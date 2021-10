Il caricabatteria da auto è uno degli accessori fondamentali da avere in auto, per non ritrovarsi con la batteria scarica dello smartphone e non riuscire più a telefonare. Anche se usciamo di casa con la batteria quasi piena, ci ritroviamo spesso con una percentuale bassa in poco tempo, seppur con ultimi modelli di smartphone. Riceviamo un video, dobbiamo accendere il gps, telefoniamo in ufficio, una breve diretta su instagram, ed ecco qui che la batteria cade giù.

Se dobbiamo poi affrontare un lungo viaggio è impensabile pensare di non dover caricare il telefono almeno una volta. Oggi quasi nessuno è sprovvisto di uno o più caricabatterie in auto. Ma come sceglierne uno tra le centinaia di modelli in commercio?

Bisogna tener conto oltre che del prezzo vantaggioso, del design: immaginate una bella macchina con dentro in bella vista un caricabatterie brutto e datato? Oltre questo, controllare se sia adatto a iOS e Android, in base al vostro modello. Molto gradevoli sono poi i modelli compatti che quasi non si vedono.

Ecco i caricabatterie per auto professionali scelti dalla nostra redazione in base a funzionalità e prezzi migliori.

Caricabatteria Rampow

Per dispositivi Apple e Android

Il primo caricabatteria da auto proposto è quello di Rampow, esso assicura una potenza di ricarica efficace e ottimale, sicura e stabile a diversi dispositivi al massimo della velocità, ogni porta USB eroga 2.4 A di corrente. L'indicatore LED si accende quando il caricabatterie è collegato al dispositivo, facilita così l'identificazione della ricarica. Questo caricabatteria USB è compatibile con veicoli dotati di DC 12-24V includendo suv, van e camion.

Portabile, piccolo e compatto, più comodo da portare con se e sa adatta perfettamente alla dimensione del portafoglio, se non vuoi lasciarlo in macchina. Modello universale per tutti gli smartphone iOS e Android, venduto su Amazon in 3 colori, a 11,99 euro

Caricabatteria Anker

Doppia USB per caricare 2 telefoni

Il caricabatteria per auto di Anker, è un modello che si incassa quasi a filo con il cruscotto. E' composto da doppie porte USB-A che erogano un totale di 24 W sufficienti per fornire una carica a piena velocità a 2 telefoni contemporaneamente. L’estremità corrugata consente di collegarlo e scollegarlo in un istante, senza alcuna difficoltà. Costruita con un involucro in lega di alluminio elegante e brillante, completamente resistente ai graffi.

Il design super ridotto fa risparmiare spazio, consentendo un accesso comodo al resto del cruscotto, ideale se non volete troppi ingombri. Lo trovate su Amazon a 11,99 euro in grigio e nero.

Caricabatteria Iniu

Dotato di una porta USB-C PD e una porta USB QC

Questo modello di Iniu è un'altra ottima scelta come caricabatteria da auto, dotato di un'alta uscita fino a 60W in totale, può anche alimentare un laptop a piena velocità. Ideale se oltre al telefono uscite spesso con gli strumenti di lavoro. L'eccellente sistema SmartProtect a 15 strati di INIU offre protezioni da sovracorrente, da sovratensione, da sovraccarico.

Può ricaricare il tuo telefono fino all'80% di carica in soli 30 minuti, ideale se andate sempre di fretta e telefonate molto. Realizzato interamente in metallo, su Amazon a 10,18 euro

Caricabatteria Ugreen

Il più piccolo e leggero

Grazie all'intelligente chip di autoidentificazione, questo caricabatterie da auto proposto da Ugreen, rileva e regola automaticamente la corrente ottimale, massimizzando infine la velocità di caricamento. Ha 2 porte fino a 4,8A, circa 24W durante caricare due dispositivi contemporaneamente.

Non è solo ideale per i cellulari, ma è perfetto anche per tablet, navigatore satellitare e altri dispositivi USB. Interessante anche il prezzo, 11,99 euro

Caricabatteria Beikell

Indicatore LED blu

Le doppie porte USB di questo caricabatteria da auto, offrono la ricarica simultanea ad alta velocità dei dispositivi per prestazioni ininterrotte di navigazione e streaming multimediale. La ricarica si interrompe automaticamente quando la batteria piena. E' garantita una velocità massima di ricarica fino a 2,4 A. Il piccolo caricabatterie consente di risparmiare spazio e si adatta armoniosamente alla tua auto, è portatile e può essere portato ovunque.

E' un Amazon Choice, super il prezzo, solo 9,99 euro