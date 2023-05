Zero spese con Revolut: è il conto online da scegliere oggi (con 10€ in regalo)

Revolut è sempre di più un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un conto online conveniente e completo. L’offerta proposta dalla fintech è altamente personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra quattro diversi conti l’opzione più in linea con le proprie necessità. Già scegliendo Revolut Standard, opzione a canone zero, è possibile accedere ad un conto online ricco di funzionalità. In più, per tutti i nuovi clienti, c’è un bonus di benvenuto di 10 euro. Per accedere all’offerta e richiedere Revolut è possibile accedere al sito ufficiale della fintech, disponibile tramite il link qui di sotto.

Revolut propone un conto online a zero spese completo

Il punto di riferimento per i nuovi clienti Revolut è rappresentato dal Conto Standard. Si tratta della versione “base” del conto online di Revolut. Questa soluzione presenta canone zero e, quindi, elimina tutti i costi fissi. Al conto è abbinata una carta di pagamento utilizzabile anche per prelevare (fino a 200 euro al mese).

Non mancano altri vantaggi come la possibilità di abbinare un conto Revolut <18 per un minorenne, il cashback sui soggiorni, il cambio in oltre 30 valute senza commissioni (fino a 1.000 euro al mese). Per i clienti più esigenti, inoltre, ci sono le versioni a pagamento di Revolut che, a partire da 2,99 euro al mese, consentono l’accesso ad un conto online sempre più ricco di funzioni, coperture assicurative e bonus.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Revolut è possibile completare l’apertura del conto tramite il sito ufficiale qui di sotto. In via promozionale, Revolut regala 10 euro a chi apre un nuovo conto, rendendo ancora più interessante e vantaggiosa la scelta di una delle proposte della fintech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.