Prezzo eBay: 67,49 euro

Crucial MX500 SSD 1TB SSD

Chiudiamo infine con l'SSD più capiente della lista, ovvero il Crucial MX500 da 1TB, anch'esso dotato di un fattore di forma da 2,5 pollici e quindi ottimo per chi pensa di aver bisogno di tanta memoria di archiviazione.

Prezzo eBay: 104,99 euro

Schede video

Per concludere con questa guida sui componenti PC Hardware, vediamo adesso le migliori schede video attualmente disponibili sul mercato.

SCHEDA VIDEO MSI NVIDIA GEFORCE GT710 2GB

Iniziamo con una scheda video dotata delle caratteristiche necessarie per gestire al meglio tutti i sistemi entry-level. Si tratta della MSI NVIDIA GEFORCE GT710, caratterizzata da 2GB di memoria di tipo DDR3 e slot compatibili di tipo PCI.

Prezzo eBay: 165,49 euro

ASUS Phoenix GeForce GT 1030 – 2G

Per chi è invece alla ricerca di una scheda video dedicata al gaming di base, c'è l'ASUS Phoenix GeForce GT 1030, dotata di 2G di memoria grafica, frequenza del processore da 1252 MHz, velocità totale di 6008 MHz e tipo di interfaccia PCI Express 3.0.

Prezzo eBay: 115,00 euro

ASUS Cerberus GeForce GTX 1050

L'ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 è invece un'ottima scheda video per videogiochi competitivi e che richiedono elevate prestazioni grafiche. Dispone infatti di 4GB di memoria grafica di tipo GDDR5 e connettori DisplayPort, DVI-D e HDMI.

Prezzo eBay: 299,90 euro

GPU SCHEDA VIDEO AMD RADEON HD 7670

Infine, proponiamo anche la scheda video AMD RADEON HD 7670, caratterizzata da 4GB di memoria GDDR5 Samsung, slot compatibili in formato PCIe x16 2.0 e interfaccia HDMI, VGA e DVI-I.

Prezzo eBay: 69,90 euro