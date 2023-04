Zombie Army 4 dead War: sconto del 20% per il gioco per Nintendo Switch

Zombie Army 4 Dead War è un gioco di sopravvivenza a tema horror che è stato recentemente rilasciato per Nintendo Switch. Il gioco è stato sviluppato da Rebellion ed è ora in vendita su Amazon con uno sconto del 20%. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del gioco e vedremo perché dovresti considerare di acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 39,98 euro.

Zombie Army 4 Dead War: le scorte a disposizione sono limitate

Zombie Army 4 Dead War include tutti i contenuti del Season Pass One, il che significa che avrai accesso a nuovi personaggi, armi e missioni. Ciò ti darà un’esperienza di gioco più completa e ti permetterà di immergerti completamente nell’universo di questo titolo sensazionale.

Una delle caratteristiche più distintive di Zombie Army 4 Dead War è il gunplay pluripremiato. La rivoluzionaria balistica targata Rebellion ti permetterà di sfruttare a tuo vantaggio ogni arma contro le orde dei dannati. Sia che tu preferisca le armi a fuoco rapido o quelle a fuoco lento ma letale, il gioco ti offrirà molte opzioni per personalizzare il tuo arsenale e combattere efficacemente gli zombie.

Ma il gunplay non è l’unica caratteristica interessante di Zombie Army 4 Dead War. Il gioco presenta anche moviole e smembramenti avanzati, che ti permetteranno di osservare ai raggi X la lenta distruzione di ossa e organi interni causata da proiettili, bombe e molto altro. Questo renderà le tue uccisioni ancora più soddisfacenti e realistiche.

Infine, quando i morti ti accerchiano, non ti resta che affrontarli in mischia. Zombie Army 4 Dead War offre attacchi letali in mischia che ti permetteranno di respingere gli zombie e proteggere te stesso e i tuoi compagni di squadra.

In conclusione, Zombie Army 4 Dead War è un gioco di sopravvivenza a tema horror con molte caratteristiche interessanti. Grazie allo sconto del 20% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo vantaggioso di soli 39,98 euro. Approfitta subito di questa offerta prima che le scorte a disposizione si esauriscano del tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.