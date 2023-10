Zero spese e interessi al 4% con Banca Mediolanum: è il conto su cui puntare

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per accedere a un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto proposto dall’istituto è a zero spese, grazie all’azzeramento del canone per un anno (con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato), prelievi e bonifici gratis e tanti altri vantaggi.

Per chi accredita lo stipendio c’è un bonus aggiuntivo, con la possibilità di sfruttare interessi al 4% per i primi 6 mesi, incrementando in sicurezza il valore della propria liquidità. Richiedere l’apertura del conto corrente di Banca Mediolanum è semplicissimo. Basta seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile dal link qui di sotto. La procedura può essere completata anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta più conveniente

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre gratuito per clienti Under 30 e può essere azzerato per i clienti Over 30 rispettando una delle condizioni fissate dalla banca oppure attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo

in tutta l’area euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

di e con plafond di 1.500 euro utilizzo dei wallet digitali Google Pay, Samsung Pay e Apple con le carte di pagamento di Banca Mediolanum

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Mediolanum è possibile ottenere interessi al 4% per 6 mesi, andando a impostare l’accredito dello stipendio. Si tratta di un sistema molto vantaggioso per poter incrementare il valore del proprio denaro.

Ogni 10.000 euro investiti è possibile ottenere un guadagno netto di 147 euro. Considerando che l’investimento è garantito fino a 100.000 euro, è possibile guadagnare fino a 1.470 euro senza alcun rischio dopo appena 6 mesi di investimento.

Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto.

