Zanzariera bucata: come ripararla con pochi centesimi (trucco furbo)

Se la zanzariera è rotta, farla riparare da un professionista può avere costi esorbitanti: di solito viene direttamente sostituita. Un investimento che non è sempre possibile affrontare, ma è comunque necessario che la fondamentale protezione contro gli insetti sia integra in funzione dell’arrivo dell’estate. La soluzione per sistemarla spendendo pochi centesimi per ogni riparazione esiste ed è su Amazon.

Si tratta di uno speciale nastro in fibra di vetro, quindi altamente resistente, con una parte dotata di potente adesivo. Realizzata in modo da essere identica a una comune zanzariera, basta tagliare un pezzo dal rotolo della dimensione necessaria per creare una toppa. A quel punto, è sufficiente applicarla per completare il lavoro. Rimarrà ben stabile e il foro sarà stato eliminato: nessun insetto (o lucertola) potrà più approfittarne per entrare.

Se consideri che il rotolo da 2 metri ha un prezzo di 5,99€, e tieni conto la quantità di riparazioni che puoi effettuare, ti renderai conto che il costo per sistemare una sola è di pochi centesimi. Un ottimo affare: fai tutto da solo, in pochi minuti e con una spesa ridicola.

Completa l’ordine adesso per portare a casa un rotolo da Amazon con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Risultati garantiti e nessuna operazione complessa. Semplicemente, prendi la misura dello strappo (o del buco), pulisci bene la zona dove applicherai la toppa e abbi cura di asciugarla. Dopodiché, taglia un pezzo dello speciale nastro della misura che ti serve e poi togli la protezione dell’adesivo. Applicalo e avrai finito: il lavoro sarà completo.

Il materiale che compone il nastro di riparazione è la fibra di vetro: proprio questo è sinonimo di robustezza e durata nel tempo. La zanzariera non sarà più rotta e il portafogli non sarà svuotato. Completa l’ordine adesso per prendere il rotolo da 2 metri a 5,99€ (oppure quello da 5 metri a 6,99€!). Trovi tutto su Amazon e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, solitamente le scorte durano pochissimo.

