Il nuovo teaser dello ZTE Axon 30 mostra il design a schermo intero del telefono con fotocamera sotto il display. L'anno scorso, se ricordate, la compagnia aveva lanciato lo smartphone Axon 20 5G come il primo telefono cellulare al mondo dotato di una selfiecam sotto il pannello.

ZTE Axon 30: online il teaser poster

Ora, l'azienda cinese si sta preparando per lanciare un successore dello stesso, soprannominato ZTE Axon 30. Oggi, la compagnia ha rilasciato ufficialmente un teaser per il prossimo flagship che mostra per la prima volta il pannello frontale del telefono. Rispetto al suo predecessore, il dispositivo presenta diversi miglioramenti.

Il teaser rivela che lo smartphone avrà un rapporto schermo/corpo migliorato rispetto al suo predecessore. Le cornici attorno allo schermo sono piuttosto strette e solo la cornice inferiore sarà un po' più spessa. Il device offrirà agli utenti una vera esperienza full screen.

È già stato confermato che il device sarà dotato della tecnologia della fotocamera sotto il display di seconda generazione, che è stata mostrata alcuni mesi fa al Mobile World Congress di Shanghai. Questa nuova feature è stata pubblicizzata per mostrare aggiornamenti e miglioramenti significativi rispetto alla prima generazione.

La società ha affermato in precedenza che il suo team di ingegneri ha svolto una difficile ricerca per eliminare efficacemente l'abbagliamento e la diffrazione dal materiale. La nuova cella potrà eliminare efficacemente gli effetti negativi delle superfici nebbiose, garantendo che l'immagine sia sempre luminosa, trasparente e regolare.

Sebbene nulla sia stato confermato da ZTE, si ritiene che il telefono verrà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, ma esiste la possibilità che l'azienda possa optare per un processore diverso. Potrebbe eseguire Android 11 con la nuova interfaccia MyOS in cima.

Il dispositivo è stato spoilerato nel gennaio di quest'anno come successore dell'Axon 20 5G, tuttavia, il lancio del telefono è stato ritardato a causa della carenza globale di chip e di altri problemi correlati. Ma con il nuovo teaser condiviso dall'azienda, sembra che il flagship sia prossimo al debutto.

