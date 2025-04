YouTube: quelle anteprime così grandi in homepage non piacciono agli utenti

YouTube ha avviato un nuovo test grafico che sta facendo molto discutere. Diversi utenti hanno segnalato un cambiamento radicale nella homepage della piattaforma, con anteprime video notevolmente ingrandite. Il layout appare più simile a un’interfaccia per smart TV che a un portale desktop, con meno video per riga e una disposizione che dà l’impressione di essere eccessivamente zoomata.

Un cambiamento che non convince

Le lamentele si sono rapidamente diffuse su Reddit, dove un thread ha superato il migliaio di upvote. Gli utenti hanno condiviso screenshot e pareri indignati, lamentando la perdita di usabilità e un’esperienza di navigazione in generale meno intuitiva. Il numero di anteprime visibili per riga sembra dipendere da variabili come dimensione del monitor, risoluzione dello schermo e livello di zoom del browser.

Su display WQXGA, ad esempio, si possono vedere tre anteprime per riga, che diventano quattro riducendo lo zoom al 67%, anche se questo rende i titoli dei video difficili da leggere.

Nessuna soluzione ufficiale per fare marcia indietro

Sebbene YouTube non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo di questa modifica, è evidente che si tratta di un esperimento grafico volto probabilmente a migliorare l’engagement o adattare l’interfaccia a diversi dispositivi. Molti, tuttavia, lo considerano un passo indietro, che allontana la piattaforma dalla semplicità d’uso che l’ha resa popolare.

Al momento non esiste un modo ufficiale per disattivare il nuovo layout o scegliere tra diverse visualizzazioni. Tuttavia, non è la prima volta che YouTube testa anteprime ingrandite: già sette mesi fa un thread simile su Reddit aveva raccolto altrettante critiche.

In risposta, alcuni utenti hanno suggerito l’utilizzo di estensioni browser in grado di personalizzare l’interfaccia, riducendo le dimensioni delle anteprime o ripristinando un layout più compatto.