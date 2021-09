Cerchi delle cuffie con un suono soddisfacente e prestazioni top senza il fastidio di dover avere a che fare con la scomodità dei cavi di collegamento? Grazie alle cuffie bluetooth potrai godere di un’esperienza audio di alta qualità in assoluta libertà di movimento. Il protocollo bluetooth consente infatti di collegare le cuffie ai tuoi dispositivi (provvisti di connettività bluetooth, ovviamente), siano essi laptop, smartphone, iPhone o smart tv con estrema semplicità e di ascoltare musica o film, effettuare telefonate o partecipare a videochat ovunque tu sia e senza la necessità di collegarti tramite cavo. Alte prestazioni d’ascolto, comfort e assoluta libertà di movimento per un dispositivo davvero irrinunciabile.

Migliori cuffie bluetooth

Oggi il mercato offre un’ampia gamma di cuffie bluetooth che si differenziano per caratteristiche tecniche, vestibilità, funzionalità. Per capire quali cuffie scegliere è importante però prima di tutto valutare a quale necessità devono rispondere: se siete infatti uno sportivo avrete bisogno di cuffie leggere e resistenti, mentre se volete farne un uso più ampio dovrete porre maggiore attenzione alle funzionalità.

La vestibilità, dicevamo. Attualmente le cuffie possono essere In-ear (in cui l’auricolare si infila quindi nell’orecchio), On-ear (con l’imbottitura che va ad appoggiarsi sul padiglione auricolare) e Over-ear ( che si caratterizza per padiglioni più ampi che avvolgono completamente l’orecchio). Già questa differenziazione è in grado di offrire spunti importanti per il criterio di scelta delle vostre cuffie Bluetooth: le più utilizzate, poiché più duttili e meno pesanti, sono in genere le cuffie On-ear, di cui parleremo diffusamente in questa guida, capaci di offrire il giusto comfort e un adeguato isolamento dall’ambiente esterno e dai rumori.

Nel campo delle funzionalità invece troverete una gamma davvero ampia di offerta, tra funzioni in grado di adattare il suono interno al rumore dell’ambiente circostante, il Noise Cancelling (che elimina il rumore di fondo di chiamate e tracce audio) o la funzione di ricarica rapida della batteria, utilissima quando si è in viaggio.

La possibilità poi di avvalersi degli assistenti vocali e quindi di accedere alle risorse di rete amplifica enormemente il raggio delle esperienze e dei vantaggi che le cuffie bluetooth possono offrire. Per una panoramica completa alle migliori cuffie bluetooth 2020 consulta la nostra guida completa.

Bose Noise Cancelling 700

Quando si parla di audio di qualità è facile incontrare un prodotto Bose. Questo vale anche per la cuffia bluetooth Bose Noise Cancelling 700. Fattore comfort curatissimo, grazie ai cuscinetti imbottiti capaci di assicurare il giusto isolamento acustico e alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Google Home e Siri che consentono di gestire la tua musica, navigare, ottenere informazioni meteo e molto altro.

Grazie a una serie di tasti touch sui padiglioni le cuffie bluetooth bose consentono di accedere direttamente ad alcune funzioni mentre la batteria garantisce fino a 20 ore di ascolto con la possibilità di verificare la carica residua.

Oggi Bose Noise Cancelling 700 in sconto su eBay a 288,99 euro

Sony WH-1000XM3

Le cuffie bluetooth Sony sono un prodotto che fa della duttilità un punto di forza. Dotate di Noise Cancelling (il processo di eliminazione del rumore di fondo ) di grande qualità che consente di effettuare chiamate telefoniche e di ascoltare file audio senza alcun disturbo queste cuffie hanno un design curato con un occhio di riguardo alla comodità, grazie ai padiglioni orientabili.

Le cuffie wireless Sony si ricaricano velocemente (5 ore di autonomia con soli 10 minuti di quick charge) e garantiscono una autonomia di ascolto di ben 30 ore.

Sony WH-1000XM3 oggi in sconto su eBay a 207,55 euro

JBL T450

Ad una fascia economica più conveniente rispetto ai prodotti appena visti appartengono invece queste JBL cuffie bluetooth. Sono dotate della qualità del suono JBL che si caratterizza per la profondità dei bassi immersivo e di grande ritondità. Sul padiglione (che monta driver da 32 mm) sono disponibili comandi immediati delle principali funzioni mentre un microfono incorporato consente l’utilizzo per effettuare chiamate con Android, iPhone, laptop e PC.

La ricarica, che dura circa 2 ore, consente una autonomia d’ascolto di circa 11 ore. Il design delle cuffie bluetooth JBL T450BT è semplice e pulito, vagamente anni 80, con imbottiture morbide sui padiglioni e un ampio archetto.

JBL T450 in sconto su eBay a 22,99 euro

Beats Solo Pro

Minimali, eleganti e disponibili in vari colori sono invece le cuffie Beats wireless. Le cuffie dell’azienda proprietà della Apple non deludono le aspettative: si collegano al vostro iPhone grazie al chip H1, che consente il pairing automatico ai dispositivi Apple e sono compatibili con l'assistente vocale Siri. L’ascolto è curato, con bassi profondi e avvolgenti e acuti cristallini mentre la cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca i rumori ambientali

Altra caratteristica di queste cuffie bluetooth Beats è la modalità Trasparenza, che ti consente di percepire ciò che accade attorno a te mentre ascolti la musica. Con una ricarica le cuffie Beats garantiscono fino a 22 ore di ascolto ininterrotto.

Oggi Beats Solo Pro in sconto su eBay a 179,90 euro

Sennheiser HD450 BT

Se state cercando delle cuffie bluetooth in grado di coniugare qualità audio elevata al giusto prezzo forse potete dare un’occhio di riguardo a questo prodotto. Le cuffie bluetooth Sennheiser si caratterizzano per un ascolto composto da bassi dinamici profondi e supporto codec high-quality incluso aac e aptx a bassa latenza. Presente anche la funzione di cancellazione attiva del rumore per un piacere di ascolto senza interruzioni.

Sul padiglione destro sono presenti i pulsanti di controllo e il pulsante di attivazione dell’assistente vocale Siri o Google Home. INteressante anche l’app sviluppata da Sennheiser per l’accesso all'equalizzazione, alla modalità podcast e all'update firmware. Durata della batteria di ben 30 ore.

Oggi Sennheiser HD450 BT in sconto su eBay a 175,13 euro

Audio Technica ATH-M50 X BT

Stile aggressivo e dal sapore professionale, con padiglioni orientabili di 90° e dotati di grandi imbottiture per queste cuffie over ear Audio Technica. L’archetto imbottito assicura comfort per lunghe sessioni di ascolto o lavoro. Il padiglione (dotato di pulsanti per la selezione delle funzioni) ospita driver da 45 mm a grande apertura, capace di sviluppare un ottimo suono sia nelle frequenze basse e medie che sui toni alti.

Queste cuffie bluetooth offrono anche la comodità di essere utilizzate con cavo, aspetto che consente l’impiego con dispositivi non dotati di bluetooth.

Oggi Audio Technica ATH-M50 BT in sconto su eBay a 219,00 euro

Sony WH-CH510

Siete alla ricerca di cuffie economiche ma non volete rinunciare alla qualità? Le cuffie bluetooth Sony fanno al caso vostro. Leggere e minimali (pesano appena 132 grammi) queste cuffie bluetooth hanno davvero tutto ciò che occorre, dai padiglioni girevoli dotati di comandi al microfono integrato per effettuare chiamate telefoniche e comunicare con gli assistenti vocali compatibili.

Disponibili in vari colori queste cuffie Sony bluetooth economiche consentono fino a 35 ore di riproduzione audio con una sola carica. Se le cuffie sono quasi scariche, la ricarica rapida di 10 minuti assicura fino a 90 minuti di autonomia di riproduzione.

Oggi Sony WH-CH510 in sconto su eBay a 38,93 euro

JBL Tune 500BT

Economiche ed estremamente performanti sono anche le JBL cuffie bluetooth Tune 500 BT. Dotate come i modelli di fascia superiore del Pure Bass Sound e della compatibilità con Siri e Google Home queste cuffie offrono massima libertà di movimento e prestazioni elevate. Si caricano in sole 2 ore e garantiscono 16 ore di autonomia.

Grazie alla funzione Multipoint queste cuffie bluetooth consentono di passare da un dispositivo a un altro e di rispondere a una telefonata mentre si ascolta l’audio di un film. Leggere e pieghevoli sono facili da riporre in uno zaino o nella borsa del laptop. Le cuffie wireless JBL sono disponibili in diverse colorazioni.

Oggi JBL Tune 500 BT in sconto su eBay a 49,16 euro

Beats Solo3

Se siete appassionati clienti Apple e siete attenti alla ricerca di cuffie bluetooth perfette per i prodotti dell'azienda di Cupertino non rimarrete indifferenti di fronte a queste perfette cuffie Apple bluetooth. Si tratta delle Beats Solo3, dotate di Chip W1 per connettività immediata ai device Apple e di Bluetooth Classe 1 per tutto il resto.

L’ascolto assicura una discreta enfasi sui bassi, aspetto importante per una sensazione audio immersiva mentre la vestibilità On-ear è garantita dai padiglioni imbottiti che isolano il rumore e garantiscono il giusto livello di isolamento. Con un’autonomia che dura fino a 40 ore, le cuffie Beats Solo3 wireless sono perfette per l’uso quotidiano o per il viaggio, grazie anche alla funzione Fast Fuel che garantisce 3 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

Il design semplice, minimale, con linee continue e pulite e nessuna concessione al superfluo, si sposa perfettamente con lo stile Apple. Le cuffie wireless per iPhone Beats sono disponibili in vari colori.

Oggi Beats Solo3 in sconto su eBay a 149,99 euro

Jabra Elite 85H

Parliamo infine di un prodotto del marchio Jabra. Si tratta delle cuffie bluetooth Elite 85H, un dispositivo pensato per chi è alla ricerca di una grande qualità del suono e una serie di funzioni di primissima fascia.

Grazie al sistema SmartSound l’audio personalizza l’ascolto e si adatta all’ambiente circostante: la cancellazione attiva del rumore e la funzione HearThrough annullano i rumori esterni isolando l’orecchio.

Le cuffie bluetooth Jabra hanno una notevole autonomia della batteria, che può riprodurre musica per 41 ore: in caso di batteria quasi scarica poi è possibile utilizzare la funzione di ricarica rapida che garantisce 5 ore di ascolto per appena 15 minuti di ricarica. Otto microfoni incorporati (resistenti a pioggia e polvere e dotati di filtro anti vento) assicurano un livello elevato delle chiamate telefoniche o dei collegamenti a videochat. Gli stessi microfoni si rivelano perfetti per l’utilizzo dell’assistente vocale, la cui funzione si attiva con un pulsante touch posto sul padiglione. Ottima anche la funzione che mette in pausa le cuffie quando non sono indossate.