Ormai tutti abbiamo a casa il campanello, ma spesso quando dobbiamo sistemare le nostre abitazioni, ricorrere ad un tecnico che ci sistemi l'apparecchio può costarci molto.

Ecco perché sono molto utili e poco dispendiosi, i campanelli senza fili, che ci permettono di montarli da soli facilmente.

Abbiamo selezionato i migliori modelli al prezzo più vantaggioso, vediamo quali sono.

Campanello senza fili Govee

Questo modello di Govee è un campanello senza fili da esterno, che potete installare fuori al portone. Esso è IP66 ossia impermeabile e garantisce fino a 300 metri di raggio d'azione la sua funzione, quindi vi libera assolutamente dai fili.

Ha la funzione memoria e la batteria dura fino a 3 anni. Ha un bassissimo consumo energetico, nessuna radiazione elettromagnetica. Una volta attivata la modalità silenziosa, quando qualcuno preme il campanello, solo la spia luminosa lampeggia in blu, ottimo se avete qualcuno in casa che riposa.

Dotato di 36 suonerie e 5 volumi che possono essere regolati da 0 dB a 100 dB di rumorosità. E' molto facile da installare, anche con adesivo semplicemente. Il più venduto su Amazon a 14,99 euro

Campanello senza fili PewinGo

Questo campanello di PewinGo è facile da installare e bello da vedere, ha ben 55 melodie, e il display a LED. Il suono è regolabile a 5 livelli. Il trasmettitore ha un consumo energetico estremamente basso; utilizza una batteria 12V / 23A con una durata massima di 3 anni. Con la tecnologia di connessione wireless e il livello di impermeabilità IP55, ti consente di scegliere la posizione del trasmettitore dove tu vuoi all'esterno.

Ideale anche per uffici o magazzini, grazie alla portata di 300 metri. Acquistabile a solo 17,99 euro

Campanello senza fili Tecknet

Dispositivo senza fili quello di Tecknet con portata di 300 metri, è un campanello senza fili molto affidabile, e potete scegliere la suoneria preferita tra 52 diverse melodie. Il volume è regolabile su 4 livelli, ma oltre alla suoneria, anche il ricevitore del campanello ha un segnale visivo. Anche per non udenti: oltre alla suoneria, anche il ricevitore del campanello appare come un segnale luminoso. Se viene premuto il campanello, lampeggia un cerchio LED blu.

Installazione semplice con biadesivi. E' un Amazon's Choice dal prezzo straordinario, solo 19,99 euro

Campanello YYQ

Campanello senza fili che non richiede alcun montaggio o batterie, basta solo collegare con una presa elettrica. Il trasmettitore di questo modello della YYQ può essere fissato alla porta anteriore con le viti incluso oppure incollato alla porta con l'adesivo che viene fornito nella scatola.

Composto da materiale ABS, non tossico e il trasmettitore è IP44 impermeabile e accettabili per uso esterno. La batteria del trasmettitore può essere utilizzata per più di 15 mesi. Anche qui si possono scegliere le suonerie, ben 36 tipi.

Molto economico, a 15,99 euro ma dotato di tutto ciò che serve.

Campanello Mnioky

Campanello senza fili, con portata di 100 metri, questo di Mnioky. Molto facile da installare, basta collegare il ricevitore a una presa di corrente. Viene venduto con 1 ricevitore e 1 trasmettitore, a 12,99 euro . Non sono necessarie le pile. Utile sia a casa che in ufficio.