ZTE Axon 30 5G è appena stato presentato ufficialmente; si tratta del secondo dispositivo del marchio cinese avente una selfiecam under-display. Non manca un pannello AMOLED con refresh rate da 120 Hz e molto altro ancora.

ZTE senza freni: Axon 30 5G fa paura!

Il gigante tecnologico cinese ZTE è stato il marchio pioniere nell'ambito della tecnologia della fotocamera sotto lo schermo per smartphone. L'Axon 20, lanciato lo scorso anno, è ancora l'unico modello al mondo che racchiude una fotocamera selfie sotto il pannello.

Ora il marchio ha svelato il suo successore, l'Axon 30, e ha introdotto anche quest'anno una nuova generazione di tecnologia per fotocamere sotto l'unità. Il dispositivo non solo dispone di un display migliorato, ma la tecnologia in questione promette un migliore effetto di imaging rispetto al predecessore.

A differenza dell'Axon 20 che vantava solo 200 PPI, il display del nuovo modello è stato pubblicizzato come il primo telefono con fotocamera sotto lo schermo da 400 PPI al mondo. È anche il primo device con una camera sotto il pannello che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Specifiche tecniche

ZTE Axon 30 con uno schermo AMOLED da 6,92 pollici completamente simmetrico e non perforato con 1,07 miliardi di colori e una risoluzione di 2460 x 1080 pixel. Il dispositivo utilizza un sottile rapporto di aspetto dello schermo 20,5: 9 con una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, abbinando tutti i colori nell'immagine digitale. Il dispositivo è inoltre dotato di DTS, ossia di effetti sonori XUltra 3D in grado di fornire un'esperienza audio e video coinvolgente.

La disposizione del circuito ACE multi-drive rende più naturale la transizione dell'area della telecamera sotto lo schermo. La struttura dello schermo a 7 strati, lo speciale OLED e i catodi più trasparenti e gli array ad alta trasmittanza creano condizioni migliori per il sensore anteriore.

L'Axon 30 è dotato di una fotocamera frontale di grandi dimensioni da 16 megapixel con una dimensione del singolo pixel che arriva fino a 1,12 um.

ZTE ha finalmente realizzato il rivoluzionario aggiornamento dell'algoritmo di intelligenza proattiva 2.0, consentendo agli utenti di utilizzare la qualità dell'immagine dell'intelligenza artificiale anche in scene con poca luca. La tecnologia Enhancement migliora notevolmente la risoluzione dell'immagine, migliorando così i problemi di sottoesposizione e rumore.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 870 ed è dotato di memoria flash UFS3.1 che supporta la tecnologia di fusione della memoria; praticamente, si può combinare la memoria flash da 8 GB con la RAM fisica da 12 GB. Morale della favola? Si possono ottenere ben 20 GB di memoria virtuale.

Posteriormente troviamo una disposizione a matrice di una configurazione composta da quattro fotocamere. La prima è la Sony IMX682 da 64 megapixel, abbinata ad un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e ad un'ottica profondità di 2 megapixel.

Per il resto, l'Axon 30 racchiude una batteria da 4200 mAh e supporta la ricarica rapida da 55 W. Inoltre viene fornito con NFC e modem 5G.

Smartphone