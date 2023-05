Zaino bagaglio per NON pagare extra con RyanAir: la prova, FUNZIONA davvero?

Lo zaino bagaglio è un prodotto innovativo e particolare. Ha lo spazio e gli scompartimenti necessari per portare con sé tutti i proprio effetti personali, senza però la necessità di pagare un extra per caricare a bordo un trolley in aereo. In soldoni: quando acquisti i tuoi biglietti, non avrai più necessità di pagare alcun extra! Perfetto per praticamente tutte le compagnie aeree low cost, ha le dimensioni perfette per viaggiare con Ryanair. Infatti, corrisponde perfettamente a quelle concesse per la cosiddetta “borsa piccola” (40x20x25 centimetri). Lo abbiamo provato per un viaggio e la risposta è si, funziona davvero e si passano i controlli senza problemi!

Fra l’altro, considerando lo sconto attualmente attivo su Amazon, spendendo quello che normalmente spenderesti per portare con te il bagaglio in un solo viaggio, acquisti questa soluzione geniale e la ammortizzi immediatamente. Completa l’ordine al volo per averlo a 41€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Curioso di saperne di più? Continua a leggere: ne ho uno e ti racconterò perché è un prodotto da avere!

L’ho acquistato e sperimentato in prima persona per un viaggio proprio con RyanAir. Avevo bisogno di stare fuori per 4 giorni e non avevo alcuna intenzione di spendere extra per il trolley.

Quando è arrivato, mi sono resa conto dell’elevata qualità del prodotto. Realizzato con materiale esterno impermeabile. Infatti, é dotato di una marea di scompartimenti. Nello specifico:

scompartimento principale per indumenti ed effetti personali;

scompartimento dedicato a PC portatili (fino a 14″);

(fino a 14″); zona a parte (con cerniera) con rivestimento in plastica per i liquidi ;

in per i ; scompartimento per le scarpeseparato ;

; due piccole tasche anteriori;

una tasca segreta nascosta dietro lo schienale, perfetta come antifurto.

Ancora, ci sono delle cinghie laterali che permettono – una volta chiuse – di rendere lo zaino bagaglio ancora più compatto. Inoltra, su un lato c’è una porta USB: internamente, puoi inserire un powerbank e sfruttare poi quella porta per collegare e ricaricare i tuoi prodotti. Sull’altro lato c’è invece una tasca esterna per bottiglie e ombrelli.

Stupita, ho iniziato a decidere cosa portare con me – avendo comunque cura di evitare cose potenzialmente inutili – e per gli indumenti ho optato per il set di sottovuoto a mano da viaggio (altra genialata economica). In poco tempo, era tutto pronto e le dimensioni sembravano proprio compatibili con la “borsa piccola” delle compagnie aeree low cost.

Arrivata in aeroporto, ancora prima di passare i controlli, ho provato a inserirla nel sistema di controllo delle dimensioni (il classico stand in metallo): entrava perfettamente! Infatti, non ho avuto alcun problema a salire in aereo e posizionare tutto sotto il sedile. Con somma soddisfazione, sono partita e tornata – con tutti i miei effetti personali – senza aver avuto bisogno di pagare alcun extra! Ormai, sarà il mio compagno preferito per i viaggi in aereo.

Soprattutto, lo zaino bagaglio su Amazon costa pochissimo: si può comprare in sconto a 41€ circa appena in questo momento e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta e portalo adesso a casa, la disponibilità è limitata. Decisamente: prova superata, promosso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.