ASUS annuncia oggi i nuovi Zenfone 8 e 8 Flip. Due smartphone 5G decisi a competere con la concorrenza offrendo caratteristiche di punta a prezzo competitivo: i dettagli.

ASUS Zenfone 8 e 8 Flip ufficiali: caratteristiche

Ogni dispositivo che si rispetti deve godere di un design che sia invidiabile e accattivante e questi dispositivi non sono da meno. Il modello standard punta a rimanere sufficientemente compatto da poter attirare l’attenzione di chi ama i device non troppo ingombranti, che si possano anche usare con una sola mano, complice anche il vetro curvo 3D sul posteriore. Non a caso, a bordo del device c’è proprio la modalità “One Handed”, che offre la possibilità di controllare totalmente lo smartphone con una sola mano. Il modello Flip ricalca questa filosofia, ma va anche oltre perché offre una batteria più grande.

Entrambi gli smartphone godono della presenza di display Samsung di tipo AMOLED dotati di compatibilità certificata con lo standard HDR10+. Nello specifico, il modello standard ha un pannello AMOLED da 5,9″ con refresh rate 120Hz e una luminosità di picco di 1000 nits, ben protetto da vetro Gorilla Glass Victus. L’edizione Flip gode invece di un display AMOLED Nanoedge all-screen da 6,67″ senza alcun notch e con un refresh rate che si spinge a 90Hz.

Sotto la scocca di entrambi i device c’è il potentissimo processore 5G Qualcomm Snapdragon 888 supportato da diverse configurazioni di RAM e storage interno. Quanto all’autonomia energetica, il modello standard gode di batteria da 4000 mAh mentre quello Flip arriva addirittura a 5000 mAh.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza principali di questi device. Zenfone 8 è dotato, sul posteriore, di due sensori con il principale da 64MP: si tratta del potentissimo Sony IMX686 al quale è affiancata una camera ultra grandangolare da 12MP (Sony IMX363). Sul frontale, la selfie camera da 12MP (Sony IMX663) gode anche di autofocus.

Zenfone 8 Flip gode invece del sistema “Flip Camera”, ovvero dell’ormai celebre meccanismo motorizzato che permette di godere del comparto fotografico principale anche semplicemente per scattare un selfie. Non solo: in questo modo, lo schermo dell’edizione Flip resta libero da notch e fori per la selfie camera. In totale, i sensori sono tre: ai primi due, identici a quelli del modello standard, se ne aggiunge un terzo che altro non è che un teleobiettivo. Quest’ultimo garantisce zoom ottico fino a 3X e ibrido fino a 12X.

Il software è fondamentale per ogni smartphone e su questi device sbarca ufficialmente la nuova interfaccia utente, basata su Android, ZenUI 8. Oltre alla modalità “One Handed”, la UI offre tutta una serie di novità da scoprire: dalla rinnovata gestione della batteria alle feature Smart Key e Audiowizard.

Zenfone 8 e 8 Flip: prezzo e uscita in Italia

Zenfone 8 sarà acquistabile acquistabile in una serie di configurazioni di memoria e di colori (Obsidian Black e Horizon Silver):

8GB di RAM e 128GB di storage in vendita sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i punti vendita Unieuro e Unieuro.it, ad un prezzo di 699,00€;

8GB di RAM e 256GB di storage disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro.it, ad un prezzo 749,00€;

16GB di RAM e 256GB di storage, è disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro.it, ad un prezzo di 819,00€;

6GB di RAM e 128GB di storage: disponibile sul sito ufficiale ASUS, nei prossimi mesi.

Asus Zenfone 8 Flip sarà disponibile invece al prezzo di 799€ nelle prossime settimane. Si potrà comprare negli ASUS Gold Store, sul sito ufficiale di ASUS e da Unieuro nei colori Galactic Black e Glacier Silver.

Per festeggiare il lancio dei device, la compagnia propone un’interessante promozione: Zenfone 8 8/128GB sarà disponibile fino al 30 maggio (o esaurimento scorte avanzate) a 619€ invece di 699€.

Smartphone